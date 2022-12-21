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КХЛ

Сегодня, 17:45

Тренер нарасхват. Топ-клубы устроили битву за успешного специалиста

Михаил Скрыль
Корреспондент
Игорь Никитин.
Фото Global Look Press
Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Никитин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Игорь Никитин остался в «Локомотиве».

Шумиха вокруг возможного назначения в «Ак Барс» Игоря Никитина спровоцировала руководство «Локомотива» на ответные меры. Казанцы обхаживали действующего главного тренера ярославцев, рассматривая его как кандидата на следующий сезон. Отказавшись от Олега Знарка, «Ак Барс» задумался о будущем и перебирал тренеров, подходящих по клубным амбициям. Неудивительно, что в шорт-лист попал Никитин, поработавший в сборной России и выигравший Кубок Гагарина с ЦСКА.

Игорь Никитин. Никитин станет тренером «Ак Барса»? Похоже, это уже не секрет

Старый контракт Никитина с «Локомотивом» заканчивался после текущего сезона. Ярославцы, оценив проделанную работу к середине регулярки, поняли, что пора сделать шаг вперед, и продлили соглашение до конца сезона-2024/25. Теперь все разговоры и интриги о будущем в Казани отпали. Дальновидный ход обеспечил тренерскую стабильность на ближайшие годы. Притока иностранных специалистов в КХЛ не предвидится. Пул российских кадров скромный. И продление Никитина обезопасит «Локомотив» от того, что конкуренты перехватят опытного главного тренера.

Игорь Никитин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Никитин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Промежуточные результаты работы Никитина в Ярославле заметны к концу декабря. «Локомотив» забрался на второе место Западной конференции. Молодежь прогрессирует, в команду заходят недавние юниоры из МХЛ. Дебютировали в КХЛ перспективный Даниил Бут и вратарь Сергей Мурашов, выбранный на драфте «Питтсбургом». Железнодорожники обходятся без легионеров. Полагаются только на россиян, в том числе молодых, которых Никитин пытается вывести на лидерские роли. Сам тренер, не стесняясь в выражениях, говорил об этом на пресс-конференциях. Не каждый тренер решится на публичную порку своих игроков. Но Никитин понимал, в чем польза подобных мер, и к Новому году мы видим команду в лидерах конференции и лиги.

Никитин входит в группу сильнейших тренеров КХЛ — что доказал по работе в ЦСКА. Анекдотичное увольнение летом 2021 года, возможно, пошло на пользу армейцам. Пришедший Сергей Федоров выиграл чемпионат с первой попытки. Вот только частично использовал наработки прежнего тренерского штаба, который возглавлял Никитин. Когда «Локомотив» подписал специалиста в прошлом сезоне, сделка рассматривалась как большой успех босса ярославцев Юрия Яковлева. Амбассадор стабильности Никитин должен был прекратить кадровую чехарду в «Локомотиве». За последние годы Яковлев сменил разных тренеров, но так и не привез в город Кубок Гагарина.

Игорь Никитин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игорь Никитин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Правда, первый поход Игоря Валерьевича за трофеем закончился болезненным поражением от давних друзей из ЦСКА (0-4). Яковлев не стал рубить сплеча и дал тренеру второй шанс. Работа на старте текущего сезона подтверждает правильно выбранный вектор. Достаточно сравнить игру на старте чемпионата и к концу декабря. Где Никитин — там порядок. «Локомотив» прогрессирует, становится тренерской командой, которая стилистически неудобна фаворитам чемпионата. Железнодорожники обыграли СКА, московское «Динамо», «Металлург» и ЦСКА.

Длинный контракт тренера в «Локомотиве» не уберегает Никитина от неожиданной отставки. Босс ярославцев привычно выставлял крайними тренеров, когда результат не соотносился с ожиданиями. Вспомните, как Юрий Яковлев увольнял Андрея Скабелку, Алексея Кудашова, Шона Симпсона или Крэйга Мактавиша. Судорожные попытки исправить положение заменой вожака на лавке не красили «Локомотив» — клуб, который не первый сезон претендует на Кубок Гагарина. Стабильность способен привнести Никитин, но только если Яковлев пересмотрел позицию и методы управления. Игорь Валерьевич — тренер-строитель, способный создать команду на годы вперед. О нем позитивно отзываются хоккеисты, а результаты в ЦСКА подтверждают тренерские способности. «Ак Барсу» же теперь придется изучать других кандидатов.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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