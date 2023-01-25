Зачем «Локомотив» подписал ветерана, который не играл полгода и почти закончил. Ответ найден

Обзор дня Алексея Шевченко.

Михаил Варнаков все-таки провел матч за «Локомотив». Удивительно, ведь еще неделю назад главный тренер Игорь Никитин расценивал вероятность появления возрастного новичка как ничтожно малую.

Напомним, что перед дедлайном клуб, претендующий на решение серьезных задач, приобрел ветерана, который пропустил целый сезон. Летом форвард был на контракте с «Ладой» из ВХЛ, но перед началом турнира с ним расторгли контракт, посчитав, что он ничем не сможет помочь. Казалось, что карьера завершена.

Конечно, в КХЛ были примеры, когда клубы внезапно подписывали возрастных ребят, о которых многие забыли. Но в этом году — не так часто. На ум приходит лишь соглашение «Амура» с Яковом Рыловым. Впрочем, если анализировать, то разница огромная. Во-первых, хабаровский клуб будет счастлив, если попадет в плей-офф, им нужно было как-то укреплять состав, а особого выбора не было. Во-вторых, Рылов во всех клубах считался режимщиком, человеком, который все делает правильно. Хоккеист всегда много тренировался, не отлынивал от нагрузок, и у Якова не было никакого туманного имиджа. В-третьих, у «Локомотива» отличная школа, несколько человек отданы в аренду «Молоту», а в МХЛ выступает две команды. У хабаровского клуба ничего такого нет.

Смущало и то, как в «Локомотиве» рассказывали о контракте. Про Варнакова сообщили мимолетом, дав информацию двумя строчками в новости о том, как удалось переподписать несколько ведущих игроков. Первое время Игорь Никитин почему-то просил «не спекулировать на этой теме», а затем заявил, что «приглашение Варнакова нам ничего не стоило». В Ярославле как будто стеснялись того, что сделали.

Игорь Никитин с хоккеистами «Локомотива». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Расспрашивал хоккеистов команды о том, как они отнеслись к приглашению Михаила. Большинство пожимали плечами, но при этом признавались, что ни разу не видели Варнакова, так как он после перехода занимался только с неиграющим составом, а они располагаются в другой раздевалке. Истинную причину приглашения знающие люди называли, чуть смущаясь. Отец Михаила, известный в прошлом игрок «Торпедо» и сборной СССР, бывший тренер молодежной сборной России, работает в системе клуба, и его так решили поощрить.

Но в этом как раз ничего удивительного. Такие контракты как раз не редкость в КХЛ, очень мало клубов в лиге, которые не делали подобных шагов. Окружающие поудивлялись, да потом и забыли. Тем более в клубе настаивали на том, что Варнаков может появиться на площадке только в случае форс-мажора.

И тут попадание в заявку на матч против «Витязя», восемь минут игрового времени. И было бы больше, но шайба попала хоккеисту в руку, и Михаил, не дожидаясь сирены, отправился в больницу на снимок, так как есть риск перелома. Игорь Никитин похвалил игрока, а сам Варнаков вошел в историю как один из немногих, принимавших участие во всех 15 сезонах КХЛ. Таких ребят осталось совсем мало.

Михаил Варнаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Конечно, ничего ужасного не произошло. В конце концов, Варнаков не отдыхал последние пять лет, а еще совсем недавно спокойно выдержал сборы в «Ладе» и выступал в Тольятти. На льду во вторник он был не худшим, старался. Волнует лишь один вопрос. Зачем ярославский клуб так гордится своей школой, постоянно выпячивает свои заслуги при каждом удобном случае, а затем приглашает ветерана, который не играл полгода? Теперь ясно, почему «Локомотив» не создает фарм-клуб. В руководстве не понимают, для чего он нужен, не видят необходимости в ступеньке между молодежкой и взрослым хоккеем. Лучше взять возрастного игрока, да и с его отцом сохранятся хорошие отношения.