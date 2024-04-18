Голодный Разин против искушенного Никитина. Что мы увидим в финале Кубка Гагарина?

Остановит ли «Локомотив» прогрессирующий «Металлург», в который мало кто верил перед сезоном?

Финал плей-офф — книга с отдельным сюжетом. Забываются все прошлые серии, травмы, падения и взлеты. Кубок Гагарина разыграют «Металлург» и «Локомотив». Такие разные, но в то же время похожие соперники. В составе каждой команды важные роли играют местные воспитанники. Однако Андрей Разин и Игорь Никитин — тренеры противоположных взглядов. Наставник «Магнитки» верит в торжество атакующего стиля, не связывает нападающим руки, и они благодарят тренера кружевными комбинациями и быстрым хоккеем. В плей-офф «сталевары» научились играть гибко. По ситуации «Металлург» выстраивал колючую среднюю зону. В седьмом матче с «Автомобилистом» именно грамотная и выжидательная игра по счету позволила не пропустить в третьем периоде и выйти в финал.

«Локомотив» — другой. Более системный и организованный. Никитин не первый сезон воспитывает в игроках психологию победителей. Ярославцы прошли через разные трудности перед финалом. Были и обидные вылеты в первом раунде, и поражения в седьмых матчах. Неприятности, в том числе в нынешнем плей-офф, закалили характер «Локомотива». Неспроста команду сравнивают с монструозным ЦСКА, который выработал инстинкт убийц и выиграл два Кубка Гагарина. В Ярославле Никитин построил новую команду с прицелом на статус династии. Осталось зафиналить путь в золотой серии с «Магниткой» — соперником, который может стать стилистически неудобным.

Финал — это еще и дуэль супервратарей. Илья Набоков и Даниил Исаев проводят феноменальный сезон. И если голкипер «Локомотива» давно закрепился в лиге как топ-вратарь, то воспитанник «Магнитки» взлетел до небес за полноценный дебютный сезон. Надежная игра Набокова привлекла энхаэловских скаутов. Летом вратарь выйдет на драфт, по амплуа Ильи котируется высоко. Получится не менее киношная история, если 20-летний Набоков выиграет с «Металлургом» Кубок Гагарина. Таких успехов не добивались даже молодые Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, с которыми активно сопоставляют магнитогорского таланта.

Дмитрий Силантьев. Фото Global Look Press

В плей-офф «Металлург» ведут к Кубку Гагарина молодые игроки. Кто бы мог подумать, что вчерашний вэхаэловец Дмитрий Силантьев станет лучшим бомбардиром «Магнитки»? Прошлым летом «сталевары» устроили перестройку и, значительно обновив состав, сейчас вернулись в финал. Юров, Гребенкин и другие быстроногие форварды могут заставить системную оборону «Локомотива» перестраиваться. С таким сопротивлением ярославцы в плей-офф еще не сталкивались.

Главный вопрос — остались ли силы у «Металлурга» после утомительной регулярки и трех раундов плей-офф? Никита Гребенкин после седьмого матча с «Авто» заверил, что запас сил хороший. А если так, то уральцы готовы пошатнуть никитинский порядок.

За «Локомотив» говорят больший кубковый опыт, зрелость и преимущество в габаритах. Легковесное нападение «Магнитки» может столкнуться с проблемами против плотной и массированной обороны соперника. Все решит тактическая хитрость тренеров. Искушенный Никитин встретится с голодным до побед Разиным.

Поставить в тупик схематичный «Локомотив» (команду без явных слабых мест) готов не каждый. Но, кажется, именно прогрессирующий от серии к серии «Металлург» созрел для этого перед финалом. От золотой серии рассчитываю получить шикарный концерт на семь матчей. Увидим ли мы новых солистов от каждой команды либо же на первом плане останутся прежние герои — не так важно. «Локомотив» и «Металлург» заслуженно вышли в финал — история каждого клуба по-своему привлекательна, но победитель будет только один.