Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?

Тренер-новичок за два сезона в ЦСКА стал одним из самых успешных специалистов лиги.

За два года тренерской работы Сергей Федоров дважды вывел ЦСКА в финал. Они получились противоположными по драматургии. В прошлом сезоне армейцы сотворили чудо, отыгравшись с 1-3 в золотой серии у «Магнитки». Сейчас в капкан «Металлурга» едва не попал ЦСКА. Москвичи могли закрыть финал в пятом матче, но затянули до седьмого, позволив «Ак Барсу» сравнять счет. В решающий момент Федоров снова вышел королем. Переиграл самого Зинэтулу Билялетдинова и повторил достижение мэтра, выиграв два Кубка Гагарина подряд. Теперь армейцы — настоящая команда-династия.

За время Федорова в ЦСКА не сформировалось в полной мере понимания, каких взглядов на игру придерживается тренер. Ему досталась крепкая кубковая команда, фундамент которой заложил Дмитрий Квартальнов, а Игорь Никитин запустил точечное обновление. Правда, нынешнего тренера «Локомотива» уволили из ЦСКА после поражения в финале-2021 от «Авангарда». А пришедший на смену Федоров за два года не проиграл ни одной серии плей-офф. Отсюда следует логичный вывод: Федоров — тренер-победитель. Заслуженный статус за два успешных сезона.

Сегодняшнее поражение армейцев перевернуло бы контекст. Мы бы рассуждали о том, как тренер упустил серию. Искали причины и зацепки. Но Федоров справился. Выбрался из неприятного положения в седьмом матче, когда армейцы проигрывали 0:1 и 1:2. В плей-офф ЦСКА потребовалось 27 из 28 возможных игр, чтобы забрать кубок. Три полноформатные серии. Шесть матчей против СКА в финале «Запада». Головокружительная битва с «Ак Барсом», после которой Федоров оформил золотой дубль. Более голливудского сценария начала тренерской карьеры, как два Кубка Гагарина за два сезона, не придумаешь.

Игорь Есмантович, Сергей Федоров и хоккеисты ЦСКА отмечают победу в Кубке Гагарина. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

В плей-офф все решает психология. Эти слова журналисты слышали от Федорова после четвертого матча финала. Умение правильно подвести команду к бою — качество элитного тренера, способного выполнять высокие задачи. Федоров приходил в ЦСКА в качестве дебютанта и смело — пусть и не без кабинетных интриг — принял звездную команду, которая оступилась в финале. Он не ломал о колено построенный предшественниками хребет. В начале сезона-2021/22 пробовал эксперименты, но, получив сомнительные результаты, в большей степени откатился к старым настройкам. Армейцы получили больше свободы в атаке, но в обороне авантюризм пресекался. Свежий взгляд Федорова не обновил ЦСКА до неузнаваемости, но точно закалил команду и укрепил ее дух.

«Что дальше?» — самый дискуссионный вопрос о будущем Федорова. Два Кубка за два года — солидный старт для недавнего дебютанта. Заокеанские коллеги в разное время запускали слухи об интересе к Сергею Викторовичу со стороны «Детройта» и «Коламбуса». Чемпионам, как известно, можно все. Никто не осудит тренера, если после двух блистательных сезонов в КХЛ он согласится на вариант в НХЛ. Либо как помощник, либо как главный. История получится не менее киношной.

Рано делать выводы, что Федоров прошел КХЛ, как видеоигру. Многогранность таланта проявляется в разных обстоятельствах. Как бы то ни было, Федоров заслужил шаг вперед. Ему знаком американский менталитет. Велик авторитет — игроки уважительно относятся к нему. Достаточно вводных, чтобы уйти из КХЛ непобежденным.

Сергей Федоров с женой Кариной. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Дальше все зависит от желания самого Федорова. Убежден, что интерес из НХЛ не ограничивается догадками журналистов. Успешный хоккеист за короткий срок стал успешным тренером. Одним из лучших в КХЛ. ЦСКА и Федоров идеально подходили и дополняли друг друга. Спокойный и рассудительный тренер с подачи покровителя армейцев Игоря Сечина взялся за команду, которую отличают стабильность, солидность и последовательность. Никаких импульсивных метаний по подбору игроков и составу. Это одно из слагаемых успеха москвичей. В НХЛ Федорову придется окунуться в тренерство с новой стороны. Два выигранных Кубка Гагарина — прекрасный повод для экспериментов.

Когда, если не сейчас, Сергей Викторович?