«Авангард», «Локомотив» и другие. Готовы ли эти команды к сезону и как они выступят?

Итоги возрожденного предсезонного турнира — омского Кубка Блинова.

Новички «Авангарда»

Спустя год после открытия новой арены в Омск вернулся предсезонный Кубок имени Виктора Блинова. Домашний турнир для «Ястребов» складывался с переменным успехом, если говорить о результатах. Зато оптимизма добавили два новичка, которые на днях присоединились к команде.

О контракте с Райаном Спунером «Авангард» объявил еще в Сочи. Канадский центр высадился в Сибири 21 августа, а меньше чем через двое суток появился в составе против «Нефтехимика», связав в первом звене Ткачева и Буше. Химия между форвардами прослеживалась, несмотря на отсутствие адекватного времени на тренировки. Не сомневаюсь, что первое звено «Авангарда» продолжит разрывать лигу, даже без устроившего диверсию с неожиданным отъездом Корбэна Найта.

Летом много говорится о скудном рынке в КХЛ. Лимит на иностранцев сократили, доступных российских игроков высокого уровня мало. Менеджерам не разгуляться. Однако «Авангард» показал, как за несколько сильных ходов можно серьезно прокачать команду.

Против «Нефтехимика» дебютировал и другой новичок — Иван Николишин. Обменянный из «Амура» форвард начал матч только в третьем звене, но отметился голом. Похвальный старт после длинной паузы и перенесенной операции, которую Иван сделал за свой счет. «Амур», напомню, отказался покрывать медицинские расходы бывшего нападающего. Все закончилось тем, что дороги хабаровчан и игрока разошлись. Против «Салавата Юлаева» новичок «Ястребов» выглядел заметно свежее и сделал голевую передачу.

С чем главному тренеру омичей Михаилу Кравцу предстоит разобраться, так это с обороной. Порядка в своей зоне «Авангарду» не хватало. Симптомы проявлялись и в равных составах, и в большинстве, что пугало еще больше. За четыре матча «Ястребы» пропустили 15 шайб. Многовато даже с учетом того, что две игры провел дублер — Андрей Мишуров. Впрочем, до старта регулярки остается время, чтобы подкрутить схемы в обороне.

«Авангард» за лето окреп с точки зрения глубины состава. Молодежь из «Омских Ястребов» стучится в основу, что только добавит конкуренции третьим-четвертым звеньям. Кравец считает, что именно помощи «боттома» не хватило в прошлом плей-офф с «Ак Барсом». На домашнем турнире не обошлось без травм. Валентин Пьянов заработал перелом и пропустит как минимум месяц. В лазарет попал и защитник Семен Чистяков.

Только на Кубке Блинова впервые побывал на омской арене. Готов присоединиться к мнению коллег, которые называют ее лучшей в КХЛ. Причем лучшей с большим отрывом. Впечатлил высокий зрительский интерес. Казалось бы, предсезонка, конец августа — можно подобрать другие виды досуга в последние дни лета. Однако болельщиков собралось немало. Особенно контрастировали дневные матчи. Непривычно видеть омский 12-тысячник практически пустым.

Хоккеисты «Барыса» после победы на турнире. Фото ХК «Барыс»

Победа «Барыса»

«Барыс» проиграл четыре матча на турнире в Казани, что заставило поволноваться за будущее команды. Андрей Скабелка, однако, сохранял уверенность и оптимизм. Летом астанчане обновили легионерскую бригаду. Новички набирали форму через игры — иностранцев выпускали в основе в том числе в ущерб результату. На Кубке Блинова «Барыс» смотрелся солиднее. У команды Скабелки большой запас индивидуального мастерства. Барбер и Лабейт только адаптируются в новой лиге, но уже внесли вклад в две победы в Омске — над «Авангардом» и «Локомотивом».

Спокойствия добавилось за вратарскую линию. На старте прошлого сезона «Барыс» обжегся с выбором местных голкиперов — Шутова и Бояркина. В регулярке экстренно пригласили хорошо знакомого Юлиуса Гудачека, но словак отыграл неровно — в итоге команда осталась без плей-офф. Чтобы не повторить старых ошибок, «Барыс» вернул Эдварда Паскуале. Канадец после «Локомотива» и «Магнитки» пошел на понижение, но Скабелка не сомневается в потенциале и возможностях вратаря.

— Паскуале — профессионал до мозга костей, — говорил мне наставник «Барыса». — Он сделает все, чтобы быть лучшим и помочь команде.

По общению с американским новичком Лабейтом понял, что с атмосферой в коллективе «Барыса» полный порядок. Иностранцы адаптируются, а сам Джозеф уже выучил некоторые русские слова: «спасибо», «давай», «молодчики». Минимальная русификация прошла успешно. А еще Лабейту понравились песни, которые включают в раздевалке. Хоть слов Джозеф и не понимает, мотивы и биты американцу по душе. Уточнять, какие треки играли в раздевалке «Барыса», я не буду. Оставим это в тайне.

Ярослав Лихачев. Фото ХК «Локомотив»

Лакросс Лихачева

Главный хайлайт омского турнира — лакросс-гол Ярослава Лихачева. Голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов присоединился к группе униженных коллег, которые пропускали издевательские шайбы из-за ворот. Сам нападающий к изящному трюку отнесся спокойно. Мне удалось выяснить, в чем секрет лакросса Лихачева.

— В начале периода за воротами хороший лед, и лента на клюшке хорошая. Рискнул — получилось. Если бы не забил, то было бы плохо. В конце периода лакроссы лучше не выполнять. Это бессмысленно, — пояснил Ярослав.

Лихачев прошлый сезон провел в аренде за «Амур». Вернувшись в «Локомотив», форвард доказывает, что окреп за год в Хабаровске и готов завоевывать место в основе. Конкуренция в команде серьезная. Привыкает к взрослому хоккею первораундник драфта-2023 Даниил Бут. Игорь Никитин пока осторожен в оценках — все-таки 18-летний парень провел первую полноценную предсезонку с командой КХЛ.

— Даниил тренировался раньше с нами, но это был щадящий режим, — пояснил тренер «Локомотива». — Сейчас он выполнил объем работы взрослых ребят. Понимаем, что ему непросто это переварить, но то, что он сыграл три матча на уровне, дорогого стоит.

Большая конкуренция ждет лучшего вратаря прошлого сезона МХЛ Сергея Мурашова. Голкипер с нетипичным для КХЛ правым хватом (обратите внимание, в какой руке Сергей держит клюшку) провел в Омске лишь один матч, но, кажется, самый сложный для команды. После крупной победы над «Авангардом» Мурашова бросили спасать родину на следующий день с «Барысом». Команда и без того под нагрузками, так еще и играть пришлось меньше чем через 16 часов. «Локомотив» уступил, но к Сергею — никаких претензий. 19-летний голкипер пропустил две шайбы, одну из которых — после нелепого рикошета от собственного защитника.

— Уже отчитали защитников в раздевалке за то, что лишнюю суету создали на пятаке? — интересовался я у Мурашова после матча.

— Нет, ни в коем случае, — скромничал Сергей. — К ним никаких претензий. Я сам должен помогать им, а они помогут мне. Тогда будет командный результат. К ним никаких претензий — я анализирую только свою игру.

— Как вы могли помочь в той ситуации? Вам обзор закрыли, и рикошет еще. Вы почти дотянулись до шайбы!

— Ну да. Когда поворачивался, думал, что успею. Чуть-чуть не хватило. Любой гол можно поправить. На видео всегда заметно, что можно сделать лучше. Посмотрим, проанализируем. Ничего страшного. Мне самому интересно, что можно было сделать лучше.

С таким подходом Сергей однозначно готов к взрослому хоккею. Уверенность в словах, никаких обид на партнеров. Мурашову помогла бы аренда в другой клуб КХЛ. Как бы молодой голкипер ни смотрелся в предсезонных матчах, ставку сделают на Ивана Бочарова и Даниила Исаева. «Локомотив» идет за Кубком Гагарина, поэтому Никитину не до больших экспериментов на длинной дистанции регулярки. Часть матчей Мурашов, конечно, заберет, но намного полезнее подыскать вариант с арендой, чтобы голкипер получил больше практики. Тем более пример Лихачева наглядно показывает пользу от такого решения.