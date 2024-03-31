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31 марта, 16:15

Разочарование «Спартака» было колоссальным. Такого сезона в ближайшем будущем у него может и не быть

«Спартак» не смог выйти в полуфинал Кубка Гагарина 2024
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты «Спартака» после поражения от «Металлурга»
Хоккеисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Красно-белым важно сохранить команду. При экономии средств сделать это будет непросто.

Во время плей-офф звучавший под аренами столичного «Мегаспорта» хит Юрия Антонова «Поверь в мечту» из моего далекого советского детства воспринимался очень органично. Совсем как игра «Спартака» в те самые годы. Хотя эта композиция вполне могла стать хитом нынешнего Кубка Гагарина. Три из четырех клубов, дошедших до полуфиналов, ни разу в КХЛ титул не выигрывали. Красно-белых в этой компании тоже можно было легко представить, хотя год назад о таком оставалось лишь мечтать.

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Горькое послевкусие после вылета во втором раунде от «Металлурга», в котором «Спартак» смотрелся почти не хуже, не может изменить общего впечатления. Красно-белые выдали свой лучший сезон за много лет и заставили говорить, пусть и несколько преждевременно, о себе как одном из претендентов на титул. Такого с командой не было больше 30 лет — с начала 1990-х. При всем уважении к временам Милоша Ржиги, тогда «Спартак» воспринимался за выскочку, способного покусать фаворитов на эмоциях своего тренера, характере и бешеной поддержке своих болельщиков.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сейчас ситуация изменилась в связи с выравниванием лиги и кризисом грандов. Разочарование в раздевалке красно-белых после окончания серии с «Магниткой» было колоссальным. Такого шанса далеко зайти в плей-офф у них в обозримом будущем может не быть.

При всей симпатии к Алексею Жамнову и его команде, в своем нынешнем виде она упирается в потолок. Когда на важнейший матч выходит третий вратарь, который не имеет контракта на будущий сезон, в отличие от своих коллег, и становится лучшим, то много комментировать и разъяснять не надо. Оборона «Спартака» и по именам, и по игре в ключевые моменты серии смотрелась посредственно. Компенсировать эти проблемы атакой не удалось — голкипер «Металлурга» Илья Набоков сделал три «сухаря» в серии и стал ее главным героем. «Магнитка» показала себя более цельной и обученной командой.

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К будущему красно-белых, несмотря на отличный сезон, отношение пока пессимистичное. Последние инсайды о переговорах с игроками на истекающих контрактах тому подтверждение. Не удивлюсь, если кое-кто из них воспримет скромные цифры как оскорбление на фоне отличного сезона и задумается об ином варианте продолжения карьеры. Для достижения высоких целей нужны большие мастера и, соответственно, серьезные траты, а не стремление считать каждый рубль.

Хоккеист Илья Ковальчук
Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Система, завязанная на бонусах, может быть эффективной только для средних команд и на короткой дистанции. В лиге, где рынок скромен, игроки будут при первой же возможности искать варианты с гарантированными деньгами. Год назад всех очаровало романтичное «Торпедо», но в этом сезоне оно сделало шаг назад. В Нижнем Новгороде уже поняли, что прежние методы не позволяют прогрессировать и нужно повышать зарплаты, чтобы удержать молодежь и пригласить более качественных хоккеистов. В «Спартаке», где привыкли вести любые переговоры с позиции силы и экономности, все остается по-прежнему. Для свободных агентов переход в столичный клуб будет опцией под номером пять или шесть. С представителями хоккеистов приходится общаться часто, поэтому знаю, о чем говорю. В прошлое межсезонье внутренний потолок «45 миллионов в год» воспрепятствовал переходу нескольких ярких игроков, которые продолжают играть в нынешнем Кубке Гагарина. Надо оставаться реалистами — в следующем сезоне «Спартаку» было бы неплохо удержать занятые позиции и сохранить своих лидеров, а не витать в облаках и грезить о титулах.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
Кубок Гагарина
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