Размышляем, чего может добиться новый тренерский штаб казанцев.

«Ак Барс» после затянувшейся паузы официально представил новый тренерский штаб во главе с Анваром Гатиятулиным. Промедление было связано с окончательным урегулированием всех вопросов по одному из ассистентов. Прямо сейчас для организации, которая каждый год ставит задачу бороться за титул, подкрепляя высокие цели мощными трансферами и максимальными бюджетами, назначение воспринимается максимально неоднозначно.

Гатиятулин никогда и близко не подбирался к чемпионству, а последние полтора года его работы в «Тракторе» получились неудачными. Глядя на то, какие титанические усилия приложил «Ак Барс» для подписания этого специалиста, приходится слегка недоумевать. Оно того стоит?

Гатиятулин не считался первым выбором руководства клуба, но, когда сорвались варианты с Ильей Воробьевым и Алексеем Кудашовым, дальше медлить было нельзя. Иначе пришлось делать ставку на кандидатов третьего круга. Казанцы заполучили нового главного тренера в конкурентной борьбе с «Сибирью», поэтому неудивительно, что они создали для него максимально комфортные условия. Штаб собран исключительно под Гатиятулина. Ставка на проверенных и удобных людей может быть ошибочной — всегда нужны альтернативное мнение и стремление отстаивать свою позицию. В «Тракторе» в какой-то момент этот подход не сработал. Пока нет ни единого доказательства того, что Гатиятулин резко изменит своим принципам, в Казани будет фонтанировать свежими идеями и даст большую автономию помощникам.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин — человек вменяемый, и все опасения он прекрасно понимает. Отсюда и готовность соглашаться на определенные условия главного тренера. Речь не про деньги — зарплата у Гатиятулина будет такой же, как и в Челябинске. Но контракт подписан на два года, и специалисту дали выбрать всех помощников. Это шикарная опция. Одновременно менеджмент в лице Валиуллина получает возможность не просто смотреть за процессами со стороны, но и периодически обязан влиять на них. Если тренеру создали все условия для комфортной работы, то ответственность и давление на него возрастают. Ссылки на внешние обстоятельства больше не принимаются.

В отличие от Зинэтулы Билялетдинова, который вообще никого слушать не хотел в силу своего почти божественного статуса в Казани, Гатиятулин готов принимать во внимание и другие точки зрения. От того, насколько здорово в «Ак Барсе» сработает связка «главный тренер — генеральный менеджер», зависит выступление команды в предстоящем сезоне. Пока клуб можно записать в фавориты только по привычке. Явных преимуществ у казанцев по сравнению с другими претендентами от «Востока» на данный момент нет.