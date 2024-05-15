Интервью руководителя уфимской команды Рината Баширова.

«Салават Юлаев» второй год подряд вылетел в первом раунде плей-офф, но сохранил главного тренера Виктора Козлова. За селекцию команды продолжает отвечать Ринат Баширов. После совещания руководителей клубов КХЛ, которое состоялось 13 мая в Москве, генеральный директор уфимцев в интервью «СЭ» рассказал о будущем команды, изменениях в тренерском штабе, а также поиске иностранных игроков.

Не понимаю беспокойства за оборону

— Оффершиты в НХЛ считаются дурным тоном. В КХЛ ситуация другая. Через оффершит «Металлург» забрал у «Салавата Юлаева» Данила Башкирова. Как переход выглядел с вашей стороны?

— Эта ситуация выглядела плохо. С нами никто не разговаривал. Общение с агентом трудно было назвать переговорами. Больше это был ультимативный тон. Мы предлагали суммы, адекватные рынку. «Салават Юлаев» не стал чемпионом в этом году. Поэтому требовать с нас трехкратное увеличение зарплаты мы посчитали неверным.

Заключение контракта в той сумме, которая нам предлагалась, тоже неверно по отношению к игрокам, которые уже подписали контракты с другими условиями. История нехорошая, мы сделали выводы. «Металлург» на нас не выходил, переговоры не вел. Видимо, чемпионство это позволяет. Наверное, когда мы тоже будем чемпионами, тоже так будем себя вести.

— Какие выводы можно сделать из ситуации? Стоит ли вопрос оффершитов обсуждать совместно с лигой?

— Это слишком долго. Мы проведем консультации со «Спартаком» — думаю, руководители этого клуба нас научат, как это делать.

— Пример «Спартака» — бесчеловечный по отношению к хоккеистам.

— Мы зайдем с другой стороны. Если бы «Салават Юлаев» сделал такой оффершит, то большинство специалистов были бы на нашей стороне.

Евгений Бирюков. Фото Global Look Press

— Евгений Бирюков завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева». Как появилось это решение?

— Виктор Николаевич Козлов сообщил нам о желании Евгения завершить карьеру и поработать тренером. Он нашел аргументы, чтобы убедить нас. Мы посчитали, что Евгений нам поможет. В течение сезона он много работал с молодыми игроками, оставался с ними после тренировок. Бирюков — спокойный человек, к мнению которого прислушиваются.

— Помимо Бирюкова и Владимира Потапова из «Толпара», клуб не пригласил тренеров со стороны. Считаете, что нынешний штаб приведет «Салават Юлаев» к успеху?

— Абсолютно. Владимир Потапов — очень подкованный специалист. Он привнесет новую базу для принятия верных решений тренерским штабом. Уверяю вас: никакой идиллии не будет.

— Беспокоит оборона «Салавата Юлаева». Как идет работа по поиску защитников?

— Я не понимаю, почему сегодня возникло беспокойство за оборону. Молодые ребята, которые полностью готовы к КХЛ, заходят в основу: Варлов, Газимов, Комаров. У них и у нас есть право на ошибку. Оно появилось.

— Как право на ошибку появилось после двух вылетов в первом раунде плей-офф?

— Есть возможности, которые я не могу назвать. У тех, кто ставит нам задачу, есть определенные условия, которые говорят о том, что нам дадут продолжить строительство команды независимо от того, какой результат мы покажем. Конечно, я не говорю о невыходе в плей-офф.

— А какой минимальный результат на ближайший сезон?

— Пройти первый круг плей-офф.

Николас Мелош. Фото ХК «Салават Юлаев»

Мелош может остаться в «Салавате»

— Как ведется работа по иностранцам? Этот рынок открыт для «Салавата Юлаева»?

— Есть хорошие варианты по нападению. По защитникам пока нет игроков, которых мы ищем. Ждем завершения сезонов НХЛ и АХЛ. Мы ищем определяющего защитника под большинство, без которого было бы невозможно представить команду.

— Николас Мелош не подошел на эту роль?

— Не исключено, что он останется в команде. Это его первый сезон, он не сразу вошел в ритм, был без предсезонки. Пока все варианты, которые нам предлагаются, ниже уровня Мелоша.

— Какое будущее в команде Николая Кулемина?

— Он хочет остаться. Будем смотреть. По здоровью у него все нормально. Есть вопросы нехоккейного плана. Если у Николая все сложится хорошо, то мы вернемся к обсуждению. Пока он сам не может сказать, сможет он играть или не сможет.

— Это семейные вопросы?

— Да.

— Президент ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с журналистами сказал, что сейчас обсуждается размер компенсации за нападающего «Салавата Юлаева» Ивана Дроздова. Как ситуация выглядит с вашей стороны?

— Иван Дроздов является игроком «Салавата Юлаева».

— Александр Самонов неудачно сыграл в плей-офф. Какие мысли по формированию вратарской бригады? Подпишете еще одного опытного бэкапа или доверитесь молодому Семену Вязовому?

— Мы доверимся Вязовому, он отличный вратарь. Может, он даже уже немного застоялся. Риски есть, но они не такие большие. Семен повзрослел, стал серьезным молодым человеком. Думаю, он сделает правильные выводы, а Александр Самонов ему поможет. У них будет хороший тандем. Александр поправится, и все будет нормально.

— Какие глобальные выводы сделали по вылету в первом раунде плей-офф? «Салават Юлаев» в чем-то кардинально изменится в новом сезоне или вы будете продолжать строить команду в этом направлении?

— В этом смысле ничего не поменяется. Команда будет играть в активный и интересный для болельщиков хоккей. Это самая главная задача. Причины поражения назвать сложно. Их целый комплекс, всего по чуть-чуть не хватило: травмы игроков, тренерские решения, возможно, неправильные решения по кадрам и трансферам. Будем постепенно все настраивать. Катастрофы нет. Есть хорошая база. Мы будем только злее. Это не дежурная фраза. Когда ты два года не выходишь во второй круг плей-офф, становишься злее и профессиональнее.

— Финансовое положение «Салавата Юлаева» стабильно? Понимаете, сколько денег потратите на формирование команды?