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1 апреля, 21:45

Супертройки не решают в плей-офф. За кубком идут команды, где правит баланс

2 апреля стартует 1/2 финала плей-офф КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Максим Шабанов, Анатолий Голышев, Робин Пресс.
Фото «СЭ»
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Гусев, Голдобин и Ткачев завершили сезон во втором раунде плей-офф.

Как построить чемпионскую команду?

Очертания чемпионской команды — извечный дискуссионный процесс. Невозможно прописать универсальный рецепт для менеджеров, каких игроков подписывать, чтобы выиграть кубок. Хоккей не терпит шаблонности и меняется под влиянием разных факторов. Методы, работавшие 10 лет назад, сейчас оказываются недееспособными. Теперь построение команды больше уходит к балансу между звеньями, нежели к выделению одной убойной супертройки. Свежие примеры чемпионских составов «Вегаса» и ЦСКА это только подтверждают.

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Баланс правит миром. По крайней мере, хоккейной его частью точно. Такой вывод уместен и по результатам четвертьфиналов плей-офф КХЛ. В отпуск отправились «Динамо», «Авангард» и «Спартак». Клубы отличаются по стилю, но их объединяет принцип формирования состава. В каждой команде есть ведущее звено, на которое делается ставка в атаке. Топ-5 бомбардиров регулярки заполонили форварды вылетевших клубов. Тройки Спунера, Уила и Морозова разрывали лигу весь сезон, но в плей-офф не прошли дальше второго раунда. И нельзя сказать, что в кубковых матчах их феноменальное доминирование продолжилось.

Ткачев и Буше, Гусев и Уил, Голдобин и Порядин — мастера с большой буквы. Такие звезды украшают КХЛ и играют важные роли в своих командах. Без вклада ведущих троек «Динамо» не выиграло бы Кубок Континента, «Авангард» явно не поднялся бы в топ-2 «Востока», а «Спартак» не получил бы преимущество своего льда в первом раунде. В плей-офф все закончилось во втором круге, хотя серии сложились по-разному.

«Авангард» на льду после поражения от «Локомотива».
Фото ХК «Авангард»

Звезды не справились в плей-офф

Омская связка Буше — Ткачев сохранила статистическое превосходство в кубковых матчах. По итогам двух раундов Рид и Владимир входят в топ-3 бомбардиров КХЛ, уступая только Марату Хайруллину из СКА. На первый взгляд, форварды выполняли прежнюю работу. Однако нахождение в лидерах статистики не говорит о том, что серию с «Локомотивом» они провели на привычном уровне. Буше остался без очков в пяти матчах из семи, в том числе в решающей игре в Омске. Аналогичный результат у Ткачева — пять матчей против ярославского бронепоезда без голов и передач. Констатируем факт: два топ-нападающих «Авангарда» провели серию с «Локомотивом» ниже ожиданий. И ладно бы команда прошла в следующий раунд — тогда претензий возникло бы меньше. Но омичи вылетели из плей-офф — в таком случае спрос с лидеров выше.

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Непривычно было видеть, как лучшая атака регулярки забуксовала в серии с «Металлургом». От столкновения команд Жамнова и Разина ждали карнавального хоккея с обилием голов. Подобный сценарий получился только в пятом матче. Четыре игры серии вовсе прошли без заброшенных шайб для одной из команд. «Магнитка» с блистательным Ильей Набоковым в воротах трижды «засушила» москвичей, нейтрализовав ведущее звено Ивана Морозова. Покуражиться Голдобину и Порядину получилось только в третьем и отчасти пятом матчах. В оставшихся играх лидеры «Спартака» остались без очков, а без их вклада красно-белое нападение потускнело.

Эффективнее остальных второй раунд провела динамовская супертройка. Команда Алексея Кудашова столкнулась с другой проблемой. Боевитый «Трактор» перекрыл кислород остальным звеньям. Магии Гусева, который, как и Седрик Пакетт, играл с тяжелой травмой, не хватило для прохода в следующий раунд. И хотя челябинцы выиграли серию с убедительными 4-0, претензий к лидерам бело-голубых нет. Гусев не набрал очки только в первой игре, да и весь разбор тройки Уила меркнет на фоне повреждений, с которыми выходили на матчи лидеры. Сложно представить, что бы сотворили на льду Гусев и компания в здоровом состоянии, если даже с травмой Никита набрал за серию 6 (2+4) очков.

Хоккеисты «Трактора» в матче с «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Баланс правит миром

Плей-офф для каждой супертройки получился разным, но результат оказался схожим. Дальше второго раунда команды, которые вели за собой главные звезды КХЛ, не прошли. В этом можно разглядеть закономерность и важность баланса для коллектива, претендующего на большие дела. В эпоху потолка зарплат умение менеджеров собрать равный состав превосходит мечты об убойном звене, которое будет кошмарить лигу. Такой подход эффективен в регулярке, когда ниже сопротивление, а соперники не так въедливо подходят к разбору команд. В плей-офф начинается другая жизнь. Лидеров разбирают на молекулы и накладывают сочетания так, чтобы выключить их из игры. В полуфинал прошли более цельные команды, которые отличаются балансом между линиями.

Напрасно думать, что время супертроек, которые выигрывали кубки, осталось в далеком прошлом. Достаточно вспомнить, как «Металлург» в 2014 и 2016 годах вели за собой три богатыря — Мозякин, Коварж, Зарипов. А СКА немногим позже доминировал в лиге вместе с трио Панарин (позднее Гусев) — Шипачев — Дадонов. За последние годы в КХЛ произошли колоссальные изменения, которые привели к выравниванию команд. Введение потолка зарплат и отток иностранцев снизили уровень исполнительского мастерства. Теперь на первый план, как показывает плей-офф, выходят сбалансированные команды без явной зависимости от конкретных лиц в атаке.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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