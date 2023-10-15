Хулиганство игрока КХЛ с зарплатой 75 миллионов в год стало достоянием общественности. Что он сделал

Лидер «Амура» Александр Хохлачев — герой скандального видео.

Утром воскресенья достоянием гласности стала неприятная история, произошедшая в Хабаровске с участием игроков «Амура». Ее главным отрицательным героем оказался самый дорогой хоккеист команды Александр Хохлачев.

Дело было в четвертом часу ночи на одной из улиц города. Видео с автомобильного регистратора зафиксировало момент, когда Хохлачев запрыгнул на капот чужой машины и прошелся по ее крыше под смущенные взгляды партнеров по «Амуру» — предположительно, защитника Виктора Балдаева и нападающего Вячеслава Грецкого.

Водитель этот хулиганский поступок положительно не оценил. Запись обрывается на самом интересном месте, но до выяснения отношений с применением подручных средств ситуация, вероятно, не дошла. Клуб, если отталкиваться от поста главы пресс-службы Алексея Чечелева в одном из пабликов болельщиков «Амура», проведет внутреннее расследование.

Поведение Хохлачева нельзя назвать ни на грамм адекватным. Но клеймить его за это — явный перебор. По сравнению с многочисленными скандальными историями с участием хоккеистов (драки, наркотики, попытки изнасилования и прочие «радости жизни») произошедшее выглядит подростковой шалостью, за которую родители крепко надрали бы своему потерявшему берега чаду уши. После субботнего матча с «Ак Барсом» игроки, видимо, весело провели время перед отлетом на выездную серию, подтвердив, что ничто человеческом им не чуждо. И это если на крыше не осталось вмятин, тогда ситуация, конечно, усугубится. Выправлять их владельцу машины придется за большие деньги (наверняка это ударит по его карману). А если ее придется красить, то продать такой автомобиль будет невероятно тяжело: поди докажи, что машина не перевертыш, а на нее всего лишь запрыгнул нападающий «Амура».

При этом ситуация усугубляется текущими результатами Хохлачева в составе «Амура». Он пока играет ниже своих возможностей и не забивает уже 13 матчей подряд. К форварду с зарплатой 75 миллионов рублей за сезон давно накопились вопросы. Он набрал всего 9 (3+6) очков в 16 играх и на данный момент только третий бомбардир команды.

Фото ХК «Амур»

Хохлачев был внезапно обменян из «Спартака» в «Амур» за несколько дней до начала регулярного чемпионата, и он сразу же переподписал контракт на два года. Свое решение столичный клуб, получивший в качестве компенсации 50 миллионов рублей и 17-летнего нападающего Ивана Гуменюка, официально не объяснил, оставив много простора для сплетен и пересудов. Известно, что Хохлачев и «Спартак» испортили отношения во время затянувшихся переговоров по новому контракту. Клубный менеджмент ведет себя крайне жестко и к щедрым компромиссам не склонен, установив внутреннее ограничение по зарплатам и активно применяя бонусную систему. Фамилия главной звезды красно-белых все лето фигурировала в трансферных слухах. Они появились не на пустом месте. Но размер компенсации отпугивал желающих приобрести Хохлачева. Видимо, терпение у сторон не выдержало, и они решили пойти разными путями.

Российских игроков такого уровня (Хохлачев — седьмой бомбардир прошлого регулярного чемпионата с 55 очками) не появлялось в Хабаровске много лет. Однако бодрый старт на новом месте дальнейшего развития не получил. Всего 2 (0+2) очка в 12 последних матчах очень красноречивы.

Форвард не смог адаптироваться ни к образу жизни «Амура», проводящего много времени в самолетах, ни к игровому стилю Андрея Мартемьянова. Чаще всего он выглядит на льду потерянным и вспыхивает лишь эпизодами. Для звезды первой величины этого слишком мало. Очевидно, что на Дальнем Востоке форварду не очень комфортно. В глубине души он почти наверняка уже жалеет о своем решении перейти в «Амур». Не всегда большие деньги приносят счастье.

Нынешний скандал хабаровскому клубу разрулить несложно. Более того, его можно использовать в свою пользу. Ничего вопиющего по факту Хохлачев не совершил, но репутацию себе крепко испортил. О произошедшем забудут не скоро. Лучший выход — переключить внимание на игру. Но кроме этой мотивации для своего лидера, который теперь должен загладить вину реальным делом, «Амуру» не помешало бы сделать официальное заявление. Имидж клуба серьезно пострадал, и долго отмалчиваться в нынешней ситуации — только делать хуже самим себе.