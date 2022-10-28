Два клуба КХЛ резво начали сезон, но скатились в аутсайдеры. В чем причина

Обзор дня Алексея Шевченко.

Травма

Вратарь Эмиль Гарипов перенес операцию и теперь пропустит два месяца. Диагноз не уточняется, да он и неважен со спортивной точки зрения. Но «Нефтехимик» попал в тяжелую ситуацию, так как остался с парой Андрей Тихомиров — Александр Судницин. Еще после трансфера Гарипова в Нижнекамск все считали, что клуб ничего не выиграл, устроив «вратарскую революцию». Да, Судницин и Мурыгин не спасали, но вместо них позвали хоккеиста из «Торпедо», вчистую проигравшего конкурентную борьбу за место в составе, а также Эмиля, которого челябинский клуб внес в список отказов и расстался с ним, разорвав контракт.

Что именно произошло с Гариповым в новой команде, так до конца и не изучено, но статистика была такой, что в том же «Тракторе» недоумевали. В семи матчах у новичка шесть побед, а единственное поражение было в игре как раз против бывшего клуба. Да и то к Эмилю не должно быть никаких вопросов, так как команда уступила со счетом 0:1. Однако потом Олег Леонтьев стал выпускать Тихомирова, а Гарипов лег на операцию. Без бывшего хоккеиста «Трактора» положение немного ухудшилось, но не критически. В пяти играх команда выиграла три раза, но тот же Тихомиров проиграл место даже Александру Судницину. Последний матч нижнекамцев возьмем за скобки. Там тренер применил испытанный другими клубами метод, когда против СКА выпустили формально четвертого вратаря. Мол, какой смысл психологически ломать голкиперов, все равно победить не получится. «Нефтехимик» серьезно поправил свое турнирное положение, команда включилась в борьбу за место в плей-офф, однако без современного Гарипова будет непросто поддерживать такой темп.

Эмиль Гарипов. ХК «Нефтехимик»

Поражение

ЦСКА пусть и не слишком ярко, но обыграл на своем льду команду из Минска. Про коллектив Сергея Федорова рассказывать нечего. Соперник огорчил. В октябре у минского «Динамо» всего две победы в основное время из одиннадцати попыток, падение в турнирной таблице к границе восьмерки и грустное настроение как в офисе, так и в раздевалке. Очевидно, что динамовцы смотрятся плохо и рискуют вообще не попасть в плей-офф. Да и седьмое-восьмое место — это практически гарантия быстрого завершения сезона, ведь придется играть со СКА или ЦСКА, а по нынешней ситуации у белорусского клуба практически нет шансов даже на то, чтобы затянуть серии.

А ведь в сентябре у клуба все было не так плохо. 20-го числа клуб находился на третьей позиции в конференции, да и вообще первый месяц был очень веселый. Яркая победа над «Авангардом», успех в овертайме в Казани. Динамовцы даже обыграли ЦСКА на своей площадке, уже кто-то начал рассуждать, что команда сможет побороться за полуфинал в конференции.

Но сейчас все иначе. Плюс начинает раздражать Крейг Вудкрофт. Рассказывают, что он считает виноватым... одного из агентов. Мол, обманул, привез плохих хоккеистов, которые не приносят результат. Это смешно, ведь хоккеисты остались прежними с начала сезона, только игра пропала. Впрочем, к легионерам действительно есть претензии. Например, Ник Меркли, чей трансфер летом оценивался очень высоко, никак не может адаптироваться к турниру. У него были приличные матчи, но они случаются все реже и реже. Обычно Вудкрофт умеет преодолевать сложности, но в последний год контракта у него, кажется, пропала мотивация. Плюс появление на скамейке Александра Андриевского дает сигнал — если ситуация не поправится, то возможно все. Ждать каких-то новостей о серьезных изменениях можно к концу октября. Впереди «Витязь», «Локомотив» и «Куньлунь». Даже набранные два очка не устроят, но привести четыре или пять с нынешним тренером будет сложней.

Хоккеисты «Северстали». ХК «Северсталь»

Серия

«Северсталь» Андрея Разина потерпела пятое поражение подряд, и пусть место в плей-офф пока сохранено, уверенности нет. Стоит ли переживать болельщикам из Череповца? Для начала местные поклонники могли бы относиться к своей команде добрее. Хоккеисты в каждой встрече бьются, стараются, а взамен получают исход фанатов после того, как «Салават Юлаев» забрасывает четыре шайбы. На самом деле ни в игре клуба, ни в работе главного тренера ничего не поменялось. Главный козырь — командная дисциплина и упертость, плюс крутая игра в неравных составах.

Подводит первый пункт. В этой неудачной серии у команды четыре поражения в одну шайбу, не удалось сохранить интригу до последних секунд лишь накануне в Хабаровске, но все неудачи из-за грубейших индивидуальных ошибок, а это Андрей Разин со скамейки проконтролировать не может. Система игры прежняя и эффективная, но все старания идут кувырком из-за ляпов. И сделать ничего нельзя.

Допустим, избавились от Николая Демидова. Лучше стало? Грубо ошибаться стал, например, Михаил Тихонов. С «Амуром» его отправили в запас, но команда пропустила пять шайб, так как стали неважно действовать другие ребята в обороне. Видимо, сказывается усталость. По крайней мере, Кириллу Пилипенко и Александру Петунину явно не хватает свежести. А без легкости не получаются их сумасшедшие трюки. Одно к одному — пять поражений. Но никаких мер со стороны владельцев точно предпринимать не стоит. Чудо, что «Северсталь» находится в зоне плей-офф. Результат прошлого сезона был волшебством, а сейчас просто чудо. Играет команда интересно, никого не боится, только результата нет. Но все рано или поздно должно наладиться.