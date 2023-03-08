0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:30

В КХЛ шикарный плей-офф: фавориты больше не могут легко выиграть ни одной серии

Михаил Зислис
Обозреватель
7 марта. «Нефтехимик» — «Ак Барс» — 4:2.
Фото ХК «Ак Барс»
Telegram Дзен
«Ак Барс» и ЦСКА уже проиграли по два матча.

Мучения «Салавата Юлаева» на Дальнем Востоке, ложащийся костьми в Нижнекамске опытный «Ак Барс», еле доползающий до победы со счета 4:1 «Авангард» в Новосибирске, острый на язык Игорь Ларионов и динамовское «болото», растерявшийся против Самонова многоопытный ЦСКА, с трудом сдерживающий эмоции после внезапного поражения от Минска Романа Ротенберг — эти кубковые картинки уже врезались в память. Хотя ни в одной из серий на данный момент нет полной ясности. Это фантастическая картина!

Когда я в своем телеграм-канале опубликовал прогнозы на стартовый раунд, то не дал ни одного исхода 4-0. За это мне сразу успели попенять в комментариях радикально настроенные болельщики. Невероятно рад тому обстоятельству, что ни в одной паре не случилось «выноса тела» и скромные по возможностям команды пьют у фаворитов кровь, словно тучи комаров где-нибудь в сибирской тайге летом.

7&nbsp;марта. &laquo;Нефтехимик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Лимит на чудеса не исчерпан. Главный фаворит «Востока» проиграл в Нижнекамске

Этот плей-офф становится индикатором того, в каком направлении движется лига. Уже можно не сомневаться, что это тенденция, а не случайное стечение обстоятельств. Регулярный чемпионат всего с одной паузой был выматывающим, поэтому перепады в игре любой команды легко объяснимы. Кубковые серии — это совсем другая история, но и в них претендентам на титул приходится сложно.

Вечный разрыв между богатыми и бедными клубами все равно никуда не денется. Это объективная реальность, которую не изменить одним стремлением к выравниванию возможностей. Казань и Владивосток в обозримом будущем останутся в разных весовых категориях. Однако сейчас на глазах лига принципиально перерождается в турнир с высокой конкуренцией. Теперь даже фаворитам приходится выкладываться на полную и доставать из себя все.

6 марта. «Северсталь» — ЦСКА — 5:3.
ХК «Северсталь»

Легкая расслабленность и концентрация чуть ниже максимума приводят к тому, что в серии все идет наперекосяк, как в случае с ЦСКА, который уступает скромной «Северстали». Постоянные давление и ответственность заставляют действовать на максимуме всех, невзирая на прежние заслуги. Как следствие, эти факторы обеспечивают рост мастерства. Все самое лучшее человек в любой сфере деятельности выдает, оказавшись в максимально стрессовых для себя условиях. Тогда умственные и физические возможности выходят на принципиально иной уровень — иначе поставленную задачу не решишь.

Невероятно жаль, что в ближайшее время проверить справедливость этих наблюдений на международном уровне не получится, поэтому пока больше придется прибегать к теоретическим рассуждениям.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Северсталь&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ЦСКА&raquo;. Суперсенсация от Разина: «Северсталь» вышла вперед в серии с ЦСКА!

Зато точно от изменившейся ситуации в КХЛ должны выиграть тренеры. Даже у топ-команд нет составов, которые на голову выше остальных соперников. Поменять несколько человек на следующий матч — теперь обычной ротации мало. В запасе либо середняки, либо молодежь. Надо искать новые приемы. На сто процентов уверен, что тот же Ротенберг, оказавшись в непростой ситуации после неудачи в первом матче, вырос как специалист сильнее, чем за весь регулярный чемпионат. Доверие к провалившему игру вратарю Николаеву меня в этом убеждает. Раньше для того все могло бы закончиться скамейкой запасных. Что уж говорить про Андрея Разина, Леонида Тамбиева и Олега Леонтьева, которые с минимальными ресурсами выжимают воду из камней литрами. Нынешний плей-офф начался прекрасно, и от всей души хочется продолжения банкета.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
2
Обсудить
Читайте также
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Кубок Гагарина, 7 марта: СКА уступил минскому «Динамо», «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс»
«Локомотив» обыграл «Витязь» во втором овертайме четвертого матча серии
Что это за плей-офф? Фаворитов бьют везде: «Ак Барс», ЦСКА, а теперь и СКА
Вудкрофт о победе над СКА: «Понравилось, что не стали пятиться после пропущенной шайбы»
Ротенберг о поражении от «Динамо»: «Сегодня произошло «черт побери», надо брать следующую игру дома»
Минское «Динамо» победило СКА и сравняло счет в серии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что это за плей-офф? Фаворитов бьют везде: «Ак Барс», ЦСКА, а теперь и СКА