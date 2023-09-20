Олигархи КХЛ мечтают забрать у китайцев американского вратаря. Но он не продается

Джереми Смит — настоящая китайская стена «Куньлуня».

«Джереми Смит в каждой игре нас выручает. В случае победы на 90 процентов наш лучший игрок — вратарь», — заявил на пресс-конференции после матча с «Амуром» Виктор Игнатьев. И ведь не скажешь, что главный тренер «Куньлуня» преувеличивает заслугу своего основного голкипера в очередных двух очках. В Хабаровске американец отразил 56 бросков и установил клубный рекорд по количеству сейвов за один матч, а чуть ранее помог своей команде остановить «Спартак», «Сочи» и ЦСКА, став одной из причин неожиданно мощного старта пекинцев. Откуда же такая прыть?

Прочили блестящую карьеру

Подобные бенефисы Смит выдавал и раньше. Но тогда из-за абсолютной анархии в обороне китайцев он и близко не показывал текущие цифры (96% отраженных бросков, 1.59 КН). Поверить в то, что они будут сохраняться на протяжении всего сезона, почти невозможно. Даже несмотря на феноменальное начало, «Куньлунь» по-прежнему сложно воспринимать иначе, как клуб с гедонистическим и праздношатающимся отношением к задачам и атмосферой тотального разгуляя в быту. Потеряй североамериканский франкенштейн в какой-то момент мотивацию, и вратарские подвиги вновь начнут обесцениваться.

Так или иначе, назвать резко загоревшимся ноунеймом вратаря, который проводит в КХЛ уже пятый сезон, точно нельзя. Когда-то его считали одним из самых перспективных голкиперов Северной Америки. Он становился чемпионом в юниорской лиге Онтарио, его выбирал во втором раунде драфта «Нэшвилл». Он был первый номером сборной США на МЧМ-2008, где американцы с Максом Пачиоретти, Джеймсом Ван Римсдайком и Кайлом Окпосом стали первыми в группе и уступили в матче за бронзу России, у которой звездили Алексей Черепанов, Никита Филатов и Виктор Тихонов.

Однако после драфта уроженец Мичигана надолго застрял в минорных лигах.

В НХЛ Смит отыграл всего 10 матчей — в 2017-м за перестроечный «Колорадо», когда «Лавины» в первый сезон работы Джареда Беднара барахтались на дне и еле-еле наскребли 22 победы в регулярке, финишировав на последнем месте. Причем чуть-чуть засветиться в Денвере ему целиком и полностью помогла травма Семена Варламова, порвавшего пах в середине января. И после этого отрезка о некогда талантливом голкипере в лучшей лиге мира не вспоминали, рассматривая в лучшем случае в качестве третьего вратаря.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Китай

Жизнь американца круто изменилась уже через два года, когда после очередного сезона в АХЛ за фарм-клуб «Айлендерс» ему позвонил агент и предложил поехать в Китай, который всего через несколько месяцев охватит вспышка коронавируса. По словам Джереми, сначала он рассмеялся в трубку, услышав слово Пекин в контексте потенциального продолжения карьеры, но затем всерьез задумался, получив на руки двухлетний контракт и потенциальную возможность сыграть на Олимпиаде, еще не лишившейся на тот момент игроков НХЛ. Смущало лишь одно «но» — Смит знал о запрете в Китае двойного гражданства.

В «Куньлуне» практически сразу заверили вратаря, что отказываться от американского паспорта ему не придется. Однако на пути к Играм стояло и другое препятствие — по правилам ИИХФ, хоккеист, сыгравший в официальных турнирах за сборную США, должен был пройти четырехлетний «карантин», чтобы сменить спортивное гражданство. Собственно, из-за этого он до сих пор так и не провел ни одного матча за сборную Китая на чемпионах мира в нижних дивизионах, а пекинский клуб наотрез отказывался торговать им, когда по нему делали запросы топ-клубы. Благо для азиатской команды, МОК и международная федерация разрешили Джереми выступить на домашней Олимпиаде в порядке исключения.

«Интерес к Смиту есть. Выстави мы его на продажу, мы бы очень быстро его продали. Но здесь тоже есть момент, связанный с натурализацией. Он был заигран за молодежную сборную США, и для того чтобы играть за сборную Китая на чемпионатах мира, ему нужно провести четыре полных сезона в китайском клубе.

На Олимпиаду мы смогли квалифицировать его после трех сезонов, использовав небольшую оговорку в олимпийских правилах. В этом году он не смог сыграть на ЧМ. В следующем году мы будем выступать в первом дивизионе, где нам придется играть с Японией, Украиной и другими неплохими командами. Поэтому хороший вратарь нам точно будет нужен. Сейчас мы не настроены куда-то обменивать Смита», — рассказывал в интервью «СЭ» вице-президент «драконов» Николай Феоктистов.

Рассказывая про интерес топ-клубов, русский босс «Куньлуня» ни разу не лукавит. В прошлом сезоне предметный интерес к Смиту проявляли сразу несколько команд, а самой настойчивой среди них был «Авангард», который после травмы Станислава Галимова приходил за голкипером еще до отставки Алексея Волкова. Только мытищинский беженец наотрез отказался ставить несколько десятков миллионов рублей выше политического заказа от коммунистической партии.

Фото ХК «Куньлунь», photo.khl.ru

Прошлой весной Джереми, нареченный в новом паспорте адаптированным именем Шимисы Цзежуйми, получил статус НСА. И наверняка при нынешнем рынке вратарей ему бы поступили достойные предложения от других клубов, если бы он сам не решил окончательно связать свою карьеру с Поднебесной, проникнувшись китайским проектом за 5000 километров от столицы страны и подписав новый трехлетний контракт с «Редстар» с прицелом на следующие Игры в Милане.

В полном восторге мессия «Куньлуня» и от уровня КХЛ. Более того, Смит в противовес многим игрокам и тренерам смело называет российское судейство лучшим в мире:

«У меня часто спрашивают, что такое КХЛ? И я отвечаю, что это невероятная лига. Возьмем судейство — оно лучшее во всем мире. У них есть микрофоны, они общаются между собой, подсказывают друг другу, чтобы принять правильное решение. Если нужно, то они идут смотреть видео и говорят, был ли штраф или нет. Благодаря этому каждая игра честная.

Возьмем трансляции. Моя семья смотрит каждый матч, и они рады, что смотрят их на мировом уровне — количество камер, повторы, слоу-мо и многое другое. И нам приятно, мы отдаем свое сердце и душу игре, а КХЛ позволяет увидеть это в любой точке мира на таком уровне», — восхищался голкипер в интервью официальному сайту лиги.

На прошедшем в апреле чемпионате мира в дивизионе B первый номер команды Игнатьева вновь не сыграл — на этот раз ему не хватило всего нескольких недель «отлежки» его трансферной карты в китайской федерации. Зато никакие правила не помешали ему поехать на мировое первенство в Эстонию в качестве тренера вратарей сборной. И сейчас поговаривают, что после завершения карьеры он планирует занять этот пост на постоянной основе. Тем более с недавних пор американский «лаовай» («иностранец») всерьез взялся за изучение китайского языка.

Стоит ли в таком случае обвинять его в том, что в свои 34 года вратарь выбрал синицу в руках? В «Куньлуне» он не только получает больше всех (54 миллиона рублей за сезон), но и по-настоящему кайфует в компании огромной североамериканской диаспоры, доигрывая последние сезоны профессиональной карьеры без какого-либо давления и имея четкие планы на будущее. Кажется, это тот самый случай, когда лучшее может быть врагом хорошего.