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Сегодня, 12:15

«Куньлунь» идет на первом месте. Латвийский тренер диктует американцам свою волю

«Куньлунь» одержал три победы в трех матчах на старте КХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты «Куньлуня» празднуют гол.
Фото ХК «Куньлунь»
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Неужели китайский клуб попадет в плей-офф?

Китайский клуб, который базируется в Мытищах, показал лучший старт за все время выступления в КХЛ. Получается, появился новый клуб, который будет бороться за место в плей-офф? Пока торопиться с такими прогнозами не стоит, хотя есть позитивные изменения, по сравнению с прошлыми годами.

Едва ли не впервые за последние годы у «Куньлуня» было понятное тренерское назначение. Виктор Игнатьев долго шел к первой самостоятельной работе, получив крутой опыт в разных командах лиги. Но самое главное, что он одно время трудился в китайском клубе ВХЛ и четко понимает все слабости системы. Раньше в «Куньлуне» принимали какие-то нелепые решения. Занатта, Айрленд, да даже Ковалев. Объяснить назначение этих специалистов было невозможно. Да и этим летом в клубе колебались. Говорят, что едва не вернули Горди Дуайера, который провалился в минском «Динамо», а до этого работал в «Медвешчаке».

Александр Радулов (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. Главная сенсация первых дней КХЛ: «Сочи» выиграл в Казани!

К счастью, хватило разума не совершать очередную ошибку, а дать шанс человеку, который готов к работе.

«Куньлунь» не похож на другие команды лиги. Да, и в российских системах иногда трудно разобраться, но китайцы все равно стоят особняком. Никто не понимает, зачем клубу уже который год играть в России. Ради чего? Какая польза для китайского хоккея в этом? Да, сборная получает хорошую практику перед международными стартами, но вы уверены, что в Китае до этого есть кому какое-то дело?

Фото ХК «Куньлунь»

Игроки, подписывающие контракт с клубом, прекрасно понимают, что у менеджеров нет четкого понимания задач. Выступление в КХЛ важно, но за поражения не ругают. Если ты не попал в плей-офф, то этого никого не волнует, а главная задача сыграть на чемпионате мира и, как в этом сезоне, пройти олимпийскую квалификацию. В итоге хоккеисты воспринимали контракт с клубом как приз. Получаешь деньги, живешь в стране, где все дешево по сравнению с их родными местами, играешь в хоккей, но особо не усердствуешь. Красота же.

Виктор Игнатьев. Китайскую команду КХЛ возглавит специалист из Латвии. Поможет ли он выбраться со дна?

Виктор Игнатьев старается изменить философию. Говорят, что сейчас хоккеисты китайского клуба тренируются очень серьезно, а главный им постоянно напоминает, что у него есть все возможности применить санкции к тем, кто не планирует серьезно относиться к своей работе. Какие? Это пока непонятно, но Игнатьева слушают и стараются не испортить с ним отношения.

Он, кстати, по рассказам, выработал особую стратегию отношений. Тренер насмотрелся на хитрости игроков и пресекает любые попытки расслабиться. При этом тверд в решениях, однако не строит себя не пойми кого, отдавая приказы и равнодушно ожидая их исполнения. Игнатьев жесткий, но в меру. То есть сейчас в «Куньлуне» все понимают, что у них хороший специалист, который просто так не начнет истерику. Помогает и идеальное знание трех языков. Ну, латвийский, наверное, пока не пригодился, однако, английский и русский помогают ему в работе.

Фото ХК «Куньлунь»

Есть и еще важная деталь хорошего старта. В составе есть настоящие звезды по меркам КХЛ. Это и Спенсер Фу, и Брэндон Ип, и Джереми Смит. А уж приглашение Райана Меркли — вообще сенсация. И он уже в матче с минским «Динамо» показал, что превосходит многих в лиге.

Но пока еще рано говорить, что «Куньлунь» попадает в плей-офф. Игроков мало, фарм-клуба и молодежки нет, а скоро придется летать по России, и это всегда сказывалось пагубно на команде. Но есть надежда, что Виктор Игнатьев знает, как пережить кризис.

Зато хотя бы сейчас «Куньлунь» играет очень интересно. На уровне «Северстали», «Торпедо» и «Спартака». Пусть и дальше так продолжает.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
Виктор Игнатьев
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