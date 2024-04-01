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Сегодня, 14:11

Ротенберг останется в СКА на следующий сезон

Роман Ротенберг.
Фото photo.khl.ru
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о планах армейской команды на ближайшее межсезонье.

«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону.

В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне», — приводит слова Медведева пресс-служба СКА.

Ротенберг руководит армейцами с января 2022 года.

25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ красно-синие завершили на втором месте в Западной конференции, набрав 95 очков в 68 матчах.

Источник: Пресс-служба СКА
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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