«Алкоголь в любых дозировках — это яд». Большое интервью тренера «Торпедо» — о Ларионове, питании и хейте

Филипп Арзамазов готовит нижегородцев к подвигам.

Выпускник школы московского «Динамо» и один из ближайших соратников Игоря Ларионова Филипп Арзамазов уже второй сезон работает в «Торпедо» тренером по физической подготовке. К своим 38 годам молодой специалист успел поработать в системе родного клуба, выиграть вместе с молодежной сборной России серебряные медали мирового первенства в 2020-м и познать вместе с Профессором критику от чиновников ФХР после провального МЧМ в 2021-м.

Теперь же он со своим учителем меняет психологию нижегородских хоккеистов, отвечает за их быстрые ноги и помогает делать из «Торпедо» топ-клуб. В огромном интервью «СЭ» он рассказал:

— срывается ли Ларионов на своих игроков;

— на чем строится игра «Торпедо» в атаке;

— зачем в хоккее используют тест Купера и нужен ли он вообще;

— что запрещено есть его хоккеистам;

— высказывают ли ему претензии старшие коллеги за резкие посты в соцсетях;

— кто больше всего мешает тренерам по ОФП в КХЛ;

— что мотивирует игроков «Торпедо» в раздевалке;

— какое самое нелюбимое упражнение у нижегородцев;

— как отнесся к критике Третьяка после МЧМ-2021;

— мотивировали ли его слова о блате со стороны Ларионова;

— чему учит его Профессор;

— почему он не стал профессиональным хоккеистом;

— в чем феномен Александра Овечкина;

— и многое другое.

«Торпедо» двигается быстрее многих команд, с которыми играло

— Согласны, что против «Динамо» «Торпедо» провело идеальный матч?

— Такие матчи могут неправильно опьянить победой. Допустим, если мы возьмем игру с «Ак Барсом», когда мы дома выиграли на тоненького в овертайме, то мне она действительно понравилась. Да, вчера мы играли очень хорошо. Но с «Динамо» явно было что-то не то — они обычно не такие. Так что такие победы не всегда являются индикатором.

— После сирены у команды было шапкозакидательское настроение?

— Нет, не было. Очень понравился третий период тем, что мы не полезли набирать очки и не разошлись на индивидуальные действия — сыграли четко и слаженно, доведя матч до победы.

— Если бы «Торпедо» не ушло в режим энергосбережения в третьем периоде, семь шайб не были бы пределом?

— Абсолютно нет. Мы могли забивать еще, у нас были моменты. Скажу так: в третьем периоде у нас были моменты даже ярче, чем у «Динамо». Мы не включили энергосберегающий режим или начали готовиться к следующей игре. Просто очень грамотно действовали позиционно и не ушли в индивидуализм. Да, где-то парни немного подтянулись к своим воротам, что несвойственно нам. Но в данной ситуации это нужно было сделать, потому счет все говорил сам за себя.

— Можете сейчас назвать «Торпедо» самой быстрой и бегущей командой КХЛ?

— Сейчас сложно сказать, потому что мы еще не играли с половиной команд. Да, если брать уже пройденных соперников, то мы двигались побыстрее многих. Делать глобальные выводы можно будет, когда встретимся со всеми как минимум по разу.

— А если брать тех, с кем уже встретились?

— Мне очень понравился «Ак Барс». Я знаю их тренера Брэндона Бови и его философию — она очень схожа с моей. Когда мы играли с ними в Казани, они физически доминировали. Мне хорошо был виден его вклад в команду.

— Вы как-то писали в своем аккаунте, что несколько лет назад отклонили предложение «Магнитки», а потом в этот же сезон она стала чемпионом без тренера по физподготовке. Сейчас у абсолютно каждой команды есть такая штатная единица. У вас уже успело сформироваться свое тренерское сообщество?

— Да, это действительно так. «Магнитка» выиграла кубок в 2016-м без тренера по физподготовке. Такого, что мы списываемся с другими тренерами, точно нет. Есть комьюнити в том плане, что мы в Нижнем Новгороде предоставляем огромное количество оборудования для гостей. Тем самым я жду, что на выезде нам предоставят все, что мы попросим.

На мой взгляд, «Торпедо» дает лучший зал для гостей в КХЛ. Поэтому мы ожидаем получить такие же условия от других команд. На этом уровне точно есть комьюнити и уважение по принципу «я дам больше — и в будущем получу больше».

— Что у вас есть такое, чего нет у других команд?

— У нас есть большие веса — абсолютно для любых потребностей хоккеистов. Но самое классное, что у нас есть, — это гантели 40+ килограмм. Если у меня как у тренера по физподготовке есть гантели больших весов, то я сделаю тренировку любой направленности. Помимо этого, в Нижнем Новгороде есть блины общей массой 400 килограмм. Это основная база, которая решает все проблемы.

— В каком городе самый скудный зал?

— Наверное, явного аутсайдера нет. Тут нужно говорить об отношениях с тренерами. Например, с Бови, Хассаном Саидом из ЦСКА и Дмитрием Пирожковым из «Локомотива» у меня очень хорошие отношения. Когда ты приезжаешь и видишь на весь зал две-три гантели, то под твой запрос они сделают все что угодно.

Нужен ли тест Купера хоккеистам?

— Вы говорили в эфире «КХЛ ТВ», что никакого аэробного фундамента, который закладывается в первые две недели сборов, не существует. После этих слов прилетала негативная реакция от коллег? Мол, Арзамазов попирает фундаментальные принципы подготовки.

— Конечно, была. С каждым годом таких людей становится все меньше, потому что мои высказывания в медиапространстве достаточно цикличны. Разумеется, когда первый раз сказал об этом, то был похож на человека, который первым сказал, что Земля круглая. Как показывает время, Земля действительно круглая. Все получается так, как должно получаться.

Фото ХК «Торпедо»

— Отрицательная реакция шла больше от опытных коллег, или от тренеров новой волны тоже прилетало?

— Да, большинство из них были опытными тренерами. Но тут дело даже не в возрасте, а в школе. Люди, которые работали, даже будучи молодыми, с представителями советской школы, продолжают это нести в массы. Их сложно переубедить в чем-то.

— Удивляет, что СКА со своим стремлением к современным методикам и подходам до сих пор использует ваш «любимый» тест Купера, городки и кроссы?

— Да, действительно, меня это удивляет. Если лезть в детали, то им виднее. Может быть, там есть какой-то скрытый смысл, который нам, простым обывателям, непонятен.

— Еще лет пять назад тест Купера повально был в каждом клубе. Он когда-нибудь вообще был информативен?

— Объясню, зачем он вообще был создан в рамках хоккейного сообщества. В принципе, никаких материалов из США и Канады, где зародилась силовая и кондиционная подготовка, у нас не было. Чтобы их получить, нужно было ехать туда. Сейчас же многие информационные вещи доступны.

Наша физическая подготовка в хоккее перекочевала из индивидуальных видов спорта. Например, из той же легкой атлетики. У нас было очень много легкоатлетов, которые стали тренировать хоккеистов. Поэтому многие принципы оттуда перекочевали в хоккей.

Основной из них — блоковая периодизация. То есть сначала ты закладываешь одну физическую направленность. Потом она замещается другой. Но это не работает в хоккее, потому что в легкой атлетике длинный тренировочный период и очень короткий соревновательный — там на подготовку тратится несколько месяцев.

В хоккее так не работает. У нас на подготовку дается шесть недель, после которых начинается соревновательный период длиной в шесть — восемь месяцев. Во время него ты должен держать форму. То есть ты набираешь какой-то уровень, а потом делаешь все, чтобы не улететь вниз. Многие начинают ловить эту волну: «Вот мы сейчас одно физическое качество заложим, потом — другое». Но получается, пока вы будете его закладывать, команда должна проигрывать? Так в хоккее из легкой атлетики появился тест Купера.

Я, конечно, свечку не держал. Но, анализируя всю эту историю, могу понять, как он пришел к нам. Тест Купера анализирует другие качества, которые несвойственны хоккеистам. Каждый тест должен провоцировать хоккеиста на правильную подготовку игрока. Когда ты готовишься к Куперу, то по факту готовишься к сдаче этого экзамена, но никак не к игре в хоккей. Получается, во время подготовки к нему ты калечишь себя как хоккеиста.

Одно из умозаключений тренеров, которые его используют: «Ладно, мы не будем писать никакие планы. Пусть человек просто пробежит тест Купера — это гораздо лучше, чем он вообще ничего делать не будет». То есть человека загоняют в рамки секундомера, и он должен к этому подготовиться. Дать такое задание для тренера по ОФП — проще простого. Две фразы: «Тест Купера, 12 минут». Все. Не надо писать какие-то планы, звонить своему игроку и спрашивать, какие у него индивидуальные особенности. А дальше — либо «зачет», либо «незачет».

Как домашнее задание, разумеется, это очень просто. Однако о его надобности и вкладе в весь сезон, к сожалению, никто не думает. Но сейчас становится меньше тренеров, которые работают с тестом Купера. И это приятно видеть.

— Как вы тестируете игроков «Торпедо» в начале сборов? Знаю, что в «Динамо» используют популярный в футболе и регби тест йо-йо.

— У нас похожая история. Мы бегаем 10-метровые отрезки — бежишь десять в одну сторону, десять в другую. Это единственный тест, который мы применяем с точки зрения кондиций. В остальном смотрим на силовые показатели — у нас много внимания уделяется именно им.

Фото ХК «Торпедо»

— За два последних межсезонья были игроки, которые приезжали откровенно неготовыми?

— Такие люди были в первый сезон, когда мы только заступили на работу. Но их было мало. Игорь Николаевич поступил очень грамотно, когда мы провели ознакомительный сбор с командой в конце апреля. Тогда предыдущий тренерский штаб ее распустил. Мы заступили и провели недельный цикл, сразу рассказали о своих требованиях и тем самым дали ребятам задание. Практически всего его выполнили.

Этим летом нам даже говорить ничего не пришлось. Молва среди старожилов команды разошлась, и почти все пришли готовыми.

— У игроков не было слома сознания на фоне того, что раньше они бегали кучу кроссов, а теперь их заставляют готовиться по совершенно другой системе?

— Меня уже много кто знал в команде. Не помню, чтобы кто-то ставил под сомнения мои методы. Опять же, здесь большую роль играет поддержка Игоря Николаевича. Он просто сказал, что это правильно. И люди доверяют ему, потому что он очень много времени уделяет психологическим аспектам. Когда Ларионов что-то говорит, это не подвергается сомнению. Причем не потому, что он ставит себя выше.

Разговоры про блат со стороны Ларионова подстегивали меня

— В начале прошлого сезона изо всех щелей звучали возгласы, что стартовая прыть «Торпедо» — это следствие легких ног и легких сборов. Эти разговоры раззадоривали вас?

— У нас все эти провокационные высказывания висят в раздевалке. Для «Торпедо» это бесплатная мотивация. Все плохие слова в наш адрес висят на стене. Мы идем от обратного и желания доказать, что это не так.

Конечно, в начале прошлого сезона были смешанные чувства. Человек, который говорит, что никогда не переживает, лукавит. Переживают все в той или иной степени. Просто все зависит от нашей ментальной твердости, как говорит наш психолог, работающий с командой. Мы смотрим на это спокойно. Но в моменте, когда говорят такие вещи, есть желание доказать обратное.

— Самые жесткие слова, которые висят в раздевалке, это слова Кирилла Петрова?

— Нет, у нас много высказываний такого плана, которые записаны столбиком. Выделить что-то одно сложно. Есть и веселые. Вообще приятно, что о твоей команде говорят. Черный пиар — это тоже пиар. Причем иногда он даже выгоднее, чем белый.

— Учитывая, что вы сами играли в хоккей, у вас есть амбиции со временем выйти за рамки должности тренера по ОФП?

— Есть. Всегда у тех, кто играл и ничего не добился, такие амбиции присутствуют. Однако я стараюсь не лезть на чужую территорию. У меня есть мнение по любому вопросу. Но стараюсь высказывать его, только когда меня об этом просят. Мне не хочется портить общий климат при принятии решений. Сам понимаю, что какие-то советы неквалифицированного человека могут сбить с пути человека, принимающего решение.

— На лед с командой не выходите?

— Раньше выходил, когда работал в «Динамо». Даже провел несколько тренировок в команде КХЛ, будучи главным дирижером. В «Торпедо» Игорь Николаевич постоянно говорит: «Давай выходи! Поможешь на льду!» Он ведь вообще любит такие нестандартные решения.

Но я смотрю абсолютно все ледовые занятия и раскатки, что отличает меня от некоторых коллег. Стараюсь видеть весь процесс, чтобы понимать метрики, которые мне важны, — тренировочный объем, интенсивность тренировки. Иначе сложно будет уровнять «лед» с «землей».

— Теоретически можете представить себе ситуацию, при которой Ларионов взрывается и выходит из себя?

— Игорь Николаевич никогда не взорвется в вашем понимании этого слова. Он может сделать это по-своему. Я очень хорошо знаю эти моменты в силу долгой совместной работы с ним. Для других людей может показаться, что он просто немножко повысил голос. Но на его языке это прямо взрыв. Сейчас парни в таких ситуациях знают, что это особый знак.

Ларионов не тащит тяжелые негативные сундуки из прошлого — он сразу их выбрасывает. Проанализирует час-два, немного попереживает и на следующий день приходит новым человеком. Это все проецируется на команду и помогает ей. Взять те же два поражения подряд в конце месяца. Он вообще ничего не сказал плохого ребятам. Всегда находит только позитивное. После поражения «Сочи» просто поблагодарил всех за сентябрь. Хотя мог бы сказать: «Что ж вы дома с таким счетом улетели?»

Можно вернуться к 0:4 в плей-офф от СКА: «Ребят, спасибо вам за прекрасный сезон!» Парней этот позитив окрыляет. Поэтому у нас и происходит раскрытие игроков. В «Торпедо» нет никаких рамок. В атаке — полная свобода творчества. Поэтому у нас и появляются такие шикарные голы, как у Василия Атанасова в матче со СКА, когда он расшнуровал защитника и отдал на пустые ворота.

У нас стандарты только там, где они могут быть. Например, в обороне. К нам очень сложно подготовиться, потому что у нас очень мало шаблонов. Даже не представляю, что люди говорят при подготовке к «Торпедо». «Ну да, у них короткий пас и активная игра в зоне атаки». Но больше и сказать-то нечего. Люди не знают, куда покатят наши хоккеисты, потому что мы сами этого не знаем!

— Одна из главных строк в вашей карьере — это работа с молодежной сборной на двух МЧМ. Есть понимание, что произошло на провальном турнире в Эдмонтоне в 2021-м?

— Может быть, через несколько лет я смогу это рассказать вам. Но, к сожалению, не сейчас.

— Как тогда отнеслись к словам Третьяка, который раскритиковал команду за физическую готовность и говорил, что парней хватает на один период?

— Я достаточно подготовлен Игорем Николаевичем к таким вещам. Вот он очень здорово переносит такие вещи ментально. Ему вообще все равно, что о нем говорят. Он умеет блокировать негатив щелчком пальцев. Я просто стараюсь у него учиться.

Конечно, мне было неприятно. Я сразу же не читал всю эту критику. Узнавал ее от друзей, которые мне присылали некоторые статьи и высказывания. Понятно, что они хотели сделать что-то хорошее, но тем самым все равно заставляли читать меня первые строчки. Наверное, только через год прочитал все полностью, чтобы быть в курсе. Потому что многие в разговоре со мной ссылались на эти слова, и мне нужно было понимать, что там конкретно написано.

Отвечу так: любой другой человек на моей месте расстроился бы гораздо сильнее, чем я. Конечно, я тоже человек и тоже все воспринимаю. Но у меня в этом плане есть очень хороший учитель.

Фото ФХР

— Наверняка же разговоры о том, что «Арзамазов — родственник Ларионова, попавший в сборную по блату», добавляли мотивации в «Торпедо».

— Почему мне так нравятся фразы, которые висят про нас в раздевалке? Многие говорят, что лучше вообще ничего не знать. А мы, наоборот, повесили негативную информацию на стену и получили мотивацию.

Да, абсолютно согласен, что эти разговоры подстегивали меня. Скажу банальную вещь: все, что не убивает нас, делает сильнее. Меня эти слова только подзадоривают. Одна из моих любимых фраз: «Спасибо всем, кто верил в нас. Но еще большее спасибо тем, кто не верил». Мое желание что-то изменить намного сильнее боязни этих строк.

Не видел игроков «Торпедо» с пивом

— Вы — противник пива. Но в КХЛ есть негласная традиция ставить гостям пару ящиков пива после игры.

— У меня есть четкое понимание: алкоголь в любых дозировках — это этиловый спирт. Безопасных доз этилового спирта не существует. Есть только определенная толерантность к яду. Но в любом случае это яд.

Стал бы я запрещать пиво у хоккеистов, если бы мне это было подвластно? Наверное, нет. Тут принцип следующий: ты должен разрешить что-то, чтобы люди перестали употреблять это. Если будешь запрещать, то эффект может получиться обратным.

Просто люди должны понимать, сколько они пьют и когда они пьют. Если разговор идет о загуле до пяти утра, то это абсолютно неприемлемо. Аналогичная история, когда молодые пьют по просьбе старших и стараются влиться в команду. Человек должен сам понимать и знать меру. Я ничего не имею против одной-двух бутылок пива. Но когда у тебя через день идут игры, а ты пьешь по десять бутылок до утра, это неприемлемо.

— То есть сейчас игрока «Торпедо» вполне можно встретить после игры с баночкой пива?

— Я не видел и, надеюсь, не увижу.

— Метод восстановления «по Ковальчуку» — чистая психология?

— Абсолютная психология! Ветеранов вообще не переубедить. Мне сейчас 38 лет, и я знаю многих игроков моего возраста, у которых устоявшиеся понятия — у них свои способы восстановления. Изменить можно только молодежь.

Я больше приверженец таких людей, как Том Брэди, который играл до 45 лет и семь раз выигрывал Супербоул. Он написал книгу, и там точно не пахнет никаким алкогольным восстановлением. Могу привести в пример Игоря Николаевича, который может позволить себе пару бокалов красного вина. Но никак не больше! Он не будет гулять до пяти утра. Скажу так: сложнее выпить мало, чем не пить вообще. Если человек умеет пить культурно, наверное, это только в плюс.

— Ларионов — точно не тот тренер, который будет ходить с палкой по номерам и проверять, спят ли его хоккеисты. Не было такого, что свобода у игроков переходила во вседозволенность?

— Таких случаев у нас не было. Мы стараемся создать условия, чтобы игроки сами все понимали. Стараемся строить все на доверии. Опять же, если будешь ставить какие-то рамки, то это будет иметь обратный эффект.

Русского человека лучше в клетку не сажать. Хотя бытует мнение, что мы без кнута не можем. Плюс история России так складывалась, что народу нужны были люди с околодиктаторскими методами. Мы доказываем, что это не так.

— Еще одна распространенная история для КХЛ — это пицца в раздевалке.

— Игорь Николаевич, помимо игры в хоккей, очень много говорит про нетрадиционные направления: про правильное питание, про восстановление, про психологию спорта. У нас есть то, чему в других клубах либо уделяют 2-3% времени, либо не уделяют вообще. Психологическому климату в «Торпедо» уделяется большое количество времени.

— Три продукта, которые строго настрого запрещены в «Торпедо»?

— Сахар, сахар и еще раз сахар. Плюс подсолнечное масло и всякие дрессинги: майонезы и прочие заправки.

— Правда, что тренеры советовали перед началом сезона сбросить вес Никите Артамонову?

— Честно говоря, не помню такой проблемы. В целом смотрел по команде, что у нас у всех все достаточно хорошо. В этом сезоне нет никаких проблем.

Без «физики» обыграть «один в один» невозможно

— Сейчас многие, в том числе и за океаном, говорят об Антоне Силаеве. Его можно уже в 17 лет назвать человеком с мужской «физикой»?

— Он как раз вчера заходил к нам с голым торсом, и я вижу, что у него огромный потенциал для развития. Он еще не сформировался. Но при этом колет просто всю лигу своими силовыми. У него очень хорошие физические данные. Тесты он прошел в числе лучших.

Его мышцы пока еще находятся в подростковом возрасте. При этом его ни в коем случае нельзя назвать ранним. Антон точно идет в ногу со своим биологическим возрастом. В ближайшие два-три года мы будем видеть у Силаева только рост его физических кондиций. Если сейчас он делает такое с соперником у бортов, то вы даже не представляете, что он будет делать через пару лет.

— Кто из «Торпедо» за это лето сделал самый большой скачок в плане «физики»?

— Василий Атанасов. Мы даже не берем его hockey sense — это сразу ставим за скобки, оно на выдающемся уровне. Игорь Николаевич уже давно видел, что это неординарный игрок. Василий — самый легкий игрок в команде, и в прошлом сезоне уровень его силы соответствовал его весу. Но для того чтобы наравне бороться с более массивными соперниками, базового уровня силы недостаточно — нужен уровень выше. И он сделал это за лето.

В этом сезоне Вася очень хорошо стоит на ногах. Плюс здорово использует подставление тела, когда ставит таз — защитник в него просто влетает, а ему из угла это дает дополнительный импульс, чтобы разогнаться. Посмотрите, как он обыгрывает «один в один». Без «физики» это сделать невозможно. На одних мягких руках ты никого не обыграешь. Достаточно взять матч с «Динамо», когда он просто раздел защитника и чуть не забил гол. Атанасов очень серьезно прибавил относительно прошлого сезона.

Василий Атанасов и Филипп Арзамазов. Фото ХК «Торпедо»

— Он и в моменте с первым голом выгрыз шайбу на пятаке у Мартынова.

— Да, Василий часто забирает такие нейтральные шайбы на пятаке, потому что он очень быстрый. Центр тяжести у него немножко пониже. Все сверху смотрят на шайбу, а он там внизу разбирается.

— Атанасов и Коваленко могут посоревноваться в стартовой скорости с Кириллом Ворониным, которого называют одним из самых быстрых игроков КХЛ?

— Воронин точно самый быстрый игрок лиги в плане стартовой скорости. У нас два очень быстрых игрока — это Кирилл и Серега Гончарук. Ворона очень взрывной на старте — он может взять и улететь. А Гонч может набрать очень хорошую максимальную скорость. Кирилл тоже может набрать высокую максимальную скорость, но делает это в моменте. А Серега всю игру может поддерживать ее.

Допустим, кто-то выбрасывает шайбу в меньшинстве из зоны, защитник соперника бежит за ней, а Гончарук просто садится на спину и может отыграть отрыв в целую зону. Потом навязывает борьбу и после этого может еще и пас отдать.

Наши игроки не боятся быть любопытными — объясняю им смысл каждого движения

— Вы достаточно рано начинаете индивидуально работать с игроками летом. При этом отмечаете, что стараетесь не перегружать их тренировками и давать лишь одно занятие в день.

— Да, все так. Когда работаю с игроками индивидуально, то начинаю это делать после майских праздников. К примеру, ты доходишь до финала или докатываешь контракт со своей командой, потом две недели ничего не делаешь и занимаешься пассивным отдыхом, а затем начинаешь потихоньку три-четыре раза в неделю работать. Больше не нужно.

Смысл в чем? Чтобы начать заниматься как можно раньше, но не переусердствовать. Нагрузка должна быть дозированной в недельном микроцикле. Три-четыре раза — более чем достаточно. Можно поработать над той же профилактикой травм, над хоккейной асимметрией, если одна сторона сильнее в силу «однорукости» спорта.

— На волне популярности не было перенасыщения желающими поработать летом?

— Народу стало заметно больше, и это факт. В моем зале, где я работаю преимущественно летом, у меня целая команда тренеров. Так что я переварю любой объем. А если не я, то это сделают ребята из моей команды.

— Самое нелюбимое упражнение у хоккеистов «Торпедо»?

— Могу сказать точно про прошлый сезон — это болгарские приседания. Это очень тяжелое упражнение, которое мы делаем с большими весами. Оно дает хороший вклад в хоккейную физическую составляющую. Когда ребята слышали «болгары», то просто в какой-то ужас приходили. Но ничего! Пускай меня не любят в сезоне — пускай меня любят во время отдыха.

Фото ХК «Торпедо»

— Вы сами играли по юниорам в школе «Динамо». Если выносить за скобки постоянные бега, кроссы и барьеры, какое упражнение для вас было самым убивающим?

— Знаете, я был в «Динамо», когда там работали Рамиль Сафич Валиуллин и Александр Николаевич Филиппов. Они хоть и чисто советские тренеры, но никогда прямо так не зверствовали над нами. Не помню, чтобы мы те же 16х400 через день делали или бегали тест Купера через день. Да, мы могли пробежать кросс. Но у нас также был зал и прыжковая подготовка. Надо отдать должное, у нас было все достаточно разумно.

— В то время могли себе позволить подойти к тренеру и спросить, зачем вам то или иное упражнение?

— Ни в коем случае! Расстояние между тренером и игроком раньше было гигантским. Сейчас оно сокращается. В «Торпедо» его практически нет — ты в любое время можешь зайти к тренеру. Игорь Николаевич специально делает так. Считаю, что это правильно. Потому что вклад в победы делают не только техника и «физика», но и ментальная составляющая.

Раньше невозможно было подойти к тренеру. Я себя ставлю так, что со мной можно поговорить относительно надобности любого движения. Всегда могу объяснить, зачем и почему это нужно. Игрок должен понимать, что я не просто почитал какие-то конспекты и посмотрел какое-то модное видео на YouTube.

— Игроки не боятся быть любопытными?

— Не боятся. Наша команда — особенная. Мы стараемся найти контакт с каждым игроком.

Главная проблема — руководство не умеет ждать и начинает говорить тренеру, что он должен делать

— Считаете себя продуктом российской или зарубежной школы физподготовки? Вы ведь стажировались вместе с Ларионовым в клубах АПЛ.

— Да, у меня очень много коллег в Северной Америке, в особенности в Торонто. Плюс мы действительно прошли достаточно много стажировок в Англии. Скорее всего, знания черпал именно оттуда — базу получил за рубежом.

Но знаете, что я заметил в последнее время? Когда у тебя появляются знания зарубежной подготовки, то ты их начинаешь сравнивать с российскими. И в какой-то момент начинаешь понимать, что на самом деле в России очень много хороших методов. Просто они либо забылись, либо их неправильно используют. Они не на виду, потому что о них не говорят.

У нас люди привыкли хаять, что у нас все плохо. На самом деле, у нас много чего хорошего. Просто это хорошее менее разрекламировано. Те же американцы умеют хорошо продавать эти вещи.

Многие источники выходят за рубежом. Я стараюсь через силу со словарем медленно читать англоязычные источники, потому что у нас их переводят только через два-три года. Если умеешь читать на английском, то информация будет поступать тебе быстрее.

Знаю ребят, которые занимаются исследованиями в России. У меня в зале есть партнеры, которые работают над ними. Это действительно очень толковые ребята. К сожалению, у них не хватает мощностей для больших открытий. Но это вопрос времени — всегда сложно быть первооткрывателем.

— У вас нет желания уйти в хоккейную науку? Под вашими постами в комментариях часто собираются не только коллеги, но и нутрициологи, диетологи, прочие специалисты. Если не ошибаюсь, то в России из тех, кто занимается hockey science, на виду только Владислав Занковец.

— Есть еще несколько ребят. Научная составляющая очень интересна. Но она требует огромного количества времени. Как-то делегировать ее у меня не получается, используя мощности других тренеров. Я хотел бы двигать эту историю, а не просто переводить североамериканские источники. Хочется приплетать что-то свое и обосновывать это.

— Стажировка в каком из клубов АПЛ дала наибольший объем знаний?

— Не могу выделить один. Наверное, большего всего был шокирован «Ливерпулем» — у них все настолько роскошно было сделано. Можно отметить и «Челси» с его 19 полями, и «Саутгемптон» с «Манчестер Юнайтед». Это совершенно другая планета. «Мерседес» сложно отличить от «Роллс-Ройса», когда ты ездишь на «Вольво».

Петр Чех, Филипп Арзамазов и Игорь Ларионов. Фото из личного архива Филиппа Арзамазова

— В КХЛ есть коллеги, которых можно назвать шарлатанами?

— Провокационный вопрос. Смотря какой смысл вкладывать в понятие «шарлатан». Знаете, какую основную проблему я вижу в КХЛ? То, что руководство и главные тренеры не умеют ждать и начинают говорить тренеру по ОФП, что он должен делать. Это самая большая проблема. Возможно, после этого и складывается впечатление, что тренер — шарлатан или еще что-то.

В 90% случаев у коллег хватает мозгов, чтобы не делать сумасшедшие вещи. Главный тренер может подойти, задавить тренера по ОФП авторитетом и сказать, что команда будет делать вот так и не иначе. Вполне возможно, что на главного на самого давит руководство. А зачастую эти люди вообще ничего не понимают в физподготовке. Хотя, разумеется, есть ребята, которые разбираются в ней.

Тут важен сам посыл. Если ты лезешь в работу тренера по ОФП, то это уже характеризует тебя как не очень умного человека. Если ты нанял специалиста и считаешь, что ты лучше него, то зачем ты вообще его нанял? Значит, в твоей картине мира что-то не так. Тогда делай все самостоятельно и найми за 20 тысяч рублей школьников, которые будут выполнять твои поручения.

— Максим Гафуров — идеальный пример здорового любопытства? Знаю, что он старается вникать во многие хоккейные вещи и при этом не лезет в тренерскую работу.

— Вы правильно сказали, что у него есть здоровое любопытство. Он дает нам пространство для работы, может высказать свое мнение или дать совет. Гафуров сам анализирует всю информацию — она ему интересна. Это важный момент для личностного прогресса.

— Кого из коллег вы, наоборот, можете выделить с положительной стороны, кроме Бови и Хассана?

— Если не брать топов, то мне понравилось, как бежал «Нефтехимик» в прошлом сезоне. Несмотря на то что команда идет внизу, играть с ними было тяжело. Они очень хорошо двигались — там такие взрывные парни.

В прошлом сезоне мне понравилось, как изменился во второй половине регулярки «Витязь». Там тоже пошла хорошая взрывная работа. В этом сезоне мне очень нравится, как двигается «Сочи». Сейчас это абсолютно другая команда.

— В «Сочи» работает Николай Пронин, который по-настоящему взрывает соцсети роликами, где он делает нестандартные упражнения с большими весами. Слышал мнение, что это позерство, которое не дает практической пользы.

— У него же есть пометка, что эти упражнения не подходят обычному человеку. Посмотрите на его сухожилия. Там просто такие прутья, как у меня пальцы! Человек привлекает таким образом к себе внимание. Почему нет? Он же не привлекает его распитием спиртных напитков. Наоборот, занимается спортом. Я вообще полностью за такие вещи.

В «Динамо-86» были игроки, которые превосходили Овечкина

— Почему не сложилась ваша игровая карьера?

— Я достаточно поздно начал — в 10 лет только впервые встал на искусственный лед. Правда, Саша Овечкин сделал это в восемь лет. Но тогда были другие требования к началу сезона. Это сейчас в три года ты уже можешь не попасть в спортивную школу, потому что слишком поздно начал. Конечно, я утрирую, но отбор просто сумасшедший.

В итоге на первые сборы поехал только в 13 лет. Банально мне не хватило времени. Кстати, почему я сейчас так много говорю о ментальной составляющей? В связи с тем, что поздно начал, я был очень слаб психологически — у меня не было уверенности, мне постоянно приходилось догонять более сильных ребят. Зато я всегда был очень хорошо готов физически — именно поэтому мне так нравится то, чем сейчас занимаюсь. Меня ведь и отец тренировал, который был профессиональным конькобежцем, и сам по себе был хорошо развит физически.

А Сашу Овечкина я очень хорошо знаю. У нас были игроки, которые в моменте даже превосходили его. Но ментально он был сильнее всех.

Филипп Арзамазов и Александр Овечкин. Фото из личного архива Филиппа Арзамазова

— Как Овечкин сохраняет такую форму, питаясь жареными ребрами и прочей вредной едой? Развейте миф, что его «физика» и здоровье — это природные качества.

— Если называть Сашу хоккейным проектом, то это совокупность всего. Он в том числе и природный богатырь. Извините, у него кисть — как моя голова, такое точно не получить с помощью тренировок. Плюс у него было сумасшедшее усердие. Когда ему нечем было заняться в выходной, он искал лишний лед.

Плюс его родители изначально ориентировали на хоккей. Тетя Таня Овечкина знала, как нужно выстроить тренировочный процесс и какому тренеру отдать сына. Она приучила его, что не нужно метаться по клубам. Саша ведь никуда не переходил ни из «Динамо», ни из «Вашингтона». Если бы «Динамо» было в НХЛ, то он бы там и играл всю жизнь.

Ребята с такой же «физикой» есть в НХЛ. Но ментально — точно нет. Он никогда не был выдающимся хоккеистом по работе в тренажерном зале. Однако когда выходит на лед, то там происходит абсолютная магия — там он превращается в абсолютно другого человека. Овечкин велосипед никогда не прокрутит с таким же усилием, как он бежит. Но если перенести эту силу со льда на велосипед, то он просто рассыпется!

Антон Сизов. Фото ХК «Торпедо»

— Кто в «Торпедо» использует самые большие веса?

— Антон Сизов. Причем с запасом. Король силовой подготовки! Человек подтягивается либо с «сороковкой», либо с «полтинником». И не на один раз, а на три-четыре.

Но у нас очень сильная команда в целом. Выделять кого-то еще сложно — все красавцы! Даже легковесы у нас сильные для своего веса. Тот же Атанасов для своих 67 килограмм поднимает очень приличные веса.

— Есть тренеры, которые говорят: «Ну что это за хоккеист, если он весит 60 килограмм?!»

— Да, такие есть. Но разве игрок, который весит под центнер, может так же обыгрывать «один в один», как Вася? Абсолютно у каждого хоккеиста есть две стороны медали. Даже у самого плохого.

Если зацикливаться на огромных игроках, то ты получишь неповоротливую и неуправляемую команду. Да, в первом периоде она будет жать тебя у бортов. Но потом ты можешь сделать с ней все, что захочешь. Возьмите Патрика Кейна — тоже небольшой игрок с суперруками. Вот у «Торпедо» тоже есть свой Кейн.