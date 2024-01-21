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Сегодня, 22:15

Ковальчук спас «Спартак» в Казани, но провалил буллиты. «Ак Барс» победил даже без Радулова

«Спартак» уступил «Ак Барсу» по буллитам в КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук и форвард «Ак Барса» Кирилл Семенов.
Фото ХК «Ак Барс»
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Центральный матч дня завершился в затяжной серии послематчевых бросков — было использовано 26 попыток!

«Ак Барс» — «Спартак» — 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Цыплаков — 24 (Голдобин), 0:37 — 0:1. Кагарлицкий — 14 (Шипачев, Радулов), 4:05 — 1:1. Цыплаков — 25 (мен.), 10:30 — 1:2. Лукоянов — 8 (Кателевский, Дыняк), 18:52 — 2:2. Сафонов — 10 (Барбер, Лямкин), 43:29 — 3:2. Ковальчук — 4 (Вишневский), 58:20 — 3:3.
Победный буллит: Шипачев.
Вратари: Билялов — Кареев.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 32 (13+10+8+1) — 33 (9+9+9+6).
Судьи: Беляев, Оскирко.
Казань. Татнефть-Арена. 7589 зрителей.

Матчи «Ак Барса» в нынешнем сезоне редко вызывают эстетическое удовольствие. Часто казанцы играли откровенно скучно и уныло, хотя подбор исполнителей в атаке располагал к противоположному стилю. Отсюда и вырастали такие болезненные поражения, как от разобранного «Сочи», который прервал серию из 15 проигрышей подряд, как раз когда на побережье Черного моря высадился страдающий «Ак Барс». Сложно напрямую связать эти события, но сложилось впечатление, что именно поражение от южан перезагрузило команду Зинэтулы Билялетдинова. Казанцы выдали классный матч с «Ладой» — и по результату (5:1), и по содержанию, а против «Спартака» продлили успешную серию.

Хотя игра с москвичами складывалась гораздо тяжелее. Еще в первом периоде хозяева потеряли Александра Радулова. Капитан «Ак Барса» сам налетел на Егора Чезганова и отправился в раздевалку. На пресс-конференции Билялетдинов никак не прокомментировал состояние нападающего. «Пока не могу ничего сказать», — сухо ответил на вопрос журналиста наставник хозяев. Уже с первого периода стало понятно, что в Казани сегодня будет жарко. С голами команды затягивать не стали. Максим Цыплаков отличился уже на 37-й секунде, а к середине отрезка оформил дубль. Особенно эффектным получился второй гол форварда красно-белых, когда он издевательски разобрался с Тимуром Биляловым в меньшинстве.

«Ак Барс» ответил на подвиги Цыплакова еще до первого перерыва. Сначала счет сравнял Дмитрий Кагарлицкий, а в концовке периода забил Артем Лукоянов. Следующего гола пришлось ждать до 44-й минуты. Илья Сафонов набирает очки в этом сезоне нечасто, но именно 22-летний форвард впервые вывел казанцев вперед. У «Спартака» продолжается тяжелый отрезок, пока травмированы ведущие центральные нападающие. Система Алексея Жамнова во многом дала сбой именно из-за кадровых потерь. Пришлось тасовать сочетания и искать замену (понятное дело, что неравноценную) травмированным Морозову, Мальцеву и Локтионову.

Илья Ковальчук. Что случилось со «Спартаком»? Виноват ли в поражениях Ковальчук?

Спасти «Спартак» от поражения в основное время удалось ветерану Илье Ковальчуку. Шайба 71-го номера мысленно вернула в 2008 год, когда нападающий в похожем стиле сравнял счет на последних минутах финала с канадцами. Вот только сегодня голливудская история красно-белых закончилась на грустной ноте. Команды доигрались до серии буллитов и дали шанс вратарям — Билялову и Карееву — проявить все свое мастерство. Победитель определился только на 26-й попытке, когда распустил зрителей по домам Вадим Шипачев. Забавно было слышать на пресс-конференции от Билялетдинова, что автор победного гола никогда не бил буллиты. Странно это, конечно, когда речь об игроке с волшебными руками и втором бомбардире в истории КХЛ.

«Спартак», несмотря на поражение, постепенно выбирается из кризиса. Нелепо звучат версии критиков, связывающих череду неудач с возвращением в клуб Ковальчука. Проигрывает команда точно не из-за Ильи. Сегодня в Казани нападающий показал, что полезен даже в 40 лет и не забыл, как спасать матчи в концовках. Для полного удовлетворения оставалось реализовать буллит, но Ковальчук смазал три попытки, в том числе последнюю для «Спартака», после которой Шипачев хитро отправил шайбу в «домик» Карееву.

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
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