Ранний вылет ЦСКА и «Ак Барса», бронза братьев Заварухиных. Семь главных событий плей-офф FONBET КХЛ

Вспоминаем самые интересные моменты Кубка Гагарина.

Сегодня стартует финальная серия Кубка Гагарина. «Металлург» в своем пятом по счету финале сразится с «Локомотивом», который пока этот титул еще не брал. Мы не будем загадывать и давать прогнозов на эту серию, а лучше еще раз вспомним, чем этот розыгрыш Кубка Гагарина выделяется на фоне предыдущих.

Вылет финалистов прошлого розыгрыша в первом раунде

Разумеется, никто не ожидал такого быстрого вылета прошлогодних чемпионов. Да, ЦСКА не выглядел надежно, но все же имел огромный опыт в играх на выбывание, а соперник по первому раунду — ярославский «Локомотив» — был слишком знакомым. В этот раз Игорь Никитин взял реванш впервые за три года, а армейцы впервые за 10 лет не прошли первый раунд. Роман Ротенберг оказался прав: чемпионское окно ЦСКА закрылось. Любопытно только, откроется ли оно при новом тренере и обновленном составе? Спросим у Ильи Воробьева весной 2025 года.

Иван Федотов. Фото Global Look Press

«Ак Барс» тоже не выглядел убедительно весь сезон, но все же серию против «Автомобилиста» начинал дома (в отличие от ЦСКА). Правда, ничего интересного предложить екатеринбуржцам не сумел и закончил сезон, как и армейцы, в пяти матчах. В Казани тоже ожидается смена тренера (ждут Гатиятулина) и, вероятно, будет обновление состава (прощай, Радулов).

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Если забыть о результатах и вспомнить игру, то на самом деле сенсации не произошло. И «Локомотив», и «Автомобилист» хорошо подготовились к соперникам, а прошлогодние финалисты остались верны своему стилю, за что и поплатились.

«Локомотив» разбудил в себе медведя

Перед стартом плей-офф официальный партнер «Локомотива» компания FONBET организовала промокампанию, центральной фигурой которой стал символ Ярославля — медведь. В городе появились дорожные знаки с медвежьими лапами, болельщикам раздали 5000 шарфов, а клуб провел квесты по достопримечательностям. Внутренний медведь «Локомотива» действительно проснулся, но по русской традиции — ко второму уроку, вернее — матчу.

Ярослав Лихачев. Фото Ярослав и Юлия Нееловы, ХК Локомотив

Уступив 0:4 в первой игре серии с ЦСКА, железнодорожники взяли четыре игры подряд, затем так же ярко обыграли «Авангард» (с выездной победой со счетом 7:0 во втором матче серии), а в полуфинале в четырех матчах разобрали «Трактор». Все пишут про аналогию с бронепоездом, но нам больше по душе медведь. Тем более в соперниках по финалу будут «лисы», тоже братья по лесу и животному миру.

Провал «Запада» или сила «Востока»?

Перекрестный плей-офф наконец-то подарил нам прекрасную возможность сравнить силы клубов Западной и Восточной конференций до финала. Итог для «Запада» неутешительный — во втором раунде дальше прошел только «Локомотив», который в итоге добрался до решающей серии. Обладатель Кубка Континента, московское «Динамо», сенсационно проиграл в четырех матчах «Трактору», СКА уступил дорогу в финал «Автомобилисту», а «Спартак» с классной линией атаки не сумел обыграть «Магнитку». Даже если «Локо» оставит Кубок Гагарина на «Западе», итог противостояния оставим за «Востоком». Там не смотрят на фаворитов.

«Авангард» снял тренера по ходу плей-офф и почти вытащил серию с «Локо»

После домашнего поражения со счетом 0:7 в Омске решились уволить Михаила Кравца, чтобы встряхнуть команду. Главным тренером назначили Сергея Звягина, который трудился в штабе Михаила помощником и тренером по вратарям. В спорте нередко прибегают к подобным шагам, чтобы переломить ситуацию, но в плей-офф такое происходит редко.

Последняя подобная громкая история произошла в 2011 году... как раз в Омске, где уволили Раймо Сумманена накануне решающего седьмого матча в полуфинале Восточной конференции, а команду принял Игорь Никитин, который сейчас руководит «Локомотивом». Превратности судьбы, не иначе. Интересно, что Звягину удалось практически вытащить серию с 0-2 и довести ее до седьмой игры, где «Локо» все же был сильнее и победил со счетом 2:0 в гостях. Ирония судьбы в том, что Никитин 13 лет назад тоже уступил последнюю игру со счетом 0:2 на домашнем льду. Судьба вернула должок.

Бронзовая история братьев Заварухиных

Еще по ходу регулярного чемпионата появилась интересная тренерская дуэль на «Востоке»: тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин против двоюродного брата Алексея Заварухина, который принял «Трактор» после отставки Анвара Гатиятулина. Оба клуба выпускали интересные проморолики в стиле балабановского «Брата», но куда интереснее развернулись события в плей-офф.

Николай Заварухин. Фото Global Look Press

Когда Алексей Заварухин принял «Трактор», не было уверенности, попадет ли команда в плей-офф (особенно с третьими периодами в своем исполнении). Но Алексей Борисович сумел вдохнуть новую энергию в игроков и подготовить команду таким образом, что в первом же раунде челябинцы обыграли грозный «Салават Юлаев», а во втором — отправили в отпуск столичное «Динамо», управившись за четыре матча.

Николай Заварухин тренирует «Автомобилист» с 2021 года, но ни разу в истории уральский клуб не проходил дальше второго раунда, а в этом сезоне екатеринбуржцы поочередно выбили «Ак Барс» и СКА со счетом 4-1.

Любопытно, что братья могли встретиться в финале, и это была бы красивая история. Но в Магнитогорске и Ярославле решили иначе. Тем не менее поздравим Алексея Борисовича и Николая Николаевича с бронзовыми комплектами и поблагодарим за яркий сезон.

Неожиданные герои

Часто бывает, что хоккеисты, невзрачно игравшие в регулярном чемпионате, очень ярко выстреливают в плей-офф. В этом году, пожалуй, самым интересным примером может служить история 23-летнего Дмитрия Силантьева. В прошлом сезоне он играл в клубе «Рязань-ВДВ» из ВХЛ и не был там супербомбардиром.

Перед стартом сезона Дмитрий прошел просмотр в «Магнитке», но практически сразу был отправлен в фарм-клуб магнитогорцев, «Южный Урал» (ВХЛ). Изредка Андрей Разин вызывал Дмитрия в главную команду, где ему давали примерно 10-11 минут игрового времени, но уже весной Силантьев стал главным джокером «Магнитки». Шутка ли — Дмитрий набрал очков в плей-офф больше, чем за регулярку, и теперь идет на втором месте в списке бомбардиров сразу за Анатолием Голышевым!

Дмитрий Силантьев. Фото Global Look Press

А следом за Силантьевым идет Максим Березкин, который всего на год младше. Да, Максим стабильно играл в первом звене ярославского клуба, но никогда не был сверхрезультативным форвардом, а в плей-офф набрал уже 14 очков, и во многом благодаря Березкину «Локо» прошел «Авангард».

Отдельно хочется порадоваться за бойкую молодежь «Магнитки» в лице Романа Канцерова, Данилы Юрова и Ильи Набокова. 19-летний Канцеров забросил уже три победные шайбы в своем дебютном розыгрыше Кубка Гагарина, 20-летний Юров набрал девять очков и наверняка скоро уедет за океан, а 21-летний Илья Набоков по праву может считаться главным открытием сезона. В своем дебютном плей-офф Илья принес уже 12 побед и оформил три «сухаря», что при довольно открытой игре «Магнитки» можно считать подвигом. В истории «Металлурга» был уже легендарный Набоков (Евгений), и Илья действительно оправдывает именитую вратарскую фамилию своей феноменальной игрой в воротах, хоть и не является родственником Евгения.

Сюрпризы в финале Кубка Гагарина

В преддверии финала титульный партнер КХЛ компания FONBET запустила проект «Волна поддержки», который немного сблизит болельщиков и игроков. На специальном сайте каждый может оставить слова поддержки любимому клубу, а самые оригинальные послания будут транслировать на кубе. Вдобавок к этому в городах-финалистах пройдут квесты для болельщиков, где можно выиграть билеты на финал, брендированные шайбы и памятные сувениры в виде мини-версий Кубка Гагарина.

Уже точно планируется выступление известных музыкальных коллективов на первых матчах серии, и в ближайшее время в социальных сетях клубов мы увидим анонсы концертов. Болельщики обеих команд точно заслужили это за все напряжение, которое они испытывали в течение плей-офф.

Что касается котировок, то FONBET оценивает шансы «Локомотива» выше, чем «Металлурга»: 1.5 против 2.6 у «Магнитки». Но все расклады хороши лишь на бумаге, а на льду они бесполезны. Там все нужно доказывать делом.

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Автор: Владислав Андреев