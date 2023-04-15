«Вокруг «Динамо» всегда интриги и слухи». Чем закончилась борьба за власть в московском клубе

Интервью спортивного директора бело-голубых Алексея Сопина.

Ни разу не предлагал другого тренера

– Вы официально продлили контракт с клубом. Много нервов потратили?

– Да, конечно, мы переживали, самой большой проблемой была неопределенность. Я знаю, что у тренеров были другие предложения, поэтому они хотели какой-то определенности.

– Я знаю, что и у вас предложение было хорошее.

– Да, было одно предложение, но я на тот момент, если честно, был уверен, что у меня с «Динамо» все будет хорошо.

– Откуда появились кандидаты в лице Мартемьянова, Разина, ведь их не было в феврале?

– Я не знаю, потому что за спортивную составляющую в клубе отвечаю я, и, соответственно, я и руководителям, и учредителям всегда высказывал свою позицию по этому вопросу. Я считаю, что, у Кудашова хороший и качественный тренерский штаб, плюс еще одна кардинальная смена курса может привести только к негативным последствиям. Если придет новый тренер, то у него будет свое видение по составу, а это значит, что опять начнется перестройка, которая выбьет команду из колеи.

Я думаю, что менять что-то сейчас смысла нет. Я всегда свою позицию высказывал руководителям, и они соглашались с ней, а от кого кулуарно появлялись эти слухи, можно только догадываться. Не знаю, может, люди просто смотрели в газетах, кто в других клубах освобождается, и рассматривали их. Я ни разу не предлагал руководителям рассмотреть другого тренера.

– Каков ваш статус в клубе? Вас ведь с должности генерального менеджера понизили до должности спортивного директора.

– Вокруг нашего клуба всегда есть интриги, слухи. Кардинально ничего не изменилось, мы просто поменяли управленческую форму и сделали директорат: есть генеральный директор, спортивный директор, директор по маркетингу, финансовый директор и так далее. Кардинально в моем функционале ничего не поменялось, просто теперь я стал спортивным директором.

– Я знаю, что из-за задержки по переговорам пару человек сорвалось. Например, Кирилл Воробьев, который сам говорил, что хотел бы поработать с Кудашовым. Насколько сейчас сложнее стало искать игроков?

– Да, есть ребята, которые действительно говорили мне, что они хотели бы прийти к Кудашову, но некоторые из них нервничали из-за того, что к середине апреля у нас еще не было главного тренера и какой-то ясности. Они волновались, что придут специально под Сопина и Кудашова, а через неделю все поменяется и новый тренер скажет: «Ты нам не нужен, до свидания». Поэтому они выбирали более стабильные клубы, у которых из года в год все спокойно, нет никаких перестроек. Из-за этого мы действительно потеряли пару потенциальных новичков.

Сейчас очень тяжело, рынок почти пустой, иностранцев новых нет, плюс сократили лимит, а на лидирующих игроков из КХЛ происходит какое-то космическое ценообразование. Я думаю, что теперь мы будем сконцентрированы на какие-то обмены. Про офершиты не буду говорить, потому что для них нужны реально большие деньги, которые мы объективно не можем потянуть. Работа идет, она не прекращалась, мы предварительно вели трансферную политику, следили за ребятами, но, конечно, где-то хотели чуть получше усилиться.

ХК "Динамо"

«Динамо» – не пустой звук для меня

– Какая у вас мотивация для того, чтобы оставаться в «Динамо»? Я знаю, что предложение из другого клуба было очень хорошее.

– Кудашов в интервью сказал, что «Динамо» для него не пустой звук, вот для меня тоже. Я в «Динамо» с шести лет, прошел весь путь до чемпионства, все здесь родное, а некоторые сотрудники с моего детства до сих пор тут работают. В прошлом году были проблемы с финансами, поэтому мы должны были оптимизировать команду и сократить платежку, что мы и сделали. Люди смеялись и говорили, что мы в плей-офф не попадем, но по ходу сезона из-за удачных выступлений у всех появились другие ожидания.

Тренерский штаб каждый день анализирует различные моменты игрового и подготовительного плана, вносятся корректировки и по сборам, и по организации игры. Хоккей поменялся, он ушел в быстроту, активность и мобильность, поэтому хочется и это довести до конца, показать положительный результат, который устроит руководителей и болельщиков. На последнем совете директоров мы обсуждали повышение посещаемости у «Динамо». Мне кажется, болельщики видели, что ребята играют всем сердцем. Я был в шоке, когда в конце сезона зашел на стадион и увидел, что на матч с «Барысом» пришло восемь тысяч, потому что раньше на такие игры ходило по две-три тысячи. Это положительный показатель, потому что болельщиков не обманешь.

– Каково будет влияние Сафронова на принятие решений?

– На мои решения и решения Кудашова точно не будет влиять, он остается также советником президента клуба.

– То есть ничего не поменяется, вы опять будете в борьбе?

– Наверное, да, в стрессе.

– Поэтому я и спрашиваю, зачем вы остались.

– Один тренер говорил, что всех когда-то уволят, наверное, так и есть, но если бы я сейчас хлопнул дверью и ушел, то это можно было бы считать поражением. Мне кажется, что все эти кулуарные интриги делались для того, чтобы тренерский штаб хлопнул дверью и ушел.

– Наверное, вы никогда в хорошем офисе не работали, если считаете это нормальным.

– Нет, это точно ненормально, всегда хочется поддержку иметь. Я ничего плохого не хочу сказать, в нас верят, но, конечно, хотелось бы еще дополнительных простых вещей, может быть, где-то ребят в сложную минуту поддержать. Создается определенный негативный имидж, я считаю, что это неправильно, не может быть такого, чтобы всегда было все на негативе, от этого устают игроки, тренеры и другие сотрудники. Хотелось бы больше позитива.

В этом году нам пришлось сокращать не только платежки, но и бюджет, какие-то моменты бытового плана. Если к нам приходят ребята из топового клуба, то они привыкли к другому уровню. Наверное, хорошо, когда человек спрашивает о гостинице, о питании. Тогда, наверное, у нас должны быть и задачи соответствующие, либо мы топ-клуб и соответствуем этому уровню по всем вопросам, либо нет. Мы хотим развиваться, становиться лучше во всех отношениях, мы объясняем это руководителям, и я думаю, что они нас слышат и понимают, что мы должны улучшить.

– Пытались ли вы хоть раз сесть с Андреем Сафроновым и договориться? Вы ведь оба переживаете за «Динамо», хоть и разными способами пытаетесь чего-то добиться.

– Мы отлично общались в том году, у Андрея Николаевича есть свой большой победный опыт и свое видение.

– Но победный опыт был совсем в другом мире.

– Я согласен, каждый сезон что-то меняется. Сейчас уже другие люди, которых ты где-то не прогнешь, не сломаешь или, например, ты на кого-то накричишь, а человек уйдет в себя и перестанет хорошо играть, а может, вообще придет, попросит обмена и скажет, что он не хочет здесь находиться. Андрей Николаевич – сформировавшийся руководитель, который добивался успехов, поэтому у него есть свое мнение по поводу трансферов, по поводу хоккеистов, как и у меня есть свое видение, и у Кудашова. Бывает так, что оно иногда не сходится.

– Был слух, что вы с Кудашовым друг на друга кричали, это правда?

– Нет, такого не было никогда. У нас есть рабочие отношения, но нет такого, чтобы мы повышали друг на друга голос. У нас, конечно, есть какие-то споры, они случаются по комплектованию команды, по подготовке, но они всегда решались. Были слухи, что Сопин – это бледная тень Кудашова. Писали, что Алексей Николаевич говорит, что и как нужно делать, а я это послушно выполняю. Это не соответствует действительности, мы пытаемся работать в симбиозе, в этом наш плюс.

Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Зайцев просил обмена

– Как я понял, по этому сезону к вам есть несколько претензий: Сушко, Скоренов и Кодола, которого вы не обменяли.

– Я согласен, но Макс Сушко – хороший хоккеист, я не знаю, в чем причина такой игры. Когда мы летом с тренерским штабом смотрели его, то считали, что он вписывается в нашу команду. Бывает такое, что человек в одной команде играет, а в другой у него не получается. Мы опять же пришли к выводу, что ему необходимо играть, поэтому мы его продали, заработали. А Скоренов, как мне кажется, хороший сезон провел.

– Да, но говорили, что вы купили «деревяшку».

– Если возвращаться к тому моменту, то мы освобождали платежку. К Андрею Педану не было никаких претензий, он хороший защитник, но у него был большой контракт, поэтому, когда им заинтересовался СКА, мы посмотрели и взяли Сашу. Сначала он не вписался в состав, но сумел зайти через высшую лигу и провести хороший сезон, тому же Уилу очень понравилось с ним играть. Мы делаем акцент на соотношение «цена-качество»: у человека двусторонний контракт, небольшая зарплата, он забил много голов.

– Просто писали так, что вы Скоренова купили и «Динамо» разрушили.

– Может быть, и так писали, да. А Влад Кодола проходил адаптацию в «Динамо», потому что он играл совсем в другой хоккей, но по ходу сезона он становился лучше. Им интересуются четыре-пять клубов, спрашивают про обмен, я почти каждый день общаюсь. Я считаю, что Кодола – это наш ценный актив, поэтому мы не будем обменивать его в другую команду на ненужного хоккеиста.

– Что происходит с Егором Зайцевым?

– Мы все: я, Кудашов, Козлов, Скопинцев, разговаривали с ним. Я считаю, что ему нужно засучить рукава и работать. Никто его не душил, не гнобил и не мешал ему. У него большое эго, он хочет быть лидером команды и говорит, чтобы мы принимали его таким, какой он есть. Он даже просил, чтобы мы обменяли его, но это так не работает.

– В прошлое межсезонье вы отказались от Педана, Галиева, Войнова и от Шипачева. О ком больше всего жалеете? Может быть, не стоило идти на поводу у главного тренера?

– Их освобождал точно не Кудашов, это сто процентов.

– Но у Галиева был действующий контракт, и вы говорили, что не хотите его отпускать.

– Да, но Станислав сам попросил у нас обмена, и мы решили его обменять на Уила, потому что Джордан не попадал в вектор развития Казани. Мы точно не жалеем ни о чем. У «Ак Барса» была команда, в которой не хватало одного-двух винтиков для того, чтобы идти за кубком, у нас же команда не была чемпионской, нельзя было сказать, что нам не хватает тех же двух винтиков для того, чтобы выиграть.

– Тринеев вернется?

– С началом СВО политика поменялась, потому что изначально мы с «Вашингтоном» выходили на связь, общались с тренером по развитию, с помощником генерального менеджера и договаривались, что два года он проведет у нас, а на третий уедет, но потом им запретили общаться с официальными лицами русских клубов КХЛ, поэтому общение такое прекратилось. Если честно, то мне кажется, что он приедет.

– Но гарантий нет?

– Да, гарантий нет. Изначально были, но потом это все ушло в трубу. Это пример для многих других молодых ребят, которым недобросовестные агенты и скауты обещают золотые горы. Ему наш тренерский штаб сейчас пишет задание тренировочное, потому что он приехал туда, ему сказали учить язык и привыкать к быту, но бывает, что он два дня не тренируется. Нам постоянно рассказывают, что там ребят развивают, что с ними работают, а мы здесь их якобы не развиваем. А когда люди туда приезжают, то удивляются, когда понимают, что с ними больше работали в «Динамо».

Александр Федоров, Фото "СЭ"

Мы приводим его теперь в пример ребятам, которые хотят уезжать рано. Мы говорим, что для начала нужно стать хорошим хоккеистом здесь, а уже потом ехать в НХЛ, как Капризов и Панарин, которые уехали состоявшимися хоккеистами в 24-25 лет. Кузьменко тот же, Марченко. Если ты не готов, то ты не будешь там играть, им это все объясняет Козлов, который в НХЛ провел 1300 матчей. И у нас люди не смотрят состав команды, в которую едут. У них там может быть девять защитников на односторонних контрактах, куда там ехать, где играть? Но они об этом не думают и едут, а потом звонят и просят забрать обратно.

– А Кисаков может вернуться?

– Мы его хотели бы видеть, но не знаю, хочет ли он. Мне кажется, что он с какой-то обидой отсюда уехал, он считал, что мы ему должны больше давать играть. Но когда у нас в прошлом году все с ног на голову начало переворачиваться, с ним говорил Кудашов и сказал, что в этом сезоне он будет играть, но Кисаков уехал туда.

– Я думаю, что он год потерял.

– Да, ничего там такого не было, он ни в чем не добавил, а сейчас играет через три матча. Я сам очень много нового узнаю, когда тренерский штаб рассказывает про свои поездки туда. Да, Козлов провел много матчей и был если не звездой там, то игроком очень высокого уровня, но у нас опыт игры в НХЛ есть у всех тренеров. А если игрок им не нужен, то они быстро его убирают. Это у нас ходят с платочком и сосочкой, уговаривают, дают дополнительный лед, дорабатывают, а там жестокий бизнес.

– По Жеренко есть какая-то информация?

– С ним пока не общались, я поговорю с агентами, но мне кажется, что у него там все наладилось.

– Значит, шансов вернуть его нет?

– Даже пока не обсуждали. Я слежу за его играми, за статистикой и я думаю, что он останется. У него и была нацеленность на НХЛ в целом.

– Будут ли в «Динамо» в следующем сезоне премиальные?

– Я обсудил на совете директоров этот вопрос, мне поручили проработать систему премиальных, но я попросил у руководителей, чтобы эта мера работала, а не так, что они виртуально есть, мы их не платим до конца сезона, а потом оказывается, что мы плохо сыграли и ничего не заслужили. Либо мы платим, либо отказываемся, чтобы не было у людей иллюзий. От этого ведь зависит и персонал, который не имеет таких больших зарплат.

У нас было так, что сотрудник планировал устроить свадьбу дочери за счет премиальных, а их в итоге не заплатили. Все должно быть честно в первую очередь. Мне поручили этот вопрос проработать и доложить на следующем совете директоров.

– А вы будете жить в нормальном отеле в день игр?

– Да, слава Богу, сейчас вообще у нас команда КХЛ будет базироваться в Петровском парке.

– А будете в Новогорск заезжать?

– Нет, теперь мы будем жить перед играми в гостинице, а тренироваться на «ВТБ Арене» или на новой тренировочной арене в Петровском парке, если занятия будут совпадать по времени с какими-то концертами. Сейчас все будет гармонично для ребят, потому что все в основном там снимают квартиры, они смогут пешком доходить до тренировок.