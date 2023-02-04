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КХЛ

Сегодня, 18:40

«Хотел бы, чтобы русские вратари больше ценились в КХЛ». Голкипер «Витязя» — о борьбе за плей-офф

Михаил Скрыль
Корреспондент
Дмитрий Шикин.
Фото ХК «Витязь»
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Интервью вратаря «Витязя» Дмитрия Шикина.

«Витязь» идет на шестой строчке Западной конференции. Четырехматчевая победная серия помогла команде из Балашихи улучшить положение в таблице и оторваться от «Северстали», минского «Динамо» и «Спартака». После игры с «Сочи» корреспондент «СЭ» пообщался с вратарем «Витязя» Дмитрием Шикиным — о текущем сезоне, спросе на российских голкиперов в КХЛ и прогрессе Максима Дорожко.

Прогресс Дорожко удивляет

— «Сочи» потерял шансы на плей-офф, но «Витязю» очки очень важны. Тяжело настраиваться на такого соперника?

— С одной стороны, они потеряли шансы на плей-офф, но с другой, на них не давит турнирное положение. Они играют в агрессивный хоккей, получают удовольствие. Никакой недооценки быть не может. Возможно, в каких-то моментах она с нашей стороны проявлялась, но в целом мы настраиваемся на свою игру в каждом матче. Каждое очко очень важно для нас, чтобы сохранить место в зоне плей-офф.

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— Южане предложили не так много бросков. Комфортно играть, когда соперник почти не доезжает до ваших ворот?

— Чем меньше бросков, тем сложнее вратарю держать себя в игре. Это больше вопрос психологии. Голова работает и передает сигналы рукам и ногам по-другому. Лучше, конечно, когда вратарь постоянно в работе, когда постоянно идут броски. Тогда интереснее играть.

— В этом году необычно длинный регулярный чемпионат. К началу февраля чувствуется усталость?

— Мы с Максимом Дорожко играем практически поровну. Нет такого, что кто-то устает и наедается из-за игр. Есть определенный план подготовки и график, когда кто выходит. Это помогает нам сохранять тонус.

Максим Дорожко в сборной России. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Максим Дорожко в сборной России.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Перед сезоном мало кто ждал, что Максим Дорожко так успешно войдет в чемпионат. Что помогло ему прогрессировать?

— Максим провел хорошую предсезонку. Как, впрочем, и вся команда. Мы хорошо подготовились к чемпионату. Рад, что у него получилось так добиться прогресса. Насколько я знаю, в прошлом сезоне он играл очень мало даже в ВХЛ. И сейчас — такой скачок. Конечно, это удивляет. В моем понимании, все-таки вратарь должен пройти все этапы становления, прежде чем выйти на высокий уровень. У Максима произошел скачок — в этом нет ничего удивительного. Все пришло через работу с вратарским тренером. Максим — большой молодец. Всегда поддерживаю его. У нас отличный тандем.

— Прогресс конкурента заставляет самому не останавливаться на достигнутом?

— Конечно. Никто не отменял здоровую конкуренцию. Пытаюсь обыгрывать его и показывать лучший хоккей.

— Есть уверенность, что у «Витязя» получится сохранить шестую строчку и не опуститься в зону прямой борьбы за плей-офф?

— Мы разговариваем внутри команды об этом. Верим друг в друга. Думаю, у нас получится это сделать. Мы играем достаточно уверенно, берем свои очки, что важно для нынешнего турнирного положения.

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Хочется пошуметь в плей-офф

— Для «Витязя» сам выход в плей-офф означает выполнение ключевой задачи на сезон. Но насколько клуб готов пошуметь и удивить в кубковых матчах? Ведь команда выдавала неплохие игры с топ-клубами.

— Конечно, хочется пошуметь в плей-офф и показать нашу лучшую игру. Все, опять же, зависит от команды и нашей игры. Мы много делаем, чтобы складывался хороший коллектив. Ребята постарше играют важную роль в команде. В моей карьере я не припомню более сплоченного и близко общающегося коллектива. Уверен, нам по силам решать высокие задачи.

— За счет чего достигается такая атмосфера в коллективе?

— Это работа внутри коллектива. Старшие ребята берут на себя ответственность: где-то вовремя похвалить, где-то, наоборот, дать по шапке. Так всегда было и должно быть. Рад, что в нашей команде есть такие ребята, которые взяли эту роль на себя.

— Вы к ним относитесь?

— Это не ко мне вопрос.

Дмитрий Шикин защищает ворота. Фото ХК «Витязь»
Дмитрий Шикин защищает ворота.
ХК «Витязь»

— Но ведь вы опытный хоккеист.

— Мне сложно ответить. Вратари в силу профессии более сдержанные. Мы сохраняем и не разбрасываем эмоции, как это могут позволить себе игроки. Надеюсь, какие-то ребята считают меня своим наставником и помощником. Я был бы рад этому.

— Ваш контракт с «Витязем» заканчивается в апреле. Обсуждали с клубом новое соглашение?

— Пока никакой конкретики не было. Предложение есть. Посмотрим, что будет дальше. Пока загадывать бессмысленно. Надо выполнять задачи и показывать свою лучшую игру.

— Вы готовы остаться в «Витязе»?

— Почему бы и нет? «Витязь» — отличный клуб. Меня здесь все устраивает. Я бы хотел остаться. Другой вопрос — предложенные условия. Но у меня есть желание остаться и продолжить приносить пользу «Витязю».

— При этом летом на опытных вратарей будет серьезный спрос. Иностранцев в КХЛ станет меньше. Российские голкиперы будут в цене.

— Посмотрим, как все будет. Сейчас я об этом не думаю. Пока что ставлю перед собой конкретную задачу — помочь команде выйти в плей-офф и хорошо там сыграть. Не хочу загадывать так далеко.

Дмитрий Шикин с девушками из группы поддержки клуба. Фото ХК «Витязь»
Дмитрий Шикин с девушками из группы поддержки клуба.
ХК «Витязь»

— Есть ли в КХЛ дефицит качественных вратарей?

— Мне сложно сказать, я же не менеджер клуба.

— Но вы выходите на лед и видите всех вратарей.

— Если посмотреть статистику вратарей КХЛ, то она сильно выросла. Раньше, если ты держал процент отраженных бросков на уровне 92 и больше, то входил в топ-10. И все топ-клубы хотели забрать тебя к себе. Сейчас же 92 процента не гарантируют даже попадания в двадцатку. Сложно с чем-то это связать. Возможно, сказалось отсутствие легионеров. Возможно, поднятие уровня российских голкиперов. Мне бы хотелось, чтобы русские вратари больше ценились в КХЛ. Растет много молодых и талантливых ребят, которым просто нужен шанс.

— С оттоком иностранцев появится шанс для нераскрывшихся вратарей, согласны?

— Конечно. Я всегда был за то, чтобы давать шансы молодым вратарям. И я сам сталкивался с такой ситуацией. Когда ты имеешь контракт в КХЛ, но большую часть сезона проводишь в Высшей лиге без шансов сыграть за первую команду. Это очень тяжело и угнетает в психологическом плане. Не все хорошие вратари могут сразу схватить этот шанс и удержать его. Кому-то нужно дать два, три, четыре, пять шансов, чтобы он заиграл и почувствовал уверенность. А кто-то, как Максим, берет шанс с первой игры и не отпускает.

Дмитрий Шикин
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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