Жамнов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов по итогам сезона 2023/2024.

Во втором раунде Кубка Гагарина красно-белые в шести матчах проиграли «Металлургу» (2-4).

— Вы в «Спартаке» достаточно давно, но больше выполняли вспомогательно-мотивационную функцию. Помогли ли вам знания в роли менеджера на скамейке в этом сезоне?

— Помогли знания больше как игрока, а не менеджера. Помогла тренерская школа, которая была, хоть и небольшая, конечно. Скрывать ничего не буду — многие вещи я до конца не знал и не понимал. Когда ты работаешь со сборной — там короткий турнир, ты собрался и сыграл, а здесь на протяжении семи месяцев ты находишься с ребятами каждый день, следишь за каждым из игроков. В дальнейшем мне будет намного легче понимать, как себя вести в той или иной ситуации. Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет.

— Какой урок можно вынести из серии с «Металлургом»?

— Тяжело за две минуты рассказать. Наверное, не хватило опыта, видно, что было волнение в шестом матче. Слегка затрясло даже тех ребят, которые показывали уверенный хоккей. Была небольшая суета, они не были похожи на себя. Это приходит с годами. Я был в этой шкуре и прекрасно понимаю, что переживали игроки. Мы старались их успокоить, где-то получилось, где-то нет. Надо отдать должное ребятам: после последней игры я сказал, что у меня вообще нет претензий к ним, они отдали все, что могли.

(Анна Бирюкова)