Молодежь бежит из «Спартака» в Америку. В составе красно-белых нет перспектив

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Еще два российских игрока собираются уехать за океан. Нападающие «Спартака» Федор Свечков и Никита Чибриков не подписывают соглашения с красно-белыми, размышляют, но склоняются к тому, чтобы сменить турнир. И парней можно понять.

Не буду в очередной раз поднимать тему насчет того, что оба игрока стали спартаковцами в результате громкого обмена на Александра Никишина. Только защитник еще два сезона проведет в СКА, а красно-белые теряют проспектов. Дело не в провальном трансфере, а в том, как спартаковцы распоряжаются хоккеистами.

Ни Чибриков, ни Свечков не имеют перспектив в «Виннипеге» и «Нэшвилле» соответственно. Оба еще слишком сырые, даже в «Манитобе» и «Милуоки» им будет трудно. Да и там можно зависнуть с концами, как происходит с некоторыми нашими ребятами. Но можно ли осуждать хоккеистов за то, что они принимают такое странное решение? Нет. Все понимают, что в «Спартаке» будет еще хуже.

Никита Чибриков. ХК «Спартак»

Мы неоднократно писали, что нынешний «Спартак» — очень странный клуб. Не то чтобы там не было философии. Беда в том, что она постоянно меняется, а у руководства даже не семь, а четырнадцать пятниц на неделе. Утром в клубе делают ставку на молодежь, вечером приглашают Максима Чудинова и Алексея Емелина, так как надо выйти в плей-офф. Бориса Миронова увольняют за то, что он не развивал таланты, Игоря Гришина — за то, что команда не проходит в восьмерку, хотя он полностью доверяет молодежи.

На спортсменах это сказывается очень сильно. И Свечкова, и Чибрикова гоняли по системе, иногда совершенно нелогично и непредсказуемо. Федора, который уже давно перерос молодежку, отряжали в команду Филиппа Метлюка не только для того, чтобы он помог команде сыграть с сильным «Локо» (это еще можно понять), но и на игры против «СКА-Карелии» и «СКА-Варягов», хотя ему точно нечего делать в матчах против таких соперников.

Чибрикова держали в молодежке, а затем перемещали между ВХЛ и КХЛ, нигде толком не давая прийти в себя. Никита — переживающий парень, было заметно, как он злился в попытках понять, что нужно руководству. Может быть, он и показывал не самую лучшую игру, но и требовать от него идеала тоже странно. Сегодня рядом с ним дети, завтра он едет в специфическую лигу, где играет «Химик», а через день — в «Спартак». Только адаптируется — снова дергают.

В «Спартаке» такое постоянно. В свое время Василий Пономарев, выпустившись из «Крыльев Советов», приехал на переговоры в офис красно-белых. У него была задача узнать, как в клубе собираются развивать игрока. Но он услышал какие-то совсем невразумительные ответы. Типа начнешь там, затем посмотрим. Пономареву хватило совсем немного времени, чтобы понять, как все устроено, и он отправился в Америку.

Никита Чибриков празднует гол в ворота «Динамо». ХК «Спартак»

Сменилось руководство, но порядка не стало. По-хорошему, и Свечков, и Чибриков, вырвавшись из системы СКА, должны были радоваться этому. И главная команда не тратит столько денег, чтобы непременно выиграть кубок, и состав не такой сильный. Но теперь они оба разочарованы, так как потеряли сезон. Федор-то еще хоть как-то заметен был, что, кстати, совсем никак не сказывалось на его игровом времени, а Никита совсем потерялся. Но винить Чибрикова за регресс тяжело.

Говорят, что «Спартак» предлагает трехлетние контракты хоккеистам, и это тоже странно. Деньги небольшие, но за три года с такой суматохой можно вообще завершить карьеру. Сами выдавливаем молодежь из России. Логики вообще нет.