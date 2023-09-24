Месть Казани. «Ак Барс» взял реванш за поражение от «Салавата» в Уфе

Вторая серия «Зеленого дерби» завершилась непростой победой «Ак Барса» (4:2).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Галиев — 4 (бол., Радулов, Юдин), 3:18 — 1:0. Петров — 1, 26:40 — 2:0. Сафонов — 1 (М. Быков, Радулов), 29:35 — 3:0. В. Лещенко — 1 (бол., Хафизуллин, Шаров), 41:27 — 3:1. Хафизуллин — 1 (бол., Хмелевский, Кулемин), 43:30 — 3:2. Евсеев — 1 (Лучевников, Семенов), 55:45 — 4:2.

Вратари: Билялов (Ахтямов, 58:18) — Ежов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (8+15+4) — 26 (8+9+9).

Судьи: Гамалей, Раводин.

24 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». 8890 зрителей

Новый матч самых принципиальных соперников в КХЛ оставил неоднозначное впечатление, несмотря на внезапный поворот сюжета в третьем периоде. О том, что с «Салаватом Юлаевым» в текущем моменте далеко не все в порядке, свидетельствовало не только сухое поражение в прошлой игре с «Автомобилистом» (0:1). Вне заявки на «Зеленое дерби» остались приболевший вратарь Самонов и травмированный защитник Науменков, а капитан команды Панин с рукой на перевязи и с грустью в глазах следил за происходящим от бортика. По лиге гуляет неприятный вирус, поэтому к перепадам в игре нужно относиться со снисхождением.

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«Ак Барс» волей календаря отдыхал пять дней и эффективно реализовал свое преимущество в свежести. В какой-то момент впечатление от второго в сезоне «Зеленого дерби» стало совсем грустным, поскольку матч проходил с очевидным превосходством хозяев. При этом нельзя было утверждать, что они играют идеально — и близко нет. Ошибок в их исполнении тоже хватало. Но похвалить уфимцев по итогам двух периодов не было ни единого повода.

Если ключевые фигуры в составе «Ак Барса», включая Радулова и Шипачева, были заметны на протяжении всего матча, то лидеры соперника временами полностью растворялись на площадке. Только в заключительной части встречи «Салават» смог собраться и перехватить инициативу, дважды быстро реализовав большинство.

Этот всплеск выглядел не совсем логичным, хотя Виктор Козлов и делал перестановки, проведя третий период фактически в три пятерки. Опытных казанцев тем не менее после такого изменения сценария начало потряхивать, как и в прошлом матче, когда они, ведя 2:0, упустили победу в Уфе. Их соперник воспрянул духом и был несколько раз близок к тому, чтобы сравнять счет и шокировать домашние трибуны. Но «Ак Барс» выстоял, удачно забил еще раз и избавил себя от нервной концовки.