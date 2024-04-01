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1 апреля, 16:30

«Авангард» идет на риск. Назначил главным бывшего тренера вратарей

Сергей Звягин утвержден в должности главного тренера «Авангарда»
Михаил Зислис
Обозреватель
Сергей Звягин.
Фото ХК «Авангард»
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Сергей Звягин работает в штабе «Авангарда» с 2018 года, но никогда не возглавлял ни одну команду.

Назначение главным тренером специалиста, который ранее никогда не работал в этой роли, всегда риск. Вероятность допустить ошибку в этом случае применительно к клубу, ставящему каждый год максимальные задачи, вырастает в разы. Под колоссальным давлением, а другого в Омске не бывает, в разное время ломались тренеры с разными опытом и квалификацией. Гарантий, что Сергей Звягин не повторит их путь, сейчас не даст никто.

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Однако всегда существуют ситуации, когда рисковать необходимо. Руководство «Авангарда» принимало решение не на горячую голову. Из-за границы гения уровня Боба Хартли сейчас привезти почти нереально, а внутри КХЛ можно тасовать только старую колоду. По моим данным, омские менеджеры работали по всем направлениям, прорабатывая варианты со статусными североамериканскими специалистами, имеющими приличный опыт работы в НХЛ. Однако этот факт не обещает знака качества по умолчанию. Достаточно вспомнить приглашение Билла Питерса в «Автомобилист». К тому же при текущей международной ситуации переговоры с кандидатами могли затянуться на неопределенное время.

Сергей Звягин и хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»

Вариант с карьерным продвижением Звягина рассматривался еще по ходу регулярного чемпионата, когда качалось кресло под Михаилом Кравцом. Более того, такая идея родилась еще в прошлое межсезонье, хотя большой поддержкой в тот момент не пользовалась. Звягин не новичок в своем деле, и его обязанности уже вышли за пределы взаимодействия только с вратарями. Работа с защитниками, разбор видео, ответственность за меньшинство уже в нынешнем сезоне — новый главный тренер «Авангарда» неслучайная фигура. Внутри организации имели уже достаточно времени, чтобы убедиться в его высоких профессиональных качествах. Звягин очень въедливый, наблюдательный и вдумчивый специалист, который несколько лет работал рядом с Майком Кинэном в «Металлурге» и в «Авангарде» с Хартли. Он видел изнутри, что надо делать для победы. Значение такого опыта невозможно переоценить. Насколько я знаю, внутри команды к новому главному тренеру относятся с уважением.

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Все это хорошая база. Но понять, каким главным тренером будет Звягин, пока нельзя. Он только формируется как самостоятельный специалист. Слепое копирование стиля работы Хартли подвело Дмитрия Рябыкина. Звягин наверняка учтет эту историю и постарается избежать такой ошибки. Предыдущий опыт и вратарское прошлое заставляют сомневаться в перспективах нового главного тренера. Успешных примеров такой трансформации в хоккее высокого уровня ранее почти не было. Самое главное сейчас, что Звягин умеет сохранять спокойствие в самые критичные моменты. Это было заметно, когда по ходу серии с «Локомотивом» ему пришлось оперативно заменить Кравца. «Авангарду» надо хотя бы одно межсезонье пройти без резких потрясений, скандалов и масштабных перестановок. Тогда можно рассчитывать вернуться в число реальных претендентов на титул, а не только на бумаге и в чьих-то фантазиях. Звягин в эту краткосрочную стратегию вписывается. Дальше всего в его руках. Если в КХЛ вырастет еще один сильный тренер, то от этого только все выиграют.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Сергей Звягин
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