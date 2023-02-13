«Спартак» остался без сладкого. Горячая айсгерл Карамелька больше не в клубе, но с памятным тату

Потеря красно-белых.

Анастасия Ванюшина, известная болельщикам хоккея под псевдонимом Карамелька, давно радует публику своими эксцентричными выходами на лед в перерывах матчей. Яркий образ девушки с чарующей улыбкой и задорными танцами пришелся по вкусу не только фанатам «Спартака», Анастасия стала известна хоккейному миру и за пределами домашней арены красно-белых.

Не так давно Настя сломала ногу на раскатке перед игрой и после восстановления решила больше не работать со «Спартаком». Самые интересные моменты своей карьеры девушка комментирует для «СЭ», а мы покажем вам, какой красоты лишился российский хоккей.

Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

«Семь лет назад я пришла на кастинг группы поддержки хоккейного «Спартака», когда закончила карьеру в фигурном катании. За счет того, что осталась на льду, было легче пережить переломный период после ухода из большого спорта».

«Я люблю внимание и получать обратную связь от аудитории, поэтому не стесняюсь заигрывать с публикой. Не всегда получалось проявить свою эксцентричность в фигурном катании, поэтому отрывалась на льду во время хоккейных матчей».

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Однажды решила сесть на шпагат во время выезда на лед. Болельщики были в восторге, а соцсети «Спартака» опубликовали фото со мной в своих аккаунтах. Проснулась на следующий день, а у меня несколько тысяч новых подписчиков и поток комплиментов».

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Еще в 11-м классе придумала себе ник Карамелька для профиля в соцсетях. Я очень люблю конфеты, но из-за того, что еще работаю моделью, много сладкого есть мне нельзя. Хотя болельщики часто присылают вкусные подарки!»

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Бывало, что чищу ворота во время перерыва, а мне игроки гостевой команды начинают отвешивать комплименты и звать на ужин. Девчонкам из группы поддержки нельзя общаться с хоккеистами, поэтому в ответ я просто улыбалась. Вообще-то у меня был парень, который играл за «Динамо», очень его любила, но поняла потом, что хоккеисты все-таки не мое».

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Каждый выход на лед поднимал мне настроение. Чувствовала, что люди ждут меня, и это всегда мотивировало вкладываться в свою работу. Было много просьб от фанатов, чтобы я подъехала, отбила «пять», помахала кому-то специально».

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«У айсгерл есть обязательные задачи во время проката, а потом остается время на небольшую импровизацию, тогда можно и на шпагат сесть, подъехать куда-то и исполнить что-то необычное, порадовать зрителей приятным зрелищем».

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Какое-то время назад я решила для себя, что закончу кататься на хоккее до того, как мне исполнится 25 лет. И почти перед самым днем рождения сломала ногу на раскатке перед игрой. Это был сложный период, спасибо болельщикам, которые много писали, поддерживали, присылали подарки и цветы, даже делали плакаты с пожеланиями здоровья».

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Это были очень интересные семь лет, которые я никогда не забуду. Но сейчас настало время для чего-то нового. Было здорово получать столько позитива и положительной энергии от болельщиков. Я проживала с вами все победы и поражения команды, и этот опыт останется со мной навсегда!»

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Период работы в «Спартаке» для меня очень значимый, поэтому я очень хотела его как-то особенно запечатлеть. У меня уже есть несколько татуировок, а теперь появилась еще одна, с тающей карамелькой. Кстати, это было подарком от одного из болельщиков, который поддерживал меня во время травмы и предложил оплатить татуировку, если я на нее все-таки решусь. Решилась! Карамелька со мной теперь навсегда».