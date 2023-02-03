В КХЛ команды играют подозрительные матчи. Лиге нужно менять регламент

Под занавес регулярки стало слишком много овертаймов.

Очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ, очередной овертайм в матче с участием команды, которая борется за попадание в плей-офф, и очередной повод для того, чтобы усомниться в полной честности спортивной борьбы.

Все это смотрится некрасиво, если даже отталкиваться от мнения обычных болельщиков. Избегать ударов по имиджу турнира — обязательная задача для руководства КХЛ.

В России вера в теории заговора будет, наверное, вечной. На протяжении веков ничего не меняется. Разве что область применения теории. Теперь дело доходит до хоккея. Из этой же серии вечные дискуссии о купленных под юбилей чемпионствах или влиянии букмекеров, которые якобы по звонку ставят задачу сыграть по запланированному сценарию, например в «Зеленом дерби».

Однако есть факты, которым не так просто найти вменяемое объяснение. В последние недели слишком часто матчи, влияющие на распределение последних мест в кубковых восьмерках, стали завершаться за пределами основного времени. Например, «Адмирал» в шести из последних девяти игр доводил дело до овертайма. Два чистых поражения из трех пришлись на встречи с прямым конкурентом «Амуром».

Драка в матче «Барыс» — «Динамо». ХК «Барыс»

Бывают яркие матчи с овертаймами, как «Барыс» — «Динамо» (Москва) и «Нефтехимик» — «Автомобилист». Смотрел эти игры и получил большое удовольствие от эмоций, скоростей, драк и драматичных развязок. По данной причине не собираюсь обвинять другие клубы и тем более не призываю проводить расследование по каждой встрече. Но осадок есть, причем не только у меня и коллег.

Процент ничьих в основное время сейчас выше, чем когда-либо после возвращения в КХЛ трехочковой системы вместо двухочковой в 2018 году. Идея «сделать так, как в НХЛ», в данном случае совершенно не сработала. Никакой выгоды. Если команда не способна реализовать свой потенциал, то система начисления очков делу никак не поможет и ни на что не влияет. Огромный отрыв СКА от находящегося на дне таблицы «Сочи» смотрелся бы одинаково ужасно при любой схеме.

В силах КХЛ сделать так, чтобы команды перестали гонять унылые ничейки, сводя риск к минимуму. Надо просто вернуться к прежней системе подсчета очков: три за победу в основное время, два — в овертайме или серии буллитов, одно — за поражение.

Это не означает, что запрограммированных результатов не станет вовсе, но вопросы решать будет сложнее. По-хорошему, можно и от спаренных игр на Дальнем Востоке отказаться. Правда, этому мешают расстояния и раздутый календарь.

Борьба с коррупцией заключается не только в том, чтобы находить и сажать виновных. В Китае коррупционеров даже расстреливают, но решению проблемы это не сильно помогает. Получается, надо стремиться к максимальной прозрачности и созданию условий, когда обманывать будет сложнее. Возвращение КХЛ к прежней системе снизит количество подозрительных игр и оздоровит ситуацию.