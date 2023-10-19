В КХЛ растет новый топ-вратарь. Однофамилец легенды «Сан-Хосе» в 20 лет тащит «Магнитку»

Илья Набоков — новая надежда «Металлурга».

Перестройка состава в классическом энхаэловском понимании малоприменима в российском хоккее. В КХЛ давно отказались от драфта. Клубы развиваются не по синусоиде — все сходится на финансовых возможностях. Есть деньги — подпишут новых игроков. Те, кто живут по средствам, обходятся менее статусными хоккеистами, изучают рынок ВХЛ и поднимают в основу молодежь. Уникальная для КХЛ ситуация сложилась в «Металлурге». С назначением Андрея Разина «Магнитка» затеяла перестройку — но не за счет экономии, а благодаря возросшему доверию вчерашним лидерам команды МХЛ. На зарплаты «сталевары» тратят больше 800 млн, но на ведущие роли выходят не дорогие иностранцы, а местные воспитанники.

В межсезонье обоснованные опасения вызывала вратарская линия «Металлурга». Василий Кошечкин завершил карьеру. С Эдвардом Паскуале не подписали новый контракт, и канадский вратарь перешел в «Барыс». В «Магнитке» отказались от приглашения иностранного голкипера и вернули из финской лиги Артема Загидулина. Для подстраховки пригласили 35-летнего Александра Судницина, но ветеран рассматривался как третий номер. До бэкапа повысили одного из сильнейших голкиперов МХЛ последних сезонов — Илью Набокова. И к концу октября 20-летний воспитанник «Металлурга» превосходит по статистике более опытных коллег.

Набоков — вратарская фамилия для нашей страны. Поклонникам литературы вспомнится творчество Владимира Набокова, а хоккейная аудитория проведет ассоциации с «Сан-Хосе» и победой на чемпионате мира-2008. Голкипер Евгений Набоков — один из героев золотого Квебека. Большую часть карьеры уроженец Усть-Каменогорска провел в НХЛ, а последние годы отвечает в штабе «Шаркс» за развитие вратарей. Дело Набоковых продолжает Илья. Только с Евгением они не родственники, а однофамильцы. Иногда чемпиона мира действительно признавали за отца вратаря «Металлурга», но магнитогорский Набоков относился к этому с улыбкой.

Илья Набоков. Фото ХК «Металлург»

— Раньше в интернете часто писали, что я и есть сын Евгения Набокова. Читали с отцом и смеялись. Так-то я сын Набокова, но не Евгения, а Дмитрия. Забавная ситуация. Сейчас уже вроде все знают, что мы просто однофамильцы. Очень хотелось бы встретиться и пообщаться с Евгением, но пока такой возможности не было, — рассказывал Илья в интервью сайту МХЛ.

Илью Набокова и Евгения Набокова роднит, помимо выбранного амплуа, выступление за «Металлург». В локаутный сезон-2004/05 Евгений играл за магнитогорский клуб. Илье тогда только исполнилось два года. Вратарь родом из небольшого города на северо-западе Челябинской области — Касли. Население которого около 17 тысяч человек. В большой хоккей из центра чугунного литья Южного Урала пробился не только Набоков, но и защитник Евгений Бирюков, в раннем возрасте также переехавший в Магнитогорск. Вот только Илья начинал знакомство с хоккеем в школе челябинского «Мечела», откуда попал в «Металлург».

— На коньки встал в Каслях, а потом отец начал возить меня на тренировки в Челябинск, в школу «Мечел». С пяти лет каждый день ездили 130 километров туда и обратно. И так семь лет. Потом меня позвали в «Металлург», — рассказывал Илья.

Набоков три полноценных сезона развивался в «Стальных лисах». Попал на Кубок Вызова МХЛ и вошел в тройку номинантов на приз лучшему вратарю чемпионата-2022/23. Илью вызывали на разные турниры сборных. Последние годы Россия не участвует на МЧМ, но, уверен, Набоков попал бы как минимум в расширенный состав команды.

Илья Набоков. Фото ХК «Металлург»

Интерес к молодому голкиперу проявлял СКА. Летом 2022 года армейцы предлагали обменять голкипера на права на Михаила Бердина, но в «Металлурге» отказались. Как видим, совершенно не зря. Набоков вырос в полноценного вратаря КХЛ. 17 октября в гостевом матче с «Автомобилистом» Илья оформил первый «сухарь» в лиге, отразив 29 бросков.

В 20 лет голкипер выдал серию из трех побед подряд, а на прошлой неделе его признали лучшим новичком КХЛ. Сегодня у «Магнитки» принципиальный матч с «Трактором», и я бы на месте тренеров дал завершить выезд поймавшему кураж Набокову. Убирать вратаря в запас после «сухаря» — моветон.