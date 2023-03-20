0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:30

СКА — в шаге от финала «Запада». Ларионов ничего не может сделать с командой Ротенберга

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
20 марта. «Торпедо» — СКА — 0:4.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен
Армейцы выиграли три матча из трех.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Хайруллин — 4 (Жафяров, Никишин), 11:02 — 0:1. Жафяров — 1 (Глотов, Рукавишников), 13:31 — 0:2. Никишин — 2 (мен., Хайруллин, Хуснутдинов), 30:03 — 0:3. Хайруллин — 5 (мен., п.в.), 59:10 — 0:4.
Вратари: Кульбаков (58:28 — 59:10) — Николаев.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 38 (8+16+14) — 24 (9+9+6).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
20 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Счет в серии: 0-3.

Хоть «Торпедо» и проиграло оба матча в Санкт-Петербурге, но ощущения безнадежности у нижегородских болельщиков возникнуть не должно было. В первой игре «Торпедо» уступило только в овертайме, по ходу которого владело преимуществом. Во втором матче нижегородцы ввязались в открытую игру, но СКА забил на один гол больше. Казалось, что дома «Торпедо» повезет больше, но третий матч стал самым неудачным для команды Игоря Ларионова.

Форвард СКА Василий Глотов забивает гол &laquo;Торпедо&raquo;. Такой суперхоккей нам нужен! В голевой феерии в Питере мог забить даже вратарь

Возможно, все сложилось бы иначе, реализуй хозяева большинство в начале первого периода. Но гости отбились, а в середине двадцатиминутки Марат Хайруллин вывел армейцев вперед точным кистевым броском.

Кажется, какое-то время нижегородцы находились в шоке от пропущенной шайбы. И почти сразу же пропустили вторую: Василий Глотов не смог на пятаке добить шайбу в сетку, а вот Дамир Жафяров был удачливее.

«Торпедо» получило еще три возможности реализовать численное преимущество во втором периоде, но только усложнило ситуацию. Хайруллин перехватил шайбу, нашел передачей поддержавшего контратаку Никишина, и лучший защитник регулярного чемпионата довел преимущество гостей до трех голов.

Самый реальный момент не реализовал, пожалуй, Сергей Гончарук. В большинстве он добивал шайбу с пятака уже в пустые ворота, но угодил в штангу.

На последних минутах Хайруллин поразил пустые ворота и установил окончательный счет. СКА, чтобы выйти в финал Западной конференции, осталось выиграть один матч. И пока непонятно, что им может помешать.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
2
Обсудить
Читайте также
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
СКА обыграл «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
Герсонский объяснил, почему «Авангард» позволил «Металлургу» отыграться со счета 0:3
Щитов назвал Серебрякова открытием Кубка Гагарина
Никита Дыняк прокомментировал результат матча с «Адмиралом»
Панюков рассказал, чего «Ак Барсу» не хватило в матче с «Адмиралом»
Тамбиев — о матче с «Ак Барсом»: «Не прогнулись, не уступили, в большинстве моментов стояли друг за друга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сказка продолжается! «Адмирал» выиграл дома у «Ак Барса»