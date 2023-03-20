СКА — в шаге от финала «Запада». Ларионов ничего не может сделать с командой Ротенберга

Армейцы выиграли три матча из трех.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Хайруллин — 4 (Жафяров, Никишин), 11:02 — 0:1. Жафяров — 1 (Глотов, Рукавишников), 13:31 — 0:2. Никишин — 2 (мен., Хайруллин, Хуснутдинов), 30:03 — 0:3. Хайруллин — 5 (мен., п.в.), 59:10 — 0:4.

Вратари: Кульбаков (58:28 — 59:10) — Николаев.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 38 (8+16+14) — 24 (9+9+6).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

20 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

Счет в серии: 0-3.

Хоть «Торпедо» и проиграло оба матча в Санкт-Петербурге, но ощущения безнадежности у нижегородских болельщиков возникнуть не должно было. В первой игре «Торпедо» уступило только в овертайме, по ходу которого владело преимуществом. Во втором матче нижегородцы ввязались в открытую игру, но СКА забил на один гол больше. Казалось, что дома «Торпедо» повезет больше, но третий матч стал самым неудачным для команды Игоря Ларионова.

Возможно, все сложилось бы иначе, реализуй хозяева большинство в начале первого периода. Но гости отбились, а в середине двадцатиминутки Марат Хайруллин вывел армейцев вперед точным кистевым броском.

Кажется, какое-то время нижегородцы находились в шоке от пропущенной шайбы. И почти сразу же пропустили вторую: Василий Глотов не смог на пятаке добить шайбу в сетку, а вот Дамир Жафяров был удачливее.

«Торпедо» получило еще три возможности реализовать численное преимущество во втором периоде, но только усложнило ситуацию. Хайруллин перехватил шайбу, нашел передачей поддержавшего контратаку Никишина, и лучший защитник регулярного чемпионата довел преимущество гостей до трех голов.

Самый реальный момент не реализовал, пожалуй, Сергей Гончарук. В большинстве он добивал шайбу с пятака уже в пустые ворота, но угодил в штангу.

На последних минутах Хайруллин поразил пустые ворота и установил окончательный счет. СКА, чтобы выйти в финал Западной конференции, осталось выиграть один матч. И пока непонятно, что им может помешать.