СКА подписал сильнейшего центра из возможных. Но экс-форварду НХЛ надо разобраться со скелетами в шкафу

25 августа, 23:45
Лучшее, как известно, считается врагом всего хорошего. Однако в нынешней ситуации, когда состав СКА перегружен классным игроками сильнее, чем знаменитый корабль «Золотая лань» средневекового английского искателя приключений Фрэнсиса Дрейка драгоценностями, подписание контракта с нападающим Александром Гальченюком нельзя охарактеризовать злой фразой «с жиру бесятся».
Пусть в последнее время американский форвард с белорусскими корнями даже преимущественно генерирует скандалы, чем дает интересные поводы комплиментарно отзываться о своей игре. По уровню своего мастерства даже сейчас он автоматически займет место в первом звене петербургского клуба. Это не какая-то фантазия, а очевидная реальность. Качественных легионеров в нынешнее межсезонье клубы КХЛ подписали немного. Пожалуй, только канадца Райли Барбера можно с натяжкой поставить в один ряд с Гальченюком.
Количественно с центральными нападающими у армейцев нет проблем, но ни один из представителей этого амплуа не тянет на роль доминирующего игрока. Кадейкин совершенно не убедил в последнем плей-офф за «Салават Юлаев». Хуснутдинов обладает большим потенциалом, но в жестких кубковых рубках против здоровенных мужиков пока не эффективен. Воробьев, Глотов, Бардаков способны помочь только в определенных моментах, что стало понятно прошлой весной в серии против ЦСКА. Гальченюк со своим опытом и талантом может стать одной из важных составляющих чемпионской модели.
Еще в начале августа главный тренер СКА Роман Ротенберг во время моего с ним общения в неформальной ситуации в подмосковном Новогорске довольно уверенно рассуждал об игровых достоинствах форварда. Уже тогда можно было легко сделать вывод о том, насколько глубоко и оперативно изучалась эта кандидатура. Меня поразила разве одна ремарка, касающаяся того, что нападающий способен сыграть на фланге.
Подписание Гальченюка нельзя назвать победой нокаутом на трансферном рынке, хотя к игроку проявляли активный интерес «Локомотив», «Спартак» и «Салават Юлаев». Количество скелетов в шкафу у игрока приличное, и прямо сейчас никто не способен дать твердой гарантии того, что в какой-то момент они не вылезут наружу.
Единственный момент, который до сих пор смущает, — вопрос с потолком зарплат. Менеджерам СКА предстоит в оперативном режиме, не вызывая ненужных подозрений, разгрузить свою платежную ведомость. Эта задача куда сложнее, чем ведение переговоров с влиятельным агентом Гальченюка Юрием Николаевым.
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ЦСКА – Ак Барс
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