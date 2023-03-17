Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили

Первый матч серии остался за московскими армейцами — 2:0.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Дыбленко — 1 (Мамин), 45:04 — 1:0. Карнаухов — 2 (бол., Дитц, Григоренко), 49:08 — 2:0.

Вратари: Рейдеборн — Исаев (57:18).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 13 (1+8+4) — 35 (12+10+13).

Судьи: Оленин, Юдаков.

17 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 8393 зрителя.

Счет в серии: 1-0.

От серии ЦСКА и «Локомотива» не ждали карнавального хоккея с обилием опасных моментов и заброшенных шайб. Прагматичные ярославцы за пять матчей переехали «Витязь». В первом раунде не пришлось включать полную мощность. Армейцы потратили намного больше сил в серии с неуступчивой «Северсталью», которая затянулась до семи игр. Соответственно, получили меньше времени на восстановление. Это стоит рассмотреть как один из факторов блеклого начала второго раунда от ЦСКА. В первом периоде за хозяев отдувался вратарь Адам Рейдеборн, а нападение отсиживалось в окопах.

На контрасте с омским матчем игра в Москве клонила в сон. Кажется, смотреть противостояние Федорова и Никитина противопоказано без энергетика. В рассуждениях о системе ЦСКА много говорится о наследии прошлого главного тренера, который сейчас руководит «Локомотивом». В очном матче багаж Никитина прослеживался еще отчетливее.

Команды ввязались в рельсовый хоккей, минимизируя импровизацию и быстро расставаясь с шайбой, когда соперник шел в давление. Ярославцы эпизодами отходили от убаюкивающих схем и нагружали работой Рейдеборна. Показательна статистика бросков первого периода: 12-1 в пользу «Локомотива». Однако открыть счет так и не удалось.

Во втором периоде игра ожила. Возросли скорости, команды больше дорожили шайбой. Порядок и дисциплина — основы никитинского «Локомотива». Однако иногда нервы сдают даже у проверенных игроков. Егор Коршков умудрился с лопаты выбросить шайбу на трибуны. Сделал это на глазах главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, который смотрел матч из ложи. Судьи в поле незамедлительно наказали форварда гостей малым штрафом.

Ярославцы отбились, а затем сами заработали большинство, которое однозначно окрылило парней Никитина. В касание бросал Шалунов, но промахнулся в пустой угол, опасно подставлял клюшку Березкин. Рейдеборну вместе с защитниками пришлось потрудиться, чтобы сохранить 0:0 на табло.

Матч с ЦСКА складывался напряженно для голкипера гостей Даниила Исаева, несмотря на девять отраженных бросков за сорок минут. Любая осечка вратаря могла перевернуть игру. Касается это не только Исаева, но и Рейдеборна, который в серии с «Северсталью» не впечатлил надежностью.

Трибуны на 46-й минуте разбудил Ярослав Дыбленко, пробивший Исаева с десятого броска. Защитник смело подключился на пятак и откликнулся на передачу Максима Мамина. Чем осчастливил ветерана ЦСКА Бориса Михайлова. Впрочем, по скупым и безэмоциональным аплодисментам сложно распознать внутренние чувства легенды армейцев.

Шайба Дыбленко перезапустила игру. «Локомотив» получил удаление, которым ЦСКА оперативно воспользовался. Павел Карнаухов выиграл борьбу на пятаке и подставил клюшку под дальний бросок Даррена Дица. Москвичи выдали феноменальную реализацию моментов: два гола с четырех попаданий в створ за период.

Второй гол в большинстве предопределил исход первого матча. «Локомотив» не воспользовался аналогичным шансом в формате «5 на 4». Рейдеборн исправился за нелепые шайбы, пропущенные в серии с «Северсталью», и оформил первый «сухарь» в плей-офф. Разведка сил осталась за штабом Сергея Федорова. ЦСКА запомнился терпеливой игрой, дождался собственных моментов, использовал их и методично сохранил нажитое преимущество. А «Локомотив» 60 минут стучался в закрытую дверь. Преждевременно говорить о кризисе идей Игоря Никитина, но очевидно, что послезавтра ярославцам придется удивлять армейцев, если они рассчитывают сравнять счет в серии.