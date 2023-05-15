«Сказал судье: «Не разговаривай со мной». За это меня удалили»

Вратарь «Авангарда» — о старых проблемах и новом витке карьеры.

Василий Демченко добился серьезного прогресса в сезоне-2022/23. Голкипер стал первым номером омского «Авангарда» и, суммируя регулярку и плей-офф, отыграл 69 матчей. Это больше, чем за три прошлых сезона. В интервью «СЭ» Василий объяснил, что помогло вернуться на высокий уровень, оценил сезон для «Авангарда» и вспомнил год в системе «Монреаля».

Длинный сезон

— После сезона обычно хоккеисты едут на море, а вы сейчас в Челябинске. Почему?

— Сейчас отдыхаю дома. Езжу на рыбалку.

— Любите рыбачить?

— Да. Постоянно ездим летом по области.

— Какой самый большой улов?

— Сазана ловил на полтора-два килограмма. Я больше за процесс рыбалки.

— А какую рыбу мечтаете поймать?

— Езжу на карпа. Стараюсь его поймать, но не всегда получается.

— В Омске рыбачили?

— В Омске я ездил на Иртыш. Но погода была неприятная, и я на течении сидел. Только камень вытащил.

— Сколько планируете отдыхать без хоккея после тяжелого сезона?

— Еще несколько дней — и надо потихоньку выходить на лед. Около месяца отдыхал от хоккея. Этого времени хватает, чтобы восстановиться и соскучиться.

— Вы провели насыщенный сезон: 55 матчей в регулярке, 14 в плей-офф. Это тяжело?

— Когда постоянно играешь, втягиваешься в процесс и не замечаешь усталости. В паузу, наоборот, всплывают болячки, приходит небольшая усталость.

— «Авангард» в сезоне остался с одним взрослым вратарем. Каково играть, когда понимаешь, что сменщик — в вашем случае Андрей Мишуров — не готов на сто процентов к уровню КХЛ?

— Почему Андрей не готов? Он хорошо сыграл свои матчи. Да, были ошибки, но без них никак. Андрей — играющий вратарь. Любит выходить из ворот, попадает в рискованные ситуации. Со временем придет понимание, как делать это осмысленнее.

— Вы — полная противоположность Мишурову в этом плане?

— Не знаю. Я бы тоже выходил из ворот, но с опытом пришло, что в определенных ситуациях почти не делаю этого.

— А хочется?

— Я начинал защитником, потом перешел в ворота. На матче с болельщиками за «Трактор» выходил в игровой форме. Иногда такое желание есть. В АХЛ и НХЛ от вратарей требуют останавливать все шайбы за воротами. Это нормальная практика.

— За сезон вы достигли солидного прогресса. Чем можете это объяснить?

— Сложно дать один ответ. Понятно, что я тренировался, несколько лет шел к этому. Обычная работа помогла. Верил в тренера и в то, что он говорит. Так пришел к тому, что есть.

— Вратари, поработавшие с Сергеем Звягиным, лестно отзываются о нем. В чем сильные стороны вашего тренера?

— Он подсказывает мелкие детали. Мы работаем по определенной системе. Не сказать, что он ломает вратаря, но может корректировать игру. В прошлом сезоне я не сильно поддавался этому. В этом году начало получаться. А если получается, то почему не делать это?

— Что хотел изменить в вас Звягин?

— Больше хотел, чтобы я играл телом. Чтобы под броски от синей линии не выставлять руку, а играть телом. После каждой игры мы смотрели видео. Он говорил, как можно было сыграть лучше. Нарабатывали все это после каждого матча.

— Приходилось спорить с тренером?

— Споров не было, но диалог в этом и состоял. Я предлагаю свое, а тренер говорит, как он видит момент.

— Кто чаще всего оказывался прав?

— Конечно, тренер.

— Можно сказать, что Звягин вернул того самого Демченко, которого все помнят по успешным сезонам за «Трактор»?

— Можно, конечно. По сути, у меня был только один провальный сезон, если его можно так назвать. Это сезон-2019/20. В следующем году я просто провел мало матчей. Не сказать, что я играл плохо.

— Мало матчей — самое мучительное, что может быть для вратаря. В «Лавале» вы тренировались, но не играли.

— Я извлек много пользы в Канаде. Не могу назвать этот сезон провальным.

— Вы и в первом сезоне за «Авангард» играли мало.

— Потому что играл Шимон Грубец. Ему доверяли после того, как он выиграл кубок. Понятно, что такому вратарю будет больше доверия.

— Связываете ли прогресс с травмой Станислава Галимова? Без него вам пришлось тащить «Авангард» в одиночку.

— Мне перед началом сезона говорили, что на меня надеются как на первого вратаря. В начале чемпионата немного не пошло. Возможно, это дало какой-то толчок, да.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Стал спокойнее относиться к пропущенным голам

— За сезон вы сыграли больше матчей, чем в сумме за три прошлых чемпионата. Задумывались над этим?

— Приятно, конечно, играть много. Радовало, что мне доверяют и хотят видеть в воротах.

— В одном интервью вы говорили, что стали спокойнее относиться к некоторым вещам. К каким?

— К пропущенным голам. Раньше я переживал, если, допустим, мне забьют в начале игры. Сейчас отношусь к этому спокойнее. Игра не закончена. Чем больше ты переживаешь, тем хуже делаешь себе.

— Тяжело было бороться с переживаниями?

— Это одна из польз, которую я получил в Канаде. Я стал спокойнее. Меньше вступаю в разговоры с судьями, хотя в конце сезона были причины, почему я так себя повел.

— Раньше для вас это было в порядке вещей?

— Такое было часто. Срывало крышу, и тем самым только вредил себе.

— Кажется, что это все не про вас.

— С виду мне все говорят, что я спокойный человек. А внутри бывает, что все кипит. Если уже началось, то я иду до последнего и могу схватить удаление.

— Какой самый яркий случай, когда вы вредили сами себе бьющими через край эмоциями?

— В бронзовый сезон с «Трактором» в Нижнекамске начал орать на судей. Сдвинул ворота. В итоге меня потом поменяли после второго периода, когда мы проигрывали.

— Большие штрафы за разговоры с судьями получали?

— «Десятки» получал, да. Помню, играли против «Авангарда» в Челябинске. Я что-то сказал судье. Потом он подъехал сзади меня, начал что-то говорить. А я ответил: «Не разговаривай со мной». За что он мне дал удаление. А это был конец матча, счет 1:1. Слава богу, выиграли в овертайме.

— В чем стали сильнее после того, как научились спокойнее относиться к некоторым вещам?

— До поездки в Канаду я нервничал перед матчами. Сейчас спокойнее выхожу на игру, отбросив все переживания. Кто бы что ни кричал и ни писал в комментариях.

— А что вам писали?

— Что только ни пишут! Я уже давно не читал. В личку по ходу этого сезона написывали: «Зачем ты нашей команде?», «Ты — слабый вратарь». Пишут еще ставочники, проигравшие деньги. Остальное лучше не зачитывать.

Фото photo.khl.ru

Итоги сезона

— Довольны, как сложился сезон «Авангарда»?

— Если брать концовку, то да. Началом, понятно, никто не доволен. Я предвидел, что такое произойдет. В мой неудачный сезон у «Трактора» тоже был очень длинный выезд по Дальнему Востоку. Предвидел, что может что-то пойти не так.

— С чем сложнее всего уживались, когда начинали сезон на выезде?

— С недостаточным временем на тренировки. Мы не могли нормально тренироваться. Больше тяжело было тренерскому штабу, потому что они не могли что-то исправить в моменте.

— Понимаете, что не получилось у Дмитрия Рябыкина?

— Есть только догадки. Знает, наверное, только он, что хотел сделать. Он ставил систему, похожую на систему Боба Хартли. Но, на мой взгляд, мелкие детали, которые Боб постоянно втирал, упускались. Хотя, может быть, это просто не коснулось меня и я просто этого не видел.

— Объясните, как Хартли втирал эти детали?

— Постоянно показывал видео. Вызывал к себе. Учил, как в школе.

— Вратарям, наверное, утомительнее всего слушать эти видеоразборы?

— Я уже привык к этому.

— Можно поспать в это время?

— Нет, спать нельзя. Поспать можно было в молодежной лиге. У нас разборы были по часу-полтора.

— А кто был тренером?

— Анвар Рафаилович Гатиятулин. Один человек, сидя в первом ряду, уснул однажды с храпом. Приостановили разбор, посмеялись и продолжили.

— Говорилось, что Рябыкин не нашел общего языка с лидерами. В этом есть правда?

— Точно сказать не могу. Возможно, были какие-то личные конфликты. Меня это не касалось. Но я не видел, чтобы кто-то ругался или тем более дрался.

— Что нового привнес в команду Михаил Кравец?

— Дал больше свободы. В том плане, что надо не вбрасывать шайбу, а играть с ней. Это самое главное.

— Почему не получилось зацепиться за серию с «Ак Барсом»?

— У нас был шанс в одном из матчей, когда нам в начале давали удаления. Мы не использовали эти шансы. А потом в конце упускали победу.

— Во многих моментах форварды «Ак Барса» пытались занести шайбу в ворота вместе с вами. На провокации вы особо не велись?

— Провокаций я особо не слышал. Воронков катался, что-то мне говорил, но это было настолько далеко, что я даже не слышал, что он сказал. С «Сибирью» тоже были такие попытки. Голубев с Чесалиным пытались что-то мне сказать, а потом начали хватать удаления.

— Сложно играть по шайбе, когда перед вами экранируют Сафонов или Воронков?

— Конечно, тяжело. Мы были готовы к этому, но голы из трафика залетали. Они всегда будут. Если постоянно бросать, то они залетят.

— От Александра Радулова чувствуется энергетика 18-летнего юнца? С трансляции казалось, что за смену он успевает сделать больше, чем некоторые за весь матч.

— Мне без разницы. Зачем мне обращать на него внимание?

— Вам же надо следить, кто с шайбой, кто свободен.

— Без разницы. Пусть катается и делает все, что хочет. Дополнительных проблем он мне не создавал.

— С кем бы по энергетике вы сравнили Радулова из игроков, с которыми пересекались в команде?

— С Денисом Мошаровым.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Время в системе «Монреаля»

— Контракт с «Авангардом» вы продлили еще по ходу регулярки. Как сейчас оцениваете это решение?

— Подписал контракт — будем работать. Мне много кто говорил, что я бы мог подписать на большие деньги. Но думаю, если бы я не подписал, то могли пригласить другого вратаря.

— «Трактор», как я понимаю, предлагал вам вернуться?

— Да.

— Почему не решились?

— Предложение было меньше по деньгам, да и до конкретного разговора не дошло.

— Возвращение в Челябинск можно назвать вашей целью или мечтой?

— Хотелось бы вернуться, но когда — не знаю.

— Северную Америку для себя закрыли?

— Нет. Но только если будет конкретный вариант. Чтобы поехать и играть, а не сидеть на вторых-третьих ролях. Если появится такая возможность, то я не откажусь от нее.

— Вы могли остаться в «Монреале» еще на год?

— Мне предлагали остаться, но на односторонний контракт с АХЛ.

— Обмен в другой клуб рассматривали?

— Я ничего не рассматривал. Мне нравилось, как со мной работают. Да, я играл мало, но чувствовал пользу от тренировок.

— Сожаления о потерянном годе нет?

— Никаких. На 99 процентов я доволен поездкой.

— В чем, кроме игры клюшкой и ментального спокойствия, вы стали лучше за год в «Лавале»?

— Поменял взгляд на тренировочный процесс, подход к играм. Может быть, добавил физически на льду в движениях.

— Так а почему вы не играли?

— Был ковидный сезон. Вратари, выбранные на драфте, должны были сыграть определенное количество матчей. Что-то оставили мне.

— Конкуренты были действительно сильнее вас либо сказывался фактор драфта?

— Видимо, клуб больше рассчитывал на них. Тот же Линдгрен прокатался в такси-сквад весь сезон, сыграл три матча, а сейчас играет в «Вашингтоне».

— Не хотелось в один день послать всех, потому что вы только тренировались, а не играли?

— Нет. Главное — все это перетерпеть. Это всего лишь один сезон. Сколько Слава Войнов терпел в АХЛ? Он хотел в НХЛ, но его не поднимали. Долго терпел в фарм-клубе и в итоге дошел до двух Кубков Стэнли. Опять же, «Монреаль» славится странными действиями в организации. Обменяли, например, Саню Романова. Зачем? Что они хотели этим сделать?

— Я не понимаю. Вы же застали Кэри Прайса в фарм-клубе, верно?

— Да. Его спустили после травмы. С четырех бросков пропустил два гола. Еще одна шайба за шиворот залетела. Не знаю, как так получилось. В третьем периоде вышел другой вратарь.

— Заметили по Прайсу, что он вратарь топ-уровня?

— Мы очень мало тренировались вместе. Помню, когда нашего тренера поднимали в команду НХЛ, он говорил нам, что Прайс ленивый. Приходилось заставлять его работать.