Провал «Трактора» вынудил сменить генменеджера. Но в этом сезоне он уже не поможет

Что даст челябинцам назначение Алексея Волкова, покинувшего аналогичную должность в «Авангарде».

Провал «Трактора» в нынешнем сезоне стал одной из главных сенсаций. Неплохо укомплектованный челябинский клуб, входящий по зарплатному бюджету в топ-5 Восточной конференции, осел на дне турнирной таблицы. Одной из причин называлось отсутствие генерального менеджера, который полноценно отвечал бы за селекцию клуба. В первых числах февраля клуб решил этот вопрос, назначив Алексея Волкова, который в начале этого сезона покинул «Авангард».

Понятно, что сейчас это назначение турнирное положение «Трактора» никак не поправит. Дедлайн давно закончился, и Волков до 1 мая никого в Челябинск не привезет. Двухлетний контракт менеджера — это явный прицел на будущее, ведь в межсезонье очень важно не повторить сделанных ранее ошибок.

Уже сейчас можно утверждать, что не оправдал вложенных средств центрфорвард Владимир Ткачев. При зарплате в 75 миллионов рублей в год серебряный призер Олимпиады-2022 играет крайне нестабильно и не справляется с ролью лидера команды. По информации «СЭ», Ткачев, у которого 30 апреля заканчивается контракт с челябинцами, выйдет на рынок свободных агентов.

Владимир Ткачев. ХК «Трактор»

За еще одного центрального нападающего — Алексея Бывальцева — челябинцам придется выдержать серьезную борьбу с другими клубами. При этом в «Тракторе» уже начали просмотр кандидатов на эту позицию за океаном. Канадцы и американцы из АХЛ — вполне рабочий вариант, например, с приглашением защитника Хэмилтона в Челябинске попали в точку.

Можно не сомневаться, что Волков будет искать усиление на всех позициях. Много проблем возникло в этом сезоне с вратарями. Молодые Мыльников и Устименко растут, но на позицию основного вратаря нужен кандидат поубедительнее. Среди защитников действующие контракты — у Хэмилтона, Яруллина, Блажиевского, Телегина, Карпухина. То есть у всех ведущих игроков обороны. Но один-два новичка в эту линию необходимы.

В нападении контракты на следующий сезон действуют у Бурдасова, Сошникова, Калинина, Стася, Хохрякова, местных талантов Шабанова и Тертышного. Кажется, что по именам все неплохо, но именно атакующая линия требует наибольшего усиления. Сомневаюсь, например, что будут продлевать контракт с финном Пулккиненом: на 65 миллионов рублей в год он явно не играет. А вот на рынке свободных агентов «Трактор» планирует пошуметь.

Работы у Волкова будет много — это факт. Его приглашение не гарантия успеха, но победный опыт («Авангард» — 2021) и знание рынка менеджера должны помочь «Трактору» подняться со дна. В клубе должны показать, что провальный нынешний сезон — недоразумение, а не закономерность.