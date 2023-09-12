В «Локомотиве» подвис тренер-чемпион. Неужели Никитина уволят?

Многих тренеров до него увольняли уже в сентябре.

Осенняя тенденция

Ранние увольнения тренеров — особенность «Локомотива», а точнее — его президента Юрия Яковлева. Он не привык долго мириться с поражениями на старте чемпионата. Не один сезон жила тенденция, когда главного тренера отправляли в отставку к концу сентября, если команда выступала неудачно.

Так обжигались иностранные специалисты, чей иммунитет должен быть по умолчанию выше. Том Роу, Крэйг Мактавиш и Шон Симпсон не доработали в Ярославле даже до октября. Андрея Скабелку убрали к концу первого месяца чемпионата после шести поражений в девяти матчах. Немногим дольше в сезоне-2017/18 проработал Алексей Кудашов. Тренеру указали на дверь 3 октября, а последней каплей стало крупное поражение дома от СКА (1:6).

Уместно вспомнить старую житейскую мудрость. Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность. Для тренеров «Локомотива» первые месяцы чемпионата — самое турбулентное время. Какого бы уровня специалисты ни возглавляли команду, самодержавный руководитель Яковлев приучил к поспешным решениям. Единственная нотка здравого смысла в том, что ранняя отставка поможет последователю быстрее разобраться в ситуации и исправить положение. «Локомотив» живет большими целями и терять сезон в Ярославле не намерен. Только так объясняется ход мыслей президента клуба.

Предшественников Игоря Никитина вспоминают неспроста. «Локомотив» провалил старт чемпионата и после четырех матчей опустился на десятое место в конференции. Четыре игры, одна победа в основное время, при разности шайб 8-14. Не самая впечатляющая статистика для клуба — претендента на Кубок Гагарина. Особенно болезненным выдалось поражение от «Сочи». Это, конечно, уже не та команда, которая обитала в подвале конференции в прошлом сезоне. Южане устроили сенсацию в Казани, обыграв «Ак Барс», а через пять дней грохнули в Ярославле «Локомотив». Пугает не столько результат, сколько счет — 0:5. Причем «Сочи» выпустил на матч номинального бэкапа — Максима Третьяка.

Игорь Никитин и Антон Бут с игроками «Локомотива». Фото ХК «Локомотив»

Устоит ли Никитин и есть ли ему замена?

Второй сезон «Локомотив» терзает странная проблема. После сильных матчей с лидерами (8 сентября ярославцы обыграли СКА) команда теряет концентрацию против аутсайдеров. Так происходило в прошлом чемпионате, тенденция сохранилась и сейчас. «При всем уважении к «Сочи» мы сегодня проиграли сами себе», — сказал на пресс-конференции Никитин. «Локомотив» оконфузился дома. Терять очки с «Сочи» — невиданная щедрость. По составу ярославцы должны играть, что называется, на классе против такого соперника. Даже без основного вратаря Даниила Исаева. Не спорю: от осечек никто не застрахован. Спросите у «Ак Барса». Однако 0:5 от южан — болезненный удар, который руководство не оставит без внимания.

Все больше кажется, что Никитин так и не привил некоторым игрокам менталитет лидеров. В том, что «Локомотив» собрал сильный состав, сомнений не возникает. Качественная вратарская линия, сбалансированная оборона — одна из сильнейших в лиге. Много талантливых форвардов, причем как молодых, так и проверенных годами на уровне КХЛ. Вот только внутренний стержень команды иногда надламывается, как в безобразном матче с «Сочи» — когда и забить не получается, и в обороне ошибаются неприлично много. Черный день календаря — не иначе.

Заводить конкретные разговоры об отставке Никитина сейчас так же абсурдно, как и увольнять Роу, Симпсона и других тренеров в сентябре. Но в ярославском царстве нельзя исключать такие метаморфозы. «Локомотив» до конца месяца ждут серьезные соперники. Два матча с неожиданным лидером «Запада» «Куньлунем». Два матча с ЦСКА. А еще мотивированное минское «Динамо», «Северсталь» и гранды «Востока» — «Металлург» и «Автомобилист». Сильно не разгуляешься. Впрочем, на топ-соперников ярославцам настраиваться даже легче. Справиться бы дважды с выскочками из Китая, чтобы избежать гнева президента клуба. Поражения подряд от «Сочи» и «Куньлуня» Яковлев может и не простить.

Фото ХК «Локомотив»

Чтобы рассматривать отставку Никитина, надо держать в голове потенциальную замену. Из свободных тренеров «Локомотиву» по статусу подходят Илья Воробьев и Олег Знарок. Однако оба провалили прошлый сезон. Знарка вовсе уволили из «Ак Барса» по ходу регулярки — сильно сомневаюсь, что тренер — олимпийский чемпион снова поднимется до топ-команды. Воробьев не горит желанием (да и не умеет) работать с молодежью. Так что клуб ничего не выиграет от рокировки. Никитин однозначно сильнее обоих специалистов. Поэтому в «Локомотиве» нужно запастись терпением, дать главному тренеру исправить ситуацию и продолжить строить команду. А за результат уместнее спросить весной после плей-офф.