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Сегодня, 11:00

«Ак Барс» — фаворит лишь по привычке. Справится ли Гатиятулин и его новый штаб?

Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса»
Михаил Зислис
Обозреватель
Анвар Гатиятулин
Анвар Гатиятулин.
Фото Global Look Press
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Размышляем, чего может добиться новый тренерский штаб казанцев.

«Ак Барс» после затянувшейся паузы официально представил новый тренерский штаб во главе с Анваром Гатиятулиным. Промедление было связано с окончательным урегулированием всех вопросов по одному из ассистентов. Прямо сейчас для организации, которая каждый год ставит задачу бороться за титул, подкрепляя высокие цели мощными трансферами и максимальными бюджетами, назначение воспринимается максимально неоднозначно.

Гатиятулин никогда и близко не подбирался к чемпионству, а последние полтора года его работы в «Тракторе» получились неудачными. Глядя на то, какие титанические усилия приложил «Ак Барс» для подписания этого специалиста, приходится слегка недоумевать. Оно того стоит?

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Гатиятулин не считался первым выбором руководства клуба, но, когда сорвались варианты с Ильей Воробьевым и Алексеем Кудашовым, дальше медлить было нельзя. Иначе пришлось делать ставку на кандидатов третьего круга. Казанцы заполучили нового главного тренера в конкурентной борьбе с «Сибирью», поэтому неудивительно, что они создали для него максимально комфортные условия. Штаб собран исключительно под Гатиятулина. Ставка на проверенных и удобных людей может быть ошибочной — всегда нужны альтернативное мнение и стремление отстаивать свою позицию. В «Тракторе» в какой-то момент этот подход не сработал. Пока нет ни единого доказательства того, что Гатиятулин резко изменит своим принципам, в Казани будет фонтанировать свежими идеями и даст большую автономию помощникам.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин — человек вменяемый, и все опасения он прекрасно понимает. Отсюда и готовность соглашаться на определенные условия главного тренера. Речь не про деньги — зарплата у Гатиятулина будет такой же, как и в Челябинске. Но контракт подписан на два года, и специалисту дали выбрать всех помощников. Это шикарная опция. Одновременно менеджмент в лице Валиуллина получает возможность не просто смотреть за процессами со стороны, но и периодически обязан влиять на них. Если тренеру создали все условия для комфортной работы, то ответственность и давление на него возрастают. Ссылки на внешние обстоятельства больше не принимаются.

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В отличие от Зинэтулы Билялетдинова, который вообще никого слушать не хотел в силу своего почти божественного статуса в Казани, Гатиятулин готов принимать во внимание и другие точки зрения. От того, насколько здорово в «Ак Барсе» сработает связка «главный тренер — генеральный менеджер», зависит выступление команды в предстоящем сезоне. Пока клуб можно записать в фавориты только по привычке. Явных преимуществ у казанцев по сравнению с другими претендентами от «Востока» на данный момент нет.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
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