Ставил рекорды, а умер нелепой смертью. Как таланта из СКА сгубили наркотики

История Алексея Егорова, который страдал от зависимости.

Алексей Егоров

Нападающий и воспитанник СКА.

Задрафтован в 1994 году «Сан-Хосе» под 66-м номером.

Выступал за СКА (1991-1995, 1998-1999), «Сан-Хосе» (1995-1997), ярославское «Торпедо» (1998). Также играл в низших североамериканских лигах и чемпионате Германии за «Швеннингер» (2000, 2001).

Российского форварда Алексея Егорова считали большим талантом в начале 1990-х. Ему пророчили великую карьеру, но жизнь распорядилась иначе. «СЭ» рассказывает о трагической жизни спортсмена.

Семья спортсмена

Егоров родился в Санкт-Петербурге 21 мая 1975 года. На свет он появился раньше срока, на 7-м месяце, а вес его не дотягивал даже до 1,5 килограмма. Врачи готовили родителей будущего хоккеиста к самому худшему, но ребенок чудом выжил. Как признавалась сама мама спортсмена Антонина, ее сын с детства много ел, что позволило ему набрать вес и вырасти крепким мальчиком.

Семья у Алексея была сама простая. Его мама Антонина трудилась техническим редактором на военном заводе, а отец Юрий работал машинистом метро, пока с ним не случилась трагедия. Молодой мужчина упал в подвал, из-за чего у него случился паралич. Егоров-старший навсегда оказался прикован к постели. Это оставило большой след на Алексее. Он стал достаточно чувствительным ребенком.

Показательной можно назвать историю, когда у одноклассника Максима умерла мама. Мальчика уже определяли в детдом, но Егоров настойчиво уговаривал родителей усыновить его друга. И в итоге мама спортсмена решилась на серьезный шаг. Полгода собирала документы для опекунства и забрала Максима.

«Отказать сыну было невозможно. Полгода я ходила по различным комитетам, и в итоге мы забрали Максима. Он стал мне как сын, а Леше как брат. Прожили вместе 10 лет, пока не женился, не встал на ноги», — признавалась Антонина в одном из интервью.

Алексей Егоров с супругой. Фото из личного архива

Ранняя любовь

Алексей достаточно рано влюбился в девушку Наталью. Отношения развивались стремительно. Уже в 17-летнем возрасте у спортсмена родился сын Никита. Егоров хотел жениться на своей избраннице, в которой просто души не чаял, но ее родители были против. Свадьбу сыграли лишь спустя несколько лет.

Егоров очень любил Наталью, всегда брал ее с собой на турниры и сборы. Однако крепкого союза у молодых людей не вышло. Влюбленные много ссорились и со скандалами часто разбегались по разным домам. Не занимались они и воспитанием маленького сына, которому пришлось расти под присмотром бабушки.

Переезд за океан

При всем этом у Егорова активно развивалась карьера. После молодежки СКА он пробился в основную команду. Тройка вместе с Максимом Сушинским и Павлом Евстигнеевым считалась крайне перспективной. Ребята хорошо сыгрались, а их бесспорным лидером был сам Алексей.

Благодаря яркой игре за Егоровым начали следить скауты из НХЛ. В 1994 году он был задрафтован клубом «Сан-Хосе». Однако Алексей не хотел уезжать за океан сразу, но его вынудили обстоятельства. Форвард не смог сработаться с Борисом Михайловым, который тогда возглавлял СКА. Дошло даже до того, что из-за публичной ссоры с нецензурной лексикой его выгнали из основной команды. После этого Егоров решился на переезд в США.

Сначала он выступал за «Форт Уорф» в Центральной хоккейной лиге, где за 18 матчах набрал 14 (4+10) очков. А в сезоне-1995/96 петербуржец дебютировал за «Сан-Хосе». Правда, и там он не сработался с главным тренером Кевином Константином.

«Перед первой игрой за «Сан-Хосе» в команде, помимо папы, были Назаров, Козлов и еще несколько европейцев. Константин позвал их в тренерскую, встал перед ними на стол, чтобы тем самым показать, кто они здесь. Американцы наверху, а вы — приезжие — никто. Либо вы приносите результат команде, либо не отбирайте хлеб у местных. Идите играть в низшие лиги», — рассказывал «СЭ» сын Алексея Никита.

Егоров успешно стартовал в НХЛ. В первом же для себя матче против «Лос-Анджелеса» он отдал голевую передачу, а в игре с «Калгари» оформил хет-трик. Но за «Шаркс» он провел всего девять матчей. Большую часть карьеры россиянин скитался по АХЛ и ИХЛ. Хотя успел отличиться и там. Петербуржцу принадлежит рекорд по результативности АХЛ, который до сих пор так и не побили.

Алексей Егоров с сыном Никитой. Фото из личного архива

Возвращение в Россию

В 1998 году Егоров вернулся на родину. Его сразу же пригласили в «Торпедо», предложив очень выгодный контракт. Однако в дело вмешался дефолт, и большую часть денег он не получил. Алексей решил перебраться в родной СКА, где выплаты были стабильными. Но и тут у него не срослось. Он начал пробовать наркотики, которые погубили и его карьеру, и жизнь.

«Началась адская жизнь. Все деньги уходили на лечение, а еще больше — на наркотики. В наших больницах пока одни лечат, другие тут же предлагают купить эту дрянь. Когда брат выходил из больницы и месяц ничего не принимал, он подходил ко мне и говорил: «Я машина без бензина, а так никуда не уехать. Без наркотиков для меня все черное, ничего хорошего не вижу», — вспоминал брат Алексея Николай.

Егоров уезжал играть в Германию, чтобы не поддаваться влиянию своей пагубной зависимости. И поначалу казалось, что это получилось, хоккеист показывал неплохие результаты. Но наркотики не исчезли из его жизни. Особенно при поездках домой он постоянно срывался. При этом форвард много раз лечился в клиниках, но результата никакого не было.

Загадочная смерть

У семьи Егорова начались проблемы с деньгами, так как нападающий закладывал все ценные вещи и брал в долг. 2 марта 2002 года стал роковым днем. Тело петербургского спортсмена нашли рядом с его домом. Обстоятельства гибели до сих пор не выяснены.

Известно, что незадолго до трагедии хоккеист заложил свой паспорт наркодилерам. А когда он захотел вернуть документ, его сильно избили. По официальной версии, Егоров свел счеты с жизнью. А вот семья Алексея считает, что он полез в окно к злоумышленникам, чтобы вернуть паспорт, а они его толкнули или же он случайно сам поскользнулся.

На похороны Егорова пришли лишь единицы, хоккеистов практически не было. Однако семью игрока СКА поддержали Соколов и Сушинский. Один помог устроить сына Алексея в хоккейную школу, а второй дал деньги на покупку недвижимости.

Никита Егоров пошел по стопам отца. Начал тренироваться в «Торнадо», выступал за молодежку СКА. Однако игроком ему было не суждено стать, он перешел на тренерскую работу.