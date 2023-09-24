Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:45

Месть Казани. «Ак Барс» взял реванш за поражение от «Салавата» в Уфе

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4:2.
Фото ХК «Ак Барс»
Telegram Дзен
Вторая серия «Зеленого дерби» завершилась непростой победой «Ак Барса» (4:2).

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Голы: Галиев — 4 (бол., Радулов, Юдин), 3:18 — 1:0. Петров — 1, 26:40 — 2:0. Сафонов — 1 (М. Быков, Радулов), 29:35 — 3:0. В. Лещенко — 1 (бол., Хафизуллин, Шаров), 41:27 — 3:1. Хафизуллин — 1 (бол., Хмелевский, Кулемин), 43:30 — 3:2. Евсеев — 1 (Лучевников, Семенов), 55:45 — 4:2.
Вратари: Билялов (Ахтямов, 58:18) — Ежов.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 27 (8+15+4) — 26 (8+9+9).
Судьи: Гамалей, Раводин.
24 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». 8890 зрителей

Новый матч самых принципиальных соперников в КХЛ оставил неоднозначное впечатление, несмотря на внезапный поворот сюжета в третьем периоде. О том, что с «Салаватом Юлаевым» в текущем моменте далеко не все в порядке, свидетельствовало не только сухое поражение в прошлой игре с «Автомобилистом» (0:1). Вне заявки на «Зеленое дерби» остались приболевший вратарь Самонов и травмированный защитник Науменков, а капитан команды Панин с рукой на перевязи и с грустью в глазах следил за происходящим от бортика. По лиге гуляет неприятный вирус, поэтому к перепадам в игре нужно относиться со снисхождением.

Предоставляется в виде бонусов (фрибетов) согласно правилам проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» и программе лояльности «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ». Информация об организаторе мероприятия и программы лояльности, правилах их проведения, количестве бонусов по результатам мероприятия и программы лояльности, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» с 20.04.2022 по 10.01.2024 Срок действия программы лояльности с 07.04.2022 г. по 31.05.2024 г. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.

Игроки &laquo;Салавата&raquo; радуются победе над &laquo;Ак&nbsp;Барсом&raquo;. Исход «Зеленого дерби» решил гол-шедевр. «Савалат Юлаев» выиграл у «Ак Барса», уступая 0:2

«Ак Барс» волей календаря отдыхал пять дней и эффективно реализовал свое преимущество в свежести. В какой-то момент впечатление от второго в сезоне «Зеленого дерби» стало совсем грустным, поскольку матч проходил с очевидным превосходством хозяев. При этом нельзя было утверждать, что они играют идеально — и близко нет. Ошибок в их исполнении тоже хватало. Но похвалить уфимцев по итогам двух периодов не было ни единого повода.

Если ключевые фигуры в составе «Ак Барса», включая Радулова и Шипачева, были заметны на протяжении всего матча, то лидеры соперника временами полностью растворялись на площадке. Только в заключительной части встречи «Салават» смог собраться и перехватить инициативу, дважды быстро реализовав большинство.

Этот всплеск выглядел не совсем логичным, хотя Виктор Козлов и делал перестановки, проведя третий период фактически в три пятерки. Опытных казанцев тем не менее после такого изменения сценария начало потряхивать, как и в прошлом матче, когда они, ведя 2:0, упустили победу в Уфе. Их соперник воспрянул духом и был несколько раз близок к тому, чтобы сравнять счет и шокировать домашние трибуны. Но «Ак Барс» выстоял, удачно забил еще раз и избавил себя от нервной концовки.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Обсудить
Читайте также
Кризис «Трактора» разрастается? В команде полно мастеров, но она продолжает проигрывать
«Не понимаю легионеров КХЛ, придумывающих истории про Россию». Бурмистров — о переходе в «Спартак»
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Не понимаю легионеров КХЛ, придумывающих истории про Россию». Бурмистров — о переходе в «Спартак»