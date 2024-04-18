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Сегодня, 13:45

Роботы «Локомотива» победят молодежь «Магнитки». Прогноз «СЭ» на финал Кубка Гагарина

Финальная серия Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив» стартует 18 апреля
Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеисты Рушан Рафиков и Ильи Набоков
Рушан Рафиков и Ильи Набоков.
Фото Global Look Press
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Ярославцы созрели для чемпионства, а время побеждать для «Металлурга» еще не пришло.

Алексей Шевченко
Прогноз: Металлург — Локомотив — 4-3

Жду длинную серию, а победителя указал из личных симпатий. Хотя бы потому, что Андрей Разин сделал все, чтобы добраться до вершины. Кто знает, получится ли у него в будущем. Надо забирать свой шанс. Немного не согласен с тем, что ярославцы — явный фаворит в этой серии. И у них есть игровые проблемы: тот же «Авангард» показал, что не такая это уж и мощная команда. Да и «Трактор» при всех своих сложностях тоже иногда перехватывал инициативу. Забить не смог, но у «Металлурга» форварды на ходу, причем те, от которых никто этого не ждал. Плюс игровой ритм. Переоценивать значение этого фактора не стоит, но и отмахиваться нельзя.

Уральцы с позитивными эмоциями, прошли сильного соперника, вышли в финал и еще некоторые даже клюшку с тех пор не перематывали. Ярославцы же просто тренировались и уже забыли, что такое играть на вылет. И самое важное — «Металлург» все-таки играет в хоккей, который мы любим. Стиль «Локомотива» тоже многим по душе, но уж точно не мне. Так что будет семь матчей, Андрей Разин поднимет кубок, а Илья Набоков завоюет приз самого ценного игрока.

Игорь Никитин и&nbsp;Андрей Разин. Голодный Разин против искушенного Никитина. Что мы увидим в финале Кубка Гагарина?

Артур Хайруллин
Прогноз: Металлург — Локомотив — 2-4

«Локомотив» выглядит настолько мощно, что сомнений в его итоговой победе возникает немного. Можно вспомнить, что ярославцы задрожали в серии с «Авангардом», когда вели 3-1, но дотянули до седьмого матча. Но вряд ли настолько опытная команда не извлекла уроки из своих ошибок.

Ключевое отличие «Локомотива» от «Магнитки» — куда более организованная игра без шайбы. Ярославцы допускают в разы меньше обрезов и действуют намного надежнее у своих ворот. «Металлург» выглядел в полуфинале быстрее возрастного «Автомобилиста», но с «Локомотивом» этого преимущества не будет. Ставлю на победу ярославцев в шести матчах и приз Артуру Каюмову как самому ценному игроку плей-офф. Хотя Даниил Исаев и Рушан Рафиков тоже его заслуживают.

Хоккеисты «Локомотива»
«Локомотив» может впервые в истории выиграть Кубок Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Михаил Скрыль
Прогноз: Металлург — Локомотив — 3-4

Пути «Металлурга» и «Локомотива» к финалу получились разными. Магнитогорцы ухитрились провернуть перестройку за один сезон. Андрей Разин вывел «сталеваров» в золотую серию за год, значительно поменяв состав. В плей-офф «Металлург» ведут за собой молодые игроки: Канцеров, Юров, Силантьев, Гребенкин, а вратарь Набоков входит в лидеры лиги по статистике. Молодость и задор — главные козыри «Магнитки». В атаке команда умеет играть лихо, смело и вдохновенно. Своим стилем «Металлург» удивил более опытный «Автомобилист». Уверен, что и для системного «Локомотива» Разин подготовит сюрпризы. Дерзкий «Металлург» очень опасен.

Ярославцы шли к финалу 15 лет. Костяк нынешнего «Локомотива» выигрывал молодежный Кубок Харламова в 2019 году. Игорь Никитин не один сезон формировал у «Локомотива» психологию победителей. Неспроста команду сравнивают с могущественным ЦСКА и называют роботами. Запас прочности «Локомотива» велик. Команда закалилась даже за этот плей-офф, когда едва не поплатилась за расслабленность в серии с «Авангардом». Верю в богатый на события финал и семь матчей. «Локомотив» выглядит более зрелой командой для кубка, поэтому отдам предпочтение ярославцам.

Хоккеисты &laquo;Локомотива&raquo;. «Еще два месяца назад сказал, что в финале будут «Локомотив» и «Магнитка». Крикунов — о главной серии

Михаил Зислис
Прогноз: Металлург — Локомотив — 2-4

«Локомотив» созрел для чемпионства. В этом можно было убедиться по ходу нынешнего плей-офф. Не самый яркий, очень простой и местами примитивный стиль команде был присущ все последние годы. Дело сейчас совершенно не в нем. Игорь Никитин за два с половиной года работы в Ярославле смог влезть в головы игроков и достучаться до них. Прекрасно знаю, какой настрой внутри команды — сейчас или никогда. Второго шанса может не быть. Такой подход — свидетельство большой зрелости. Фактор психологии станет решающим в серии.

Чемпионство нельзя взять с наскока. Его нужно выстрадать и выносить как младенца. «Металлург» уже прыгнул в плей-офф выше головы, если вспоминать предсезонные ожидания, и много раз опровергал устоявшиеся взгляды. «Магнитка» при всем своем прогрессе не выглядит идеальной командой, в которой все знают свой маневр и почти не ошибаются. Тренерское мастерство Андрея Разина и кураж талантливой молодежи — это прекрасно. Только против нынешнего «Локомотива» этого мало. Время побеждать для уральцев скоро придет, но не сейчас.

Хоккеисты «Металлурга»
«Металлург» вышел в финал в первый сезон работы в клубе тренера Андрея Разина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Иван Богун
Прогноз: Металлург — Локомотив — 1-4

В этом финале сойдутся команды, которые точно будут претендовать на Кубок Гагарина и в следующем сезоне. Но если чемпионское окно «Локомотива» открыто во всю ширину и готово полноценно циркулировать воздух с золотой пылью, то у куда более молодой и сырой «Магнитки» оно только-только открывается. Потенциал у команды Андрея Разина огромен. Однако Юрову, Набокову, Гребенкину, Гераськину и компании еще предстоит пройти пресловутый путь к чемпионству, по ходу которого они должны набить чуть больше шишек.

Парни Никитина же действительно напоминают сверхлюдей, коими их назвал спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга. В Ярославле наконец-то выстроили идеальную кубковую машину, которая способна играть большую часть матча в одном бешеном темпе, забирать подавляющее число ключевых единоборств и душить соперника постоянным прессингом. Кажется, этой весной у Ярославля действительно сложились воедино все необходимые пазлы для долгожданного чемпионства.

Никита Черепанов (слева) и&nbsp;Никита Гребенкин сыграют в&nbsp;финале Кубка Гагарина-2024. Финал Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив»: даты, расписание матчей и где смотреть трансляции
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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