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Сегодня, 17:00

В КХЛ будет дикая заруба за места в плей-офф. От кого ждать сенсаций?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Виталий Кравцов, Николай Голдобин, Данил Аймурзин.
Фото «СЭ»
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Смогут ли прошлогодние неудачники реабилитироваться?

Сенсации на «Востоке»

Прошлый сезон КХЛ подарил закрученную концовку регулярного чемпионата. До последнего тура команды Восточной конференции цеплялись за плей-офф. На «Западе», правда, обошлось без больших интриг. Их сполна компенсировала февральская погоня «Нефтехимика», «Амура», «Трактора» и «Барыса» за места в восьмерке. Лига давно не видела такой ожесточенной борьбы. Восточный марафон украсил регулярку и задал позитивный тренд на будущее.

Меньше всего хочется, чтобы заруба за плей-офф в прошлом сезоне стала исключением из правил. Обойдемся без розовых очков: для звенящей концовки регулярки сошлось много факторов. Как позитивных, так и негативных. Неожиданно высоко взлетел «Адмирал» Леонида Тамбиева. «Моряки» стремительно начали регулярку и ненадолго даже забрались в топ-3. Очкового запаса, заработанного в первые месяцы, хватило, чтобы удержаться на седьмом месте.

Леонид Тамбиев в&nbsp;раздевалке &laquo;Адмирала&raquo;. «Зубы скрипели, когда назвали самозванцем. Так некрасиво!» Большой разговор с тренером команды-сенсации

Наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев третий сезон смеется над горе-прогнозистами, которые упорно ставят нижнекамцев вне зоны плей-офф. Два года подряд тренер выводил команду в восьмерку. В прошлом сезоне не помешали выполнить задачу даже ужасный старт с десятью поражениями подряд и вратарская чехарда. По ходу регулярки «Нефтехимик» преобразился и в концовке не пустил в плей-офф «Амур» и «Трактор».

Челябинцы — главное разочарование прошлого сезона. После бронзового сезона черно-белые оконфузились и заняли лишь девятое место на «Востоке». Проблемы «Трактора», равно и как «Барыса», который за последние годы приучил, что стабильно попадал в плей-офф, освободили места в восьмерке для конкурентов.

Виталий Кравцов.
Фото ХК «Трактор»

Чем удивит новый сезон?

В новом сезоне немало предпосылок для сохранения конкуренции. Пойдем от обратного. Проваливший прошлый чемпионат «Трактор» грамотно поработал на рынке. Новый генменеджер челябинцев Алексей Волков подписал канадского вратаря Зака Фукале. Из Северной Америки вернулся Виталий Кравцов. Выиграна борьба за центрфорварда Семена Дер-Аргучинцева. Анвару Гатиятулину обновили помощников, которые должны добавить штабу идей. «Трактор» изменился в лучшую сторону и обязан вернуться в плей-офф. Повторение прошлогоднего результата признают в Челябинске сокрушительным провалом, после которого последуют более глобальные выводы.

К «Трактору» должны присоединиться «Барыс» и «Амур». Астанинцы точечно поработали на рынке и заходят в сезон с проверенным вратарем — Эдвардом Паскуале. Уверенности за последний рубеж добавилось. Хабаровчане летом устроили ковровую закупку и не жалели денег на новичков. Руководство клуба открыло сундук с золотом и пыталось завалить жирными контрактами свободных агентов. В «Амур» перешли Броадхерст, Бобков, Никонцев, Хохряков. Перед стартом регулярки нападение усилил Александр Хохлачев, который стал «тигром» после обмена со «Спартаком». А главный тренер Андрей Мартемьянов приучил, что умеет быстро добиваться минимального результата с новыми командами.

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Жара на «Востоке» продолжится — это несомненный факт. А что предложит «Запад»? Год назад две команды — «Сочи» и «Куньлунь» — завершили погоню за плей-офф задолго до окончания регулярки. Не хотелось бы, чтобы печальный сценарий повторился и лига получила двух безнадежных аутсайдеров. На повышение точно пойдет «Спартак» с Алексеем Жамновым. Летняя селекция располагает не только к борьбе за плей-офф, но и к проходу первого раунда.

Нолан Мойл.
Фото ХК «Куньлунь»

С назначением в китайский клуб Виктора Игнатьева в игре добавилось порядка. Новый главный тренер выиграл три матча подряд! Над «Спартаком», «Сочи» и минским «Динамо». Три команды с «Запада» — три конкурента за плей-офф. Невиданная роскошь для «Куньлуня», установившего клубный рекорд. А что если Игнатьев выбрал тактику — набрать максимум очков за первые месяцы чемпионата, а дальше держаться на заработанном резерве? Вполне жизнеспособный план для «Куньлуня», тем более китайскую сборную еще ждут матчи олимпийской квалификации в феврале следующего года.

Главная загадка «Запада» — «Сочи». В межсезонье южане получили больше самостоятельности в селекции. Состав напоминает команду, которая хочет в плей-офф. Смущает кандидатура главного тренера. Волнует вопрос: хватит ли Дмитрию Кокореву опыта и внутренней жесткости, чтобы разбудить команду и заставить игроков поверить в свои силы? Первую сенсацию сочинцы уже преподнесли, обыграв в Казани «Ак Барс» (3:1). Динамит заложен и под креслом Александра Завьялова из «Витязя», особенно после поражения на старте регулярки от минского «Динамо» (0:7). Нельзя однозначно заявлять, что каждый клуб «Запада» доживет в борьбе за плей-офф до конца февраля.

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Вдохновенно регулярку начала «Северсталь» Андрея Козырева. Новый главный тренер верит в атакующий стиль. Череповчане ищут счастье у чужих ворот, местами напоминая прошлогоднее «Торпедо». Лихо вошли в сезон и сами нижегородцы. Победы над «Локомотивом» и СКА намекают, что уход Козырева из штаба Игоря Ларионова не принес больших неприятностей. Конкуренция на «Западе» ожидается не менее серьезной, чем на «Востоке». Это несомненный плюс для КХЛ. Лига развивается и стремится к выравниванию команд. С топ-клубами такая манипуляция удается с большим трудом — зато гонка за плей-офф второй год намечается событийной и захватывающей.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 3 3 0 6
2 Торпедо 2 2 0 4
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Спартак 3 2 1 4
5 СКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 3 2 1 4
7 Динамо 3 1 2 2
8 ЦСКА 3 1 2 2
9 Сочи 3 1 2 2
10 Локомотив 2 1 1 2
11 Витязь 3 1 2 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 3 2 1 5
2 Автомобилист 3 2 1 5
3 Ак Барс 3 2 1 4
4 Сал. Юлаев 3 2 1 4
5 Авангард 2 2 0 4
6 Сибирь 3 2 1 4
7 Трактор 3 1 2 3
8 Амур 3 1 2 2
9 Барыс 3 0 3 2
10 Нефтехимик 2 0 2 1
11 Адмирал 2 0 2 1
12 Лада 3 0 3 0
Результаты / календарь
1.09
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13.09
8.09 19:00
Торпедо – Динамо Мн
 - : -
8.09 19:00
Витязь – Трактор
 - : -
8.09 19:00
Локомотив – СКА
 - : -
8.09 19:00
Нефтехимик – ЦСКА
 - : -
8.09 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
8.09 19:30
Спартак – Адмирал
 - : -
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