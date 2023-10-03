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Сегодня, 12:45

На старте сезона в КХЛ нет аутсайдеров — кроме одного. И он, похоже, уже обречен

«Витязь» уволил тренера Завьялова после поражения от ЦСКА со счетом 1:9
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Игровой эпиход хокекйного матча ЦСКА — «Витязь»
Хоккеисты «Витязя» разгромно проиграли ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА
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«Витязь» снова разгромили. Команда выглядит безнадежно, клуб уже уволил главного тренера.

Унизительные поражения, блеклая игра, последнее место в турнирной таблице и практически полное отсутствие шансов побороться за место в плей-офф. «Витязь» выбивается из общего ряда середняков КХЛ. Все что-то пытаются сделать, но у команды из Балашихи полная апатия.

Во вторник утром был решен вопрос о смене главного тренера команды. Александр Завьялов был отправлен в отставку — на тренировку с командой он и его штаб не вышли. На пресс-конференциях Завьялов выглядел растерянным, как хоккеисты на льду. Улыбался, старался отвечать на вопросы, даже не нервничал. Знаете, некоторые специалисты после неудач приходят злыми на пресс-конференцию, заведенными. Хамят, в конце концов, так как еще не остыли. Завьялов же, кажется, успокаивался после первого периода.

Не забывайте, что вопросы по его назначению были с самого начала. Генеральный менеджер Игорь Варицкий так и ни разу и не сформулировал, почему назначили именно этого специалиста. Он неплохо выполнял свою работу в штабе Вячеслава Буцаева? Так это разные профессии. Быть хорошим помощником, давать короткие советы — это одно. Отвечать за все — совершенно другое.

Александр Завьялов. «Мыслей об отставке главного тренера не было». Интервью генменеджера «Витязя»

Но бывало, что и средних тренеров вытаскивали на вершину благодаря грамотным ассистентам. Но ведь этого не было. В штаб вошел Александр Смирнов, вернувшийся из Норвегии. В свое время он работал в КХЛ, удивительным образом возглавлял несколько команд, но нигде ничем себя не проявил. Кроме того, помогать приехал Алексей Тертышный. Вечный молчун, который уж точно не сможет никого вытащить «на баррикады». Как чисто хоккейный специалист он, может быть, и неплох. В «Тракторе» некоторые игроки его сильно хвалили. Но в Челябинске-то его не оставили, когда решили поменять штаб.

С таким тренерским штабом можно было рассчитывать лишь на чудо. И на генерального менеджера, собравшего в прошлом году неплохую команду, которая без проблем вошла в плей-офф и даже однажды обыграла «Локомотив». Но летом Варицкий столкнулся с серьезными проблемами. Он просто ни с кем не договорился из тех, кто тащил команду.

Хоккеисты «Витязя»
Фото ХК ЦСКА

Да, остался форвард Владислав Кара, но при этом потеряли Кирилла Рассказова, Алексея Волгина, Степана Старкова. Причем, говорят, что не сошлись по сумме контрактов. В «Витязе» сообщали о слишком высоких требованиях игроков, сами хоккеисты говорили, что разница между тем, что хотели они и предлагал клуб, была не столь существенная. Только со Старковым были принципиальные проблемы. Он хотел больше 40 миллионов. Но не дали, пожадничали.

Конечно, сыграло и то, что денег в клубе больше не стало. Но при этом философия «российским платим не больше 20, лишь иностранцам — по 40» была довольно спорная. В конце концов, на лидеров можно было бы и потратиться, все равно же пришлось звать игроков из ВХЛ на низкие зарплаты. То, что Варицкий провально провел переговоры этим летом, — одна из причин нынешнего выступления «Витязя». Надо это просто признать, а не говорить: «И как выступают те, кто ушел?» Это не имеет значения. «Витязь» — то развалился.

Еще одна из причин провала в начале сезона — травмы игроков. Скотт Уилсон сломался на предсезонке и до сих пор далек от возвращения. В сентябре одновременно в лазарете находилось семь человек, причем это были ведущие ребята.

Только летом, когда они были здоровы, «Витязь» все равно выглядел довольно грустно. Травмы — это плохо, но вряд ли бы результаты команды серьезно поменялись. Возможно, не было бы ужасных поражений типа 0:7 или 1:9. Но вы на счет не обращайте внимание.

Так что же делать команде из Балашихи? Говорят, что может прийти Дмитрий Рябыкин. Мне бы хотелось посмотреть на его помощников, так как если он будет с прежними, то ничего не изменится. Но лучше начать подготовку уже к следующему сезону. И изменить тактику. С нынешней, весьма унылой, построенной на сохранении своих ворот, можно растерять даже тех болельщиков, которые еще зачем-то приходят на арену.

Впрочем, «Витязю» никогда особо болельщики на трибунах и не были нужны.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК ЦСКА (Москва)
Александр Завьялов
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