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Сегодня, 13:30

Что ждет «Ак Барс» с новым тренером? И почему его назначение — провал еще и для «Сибири»

Анвар Гатиятулин может возглавить «Ак Барс» вместо «Сибири»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Анвар Гатиятулин
Анвар Гатиятулин.
Фото Global Look Press
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Анвар Гатиятулин готовится к переезду в Казань.

Имя нового главного тренера — главная интрига для всех болельщиков «Ак Барса» после вылета команды в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. От фигуры тренера зависит не только тактика, но и подписание контрактов с игроками. Зачастую решающим фактором в переговорах с топовыми игроками становится не сумма (топовые хоккеисты уже давно заработали на безбедную старость), а имя наставника и условия в клубе.

Например, первое серьезно влияло на переговоры лидеров московского «Динамо» по новым контрактам, а из-за второго Александр Радулов не поехал в Хабаровск, несмотря на очень щедрое предложение.

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Изначально на рынке из топ-тренеров, которых и рассматривает «Ак Барс», был только Илья Воробьев. Казалось, что других вариантов и быть не может: что у Казани, что у тренера. Неожиданно вмешался ЦСКА, казавшийся громоздкой структурой, решения в которой проходят миллиард этапов согласований. Но вышло все совсем иначе: одним днем армейцы отказались от прошлого главного тренера Сергея Федорова, принесшего клубу два Кубка Гагарина подряд, и назначили нового.

Из свободных на рынке остался только Анвар Гатиятулин, который, по слухам, в тот момент вел переговоры с «Сибирью». Стремительно новосибирский клуб опубликовал очень странный пресс-релиз о предварительной договоренности с Гатиятулиным.

«В настоящее время ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей», — гласил пресс-релиз.

Анвар Гатиятулин
Фото Global Look Press

Много ли вы помните случаев, когда клуб объявлял о назначении главного тренера, не договорившись с ним по условиям? Вряд ли. Но у этого пресс-релиза была совсем иная задача: то ли пристыдить Анвара Рафаиловича, с которым понятийно уже «ударил по рукам» сам губернатор, то ли заявить о «правах на тренера» общественности и руководству «Ак Барса».

Как видно, план этот с треском провалился. Как ранее сообщил «СЭ», Гатиятулин с большой долей вероятности в следующем сезоне возглавит «Ак Барс», а «Сибирь» в глазах болельщиков останется клубом, который умудрился упустить тренера, о договоренности с которым объявил публично. Тотальный провал!

«Кинул» ли Анвар Гатиятулин руководство «Сибири», сейчас не имеет никакого значения. После всех скандалов, которые сопровождали клуб на протяжении многих лет с прошлым руководством, новое начальство начинает ничуть не лучше.

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Но если потеря Гатиятулина — провал для Новосибирска, то назначение его в «Ак Барс» — не меньший провал для Казани. За последние два сезона работы в «Тракторе» Анвар Гатиятулин точно не убедил в том, что он тренер с приставкой «топ». Сомнительным выглядит и результат Челябинска в сезоне-2021/22: лучший после возвращения Гатиятулина на пост главного тренера. Тогда «Трактор» переиграл в плей-офф «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», неожиданно оставшийся без всех легионеров из-за мирового кризиса. Точно ли это повод для гордости?

Многие писали о том, что Анвар Рафаилович решил перезагрузиться после увольнения из Челябинска и даже поехал в Ванкувер, чтобы почерпнуть новые идеи. Но достаточно посмотреть на стиль «Кэнакс» при Рике Токкетте, чтобы понять: Гатиятулин не собирается изменять своим принципам. А болельщиков «Ак Барса» вновь ждет тоскливый сезон.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
Анвар Гатиятулин
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