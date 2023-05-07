КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:30

У звезды хоккея Терещенко похищали дочь: в скандале была замешана жена и даже соседи

Галина Глазко
Хоккеист Алексей Терещенко.
Алексей Терещенко.
Фото photo.khl.ru
Telegram Дзен
Очень запутанная история из жизни хоккеиста.

Весной 2022 года хоккейных фанатов шокировала новость о похищении несовершеннолетней дочери трехкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона России Алексея Терещенко. Однако эта история оказалась полна загадок. «СЭ» рассказывает подробнее о драме в семье известного спортсмена.

Заявление в полицию

В апреле 2022 года Терещенко собственноручно написал заявление в полицию о похищении своей 12-летней дочери Анастасии, которую посадили в BMW и увезли в неизвестном направлении.

Олег Твердовский. «Бандиты требовали выкуп — 200 тысяч долларов». Как в Донецке похитили мать знаменитого хоккеиста

— Поступило заявление от 41-летнего гражданина о том, что в поселке «Лесной городок» от дома матери заявителя украли несовершеннолетнюю дочь. Ребенка посадили в автомобиль BMW и увезли в неизвестном направлении, — писали тогда в «КП».

Позже сам хоккеист в интервью отрицал информацию о похищении и вообще обращении в органы.

— Да кто вам все это говорит-то? Никакого заявления в полицию я не писал, даже комментировать не буду. Никакого уголовного дела нет, — приводил слова Алексея телеканал «360».

Хоккеист Алексей Терещенко.
Алексей Терещенко.
Фото photo.khl.ru

Похищения не было?

Особняком в этой истории стоит конфликт звезды «Ак Барса» с женой Викторией, с которой он тогда находился в процессе развода. И к моменту похищения супруги не договорились, с кем будут жить их несовершеннолетние дочь и сын.

По одной из версий, которая всплывала в СМИ, хоккеист специально увез дочь к своей матери, спрятав ее от своей жены. А Виктория в свою очередь решила забрать девочку у свекрови еще до решения суда вот таким образом.

Эннер Валенсия. Похищение сестры, нищее детство и побег от алиментов прямо во время матча. История героя ЧМ эквадорца Валенсии

Телеканал «360» называл другую версию. Они уверяли, что Терещенко сам забрал заявление из органов и отказался от каких-либо претензий. Дело в том, что у Алексея произошел конфликт с собственной дочерью, которая выбежала из дома. В этот момент мимо ехала та самая машина BMW. Это оказались соседи. Они увидели, как девочка убегает от мужчины, и забрали ее, увезя в отделение полиции. Они решили, что за ребенком гонится неизвестный. Лишь после того как спортсмен доказал родство, девочку вернули домой. А сам Терещенко признался, что был не прав в этой истории, поэтому и забрал заявление.

Какая из этих версий правдивая, так до сих пор и неизвестно. Терещенко никогда не говорил о личной жизни публично, поэтому эта история и выдалась такой загадочной. Самое главное, что она закончилась благополучно, а девочка не пострадала.

Алексей Терещенко
Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
11
Обсудить
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появится ли в «Динамо» Гусев? Интервью спортивного директора клуба