«У американцев такой менталитет: говорят, что все хорошо, а на самом деле по-другому». Интервью Марушева — о «Вегасе» и шансах в КХЛ

Большое интервью новичка «Трактора» Максима Марушева.

Воспитанник казанского хоккея Максим Марушев — один из самых интересных новичков «Трактора». Последние два года праворукий центр провел в системе «Вегаса», а этим летом вернулся в родной «Ак Барс» и в середине августа отправился в аренду в челябинский клуб.

В большом интервью «СЭ» он рассказал о жизни в Лас-Вегасе, решении вернуться в Россию и переходе в «Трактор».

До НХЛ дело не дошло

— Что вам дали два года в Северной Америке?

- В первую очередь, опыт: как жизненный, так и хоккейный. Пожил в другой стране, посмотрел на нее. Было интересно узнать, как в Америке живут люди, узнать их менталитет. В хоккейном плане тоже хотелось понять, что из себя представляет североамериканский хоккей. Понял, что он очень жесткий. Там люди очень сильно бьются за место в НХЛ.

— Тому же Шипачеву североамериканский хоккей в «Вегасе» не подошел.

— В мой последний год в России уже был на связи со скаутом «Вегаса». Поэтому потихоньку старался перестраиваться под североамериканский стиль, проводить больше силовых приемов. Когда приехал в Америку, то заметил, что игра там совсем другая. Было тяжело, но тренеры подсказывали и помогали адаптироваться. В какой-то момент стало полегче.

— В «Вегасе» за Восточную Европу отвечает украинец Александр Годынюк. Он упрощал адаптацию?

— Вообще мне много кто помогал. Хотя Годынюк, конечно, сделал большую часть работы. Он ввел меня в команду, подсказывал много нюансов, созванивался со мной после игр. Спасибо ему, что помог мне.

— К чему дольше всего привыкали в Америке?

— Наверное, к быстроте игры и размеру площадок. Хотя в России тоже активно переходят на канадские коробки. Плюс приходилось развивать скорость принятия решений. А еще там постоянно нужно держать удар, потому что тебя постоянно летят бить.

— В АХЛ размеры площадок не отличаются от города к городу, как в CHL?

— Вроде бы не замечал такое.

— У вас в «Хендерсоне» была достаточно большая русская диаспора: Дорофеев, Мироманов, Морозов, Чайка.

— Мне очень повезло, что когда я приехал в «Хендерсон», то там был Паша Дорофеев. Потом уже подъехал Даня Мироманов. Мы отыграли втроем один сезон, а чуть позже к команде присоединились Ваня Морозов и Даня Чайка. На самом деле это помогает. По крайней мере, было с кем поговорить на русском языке. Конечно, часто проводили время вместе: выбирались на ужин, играли во что-то.

Естественно, в раздевалке мы чаще говорили на русском. Вначале тренерам это было непривычно. Иногда говорили: «Вы хотя бы изредка говорите на английском». Но мы, конечно, не слушали.

— Многие североамериканские тренеры как раз и жалуются, что большое количество соотечественников мешает учить язык.

— Да, это мешало учить английский. Хотя у меня получилось его выучить. Правда, сейчас он немного забывается. Конечно, хочется поддерживать его уровень. Наверное, в ближайшее время возьму пару уроков у репетитора, чтобы не забывать его.

Фото ХК «Трактор»

Не вижу смысла смотреть в сторону НХЛ

— Как вам сам Лас-Вегас?

— Основа играет в самом центре города. Там рядом со стадионом все центральные улицы — буквально в десяти минутах. В дни матчей там был серьезный ажиотаж. Еще там рядом находится стадион для американского футбола. Поэтому в дни матчей в центре всегда были большие пробки. Если матч начинается, то в центр лучше не заезжать.

А так все круто. Все светится: и здания, и сама арена. Вегас очень разрастается с каждым годом: строятся новые здания, дорожает недвижимость. Туда съезжаются люди отовсюду. Если говорить про Хендерсон, то это, по сути, район Вегаса. Там нам тоже построили арену, которая похожа на энхаэловские арены в миниатюре.

— В городе было безумие по ходу плей-офф НХЛ?

— Да, в Вегасе люди очень любят хоккей. Там из спортивных команд только «Голден Найтс» и «Рэйдерс» из Национальной футбольной лиги. Не стоит удивляться, что в городе был такой ажиотаж. Это было ожидаемо.

— Насколько там дорогое жилье? Владимир Ткачев рассказывал, что в не менее дорогой Калифорнии он жил в минус.

— Мне повезло, что Невада считается не таким дорогим штатом, как Калифорния. Я разговаривал с Володей на этот счет, у него действительно были какие-то проблемы с жильем. У нас все было немного проще, потому что в штате не такие большие налоги.

— Когда ездили на выезд, то не ловили контраст по сравнению с Вегасом? Михаил Мальцев выкладывал в своем телеграм-канале виды городов АХЛ, и казалось, что они вообще не меняются.

— На самом деле, да. Не скажу, что мы воротили носы. Но мы сразу понимали, что живем в очень хорошем городе и нужно ценить это. Конечно, когда приезжали на выезд, то начинали немного по-другому смотреть на вещи.

— Самый нелюбимый выезд в АХЛ? Многие игроки называют Стоктон.

— Точно, Стоктон! Он первым приходит в голову. Самый бандитский город АХЛ. Там опасно выходить на улицу. В фарм-клубе «Калгари» играл Дима Завгородний. Когда приезжал туда и общался с ним, то он говорил, что постоянно сидит дома. Из магазина — домой, из арены — сразу домой. Но в прошлом сезоне его убрали, потому что команда переехала в Калгари.

— Есть понимание, почему на второй сезон у вас не произошло скачка по статистике?

— Честно, сложно ответить на этот вопрос. У нас в принципе команда не очень отыграла второй сезон, мы очень много проигрывали. Было реально сложно выбираться из этой ситуации. Не только у меня не шла игра, а у многих ребят.

— Был момент, когда оказались максимально близки к НХЛ?

— До этого даже не доходило. Хотя многие говорили, что все хорошо, что все идет по плану. Но у американцев такой менталитет, что говорят «все хорошо», а на самом деле по-другому. Наверное, что-то недоговаривали.

— В чем прибавили в системе «Вегаса»?

— Посмотрим, как начнется регулярка. Мне реально очень интересно посмотреть, как я буду действовать в КХЛ. Когда сыграл одну игру, мне было непросто — сказался большой перерыв. Нужно время на адаптацию, на притирку к партнерам.

— С помощником Брюса Кэссиди Мишей Донсковым не пересекались?

— Нет, он не привлекался для работы с фармом. Но ребята, которые вызывались в основу, рассказывали, что он немного говорил по-русски.

— «Вегас» сохранил права на вас в НХЛ?

— Честно, даже не интересовался этим. Пока даже не думаю о возвращении в Северную Америку. Я разговаривал со своим агентом Шуми Бабаевым, и вроде бы они спрашивали, не хочу ли я вернуться в будущем. На данный момент даже не вижу смысла смотреть в ту сторону.

Фото ХК «Ак Барс»

В Челябинске у меня есть возможность показать себя

— Можно сказать, что уезжали в Северную Америку от безысходности. Пробиться в состав «Ак Барса» молодому игроку и тогда, и сейчас очень сложно.

— Отчасти, да. Хотелось немного изменить свою жизнь, попробовать что-то новое. Подумал: «Почему бы и нет?» Тем более что предложение из НХЛ может прийти раз в жизни. В целом, я доволен тем, как сложилась поездка.

— Игроки «Хендерсона» не обсуждали, что в составе «Вегаса» почти нет игроков, которых клуб выбирал на драфте?

— Да, мы отмечали, что «Вегас» обменял почти всех парней из первых-вторых раундов. Не знаю, в чем причина и откуда такая тенденция.

— В плей-офф было ощущение, что «Голден Найтс» — это идеальная кубковая команда?

— Когда я приехал, то было сложно так сказать. Вроде бы в позапрошлом сезоне была хорошая команда, но ей очень сильно не везло из-за череды травм. В прошлом году они шли каким-то катком. Конечно, регулярка — это одно. Но в плей-офф «Вегас» проявил характер и силу воли. Считаю, что команда стопроцентно заслужила Кубок Стэнли.

— На кого больше всего обращали внимание в золотой команде?

— Там много крутых нападающих. Мне нравились Айкел, Маршессо и Смит. Больше всего, наверное, Маршессо — быстрый праворукий нападающий с отличным броском.

— Банальный вопрос. Как часто ходили в казино?

— Да я не любитель этого. Заходил в гостиницы, и там абсолютно везде были казино. Игровые автоматы стояли даже на заправках. Люди приезжали заправить машину, садились за автомат и заигрывались. Там постоянно видишь, как люди проигрывают деньги. Но это Вегас. Если у людей есть какое-то накопленное состояние, то они приезжают тратить его и развлекаться именно сюда.

— В «Хендерсоне» были лучшие корпоративы в карьере?

— Надеюсь, лучшие еще впереди.

— Сейчас не считаете себя заложником «Ак Барса»? Ваш агент говорил, что Казань готова была отдать вас только в аренду.

— Сложно сказать, заложник я или нет. Мои права принадлежат «Ак Барсу». От меня мало что зависит. Я просто работаю и тренируюсь. Конечно, эта неопределенность мешала. Долго ждал-ждал-ждал. В итоге дождался до августа. Но я рад, что у меня получилось попасть в «Трактор». В Челябинске у меня есть возможность показать себя.

Фото ХК «Трактор»

— После подписания Свечникова не было мысли, что теперь для вас точно нет места?

— Может быть, где-то и была. Но особо не акцентировал на этом внимание. Я не любитель придавать этому особое значение. Да, знаю, что в «Ак Барсе» очень много крутых игроков. Но я тоже старался показать себя на этой предсезонке. Думаю, провел отличные сборы. Однако дальнейшие шаги зависели от людей выше.

— Вариант с тем, чтобы начать сезон в ВХЛ, сразу отметали?

— Естественно. Я приехал играть в КХЛ. У меня есть уверенность в своих силах. Почему нет? Мне не хотелось делать шаг назад.

Гатиятулин всегда просит идти в прессинг

— Что дали сборы с Билялетдиновым?

— Я работал с ним, еще когда ездил на предсезонку с основой за год до прихода Квартальнова. Конечно, он первоклассный тренер. Поработать с таким человеком — дорогого стоит. То же самое могу сказать и в целом про команду. Мне было интересно потренироваться с такими ребятами.

— Билялетдинов единственный тренер в карьере с такой мощной энергетикой?

— Наверное, да. Это уважаемый человек, которого слушают абсолютно все. Никто не хочет сделать что-то, что может его расстроить или заставить наорать.

— Ментально они похожи с Гатиятулиным?

— На первый взгляд, Гатиятулин — довольно спокойный и рассудительный тренер. У меня будет время узнать его немного получше. Думаю, у нас еще все впереди.

— Уже поняли, в какой хоккей он хочет играть?

— Да, все вперед. Он хочет, чтобы шайба ходила быстрее в чужой зоне, чтобы мы постоянно угрожали воротам. Не думаю, что Гатиятулин хочет играть от обороны. Анвар Рафаилович всегда просит нас идти в прессинг. «Трактор» будет играть в атакующий хоккей.

— Нынешний «Трактор» можно назвать максимально голодной командой?

— Да, особенно после прошлого сезона. Прошлогодний результат — это совсем не то, чего мы хотим. В Челябинске собралась неплохая команда. Мы верим, что результат в новом сезоне будет гораздо лучше.

— Какие впечатления оставляет Челябинск?

— Пока еще не успел его составить. Не так много гулял по городу. Видно, что это промышленный город. Особенно когда едешь по дороге из аэропорта. В ближайшее время постараюсь узнать его получше.

— Как по ощущениям изменилась КХЛ за время вашего отсутствия?

— Лига стала моложе, скорости стали побыстрее. Плюс уехало большое количество иностранцев. Сложно судить, потому что за «Ак Барс» сыграл в КХЛ всего 14 матчей.

— Насколько у вас близка связь с братом-близнецом Данилой?

— Раньше была сильнее. Долгое время уже живем раздельно в разных городах. Но и с Даней, и со старшим братом, и с родителями мы постоянно на связи.

— Никогда не было бзика, что вы должны обязательно играть в одной команде и строить карьеру вместе?

— Такого не было. Просто в детстве тренер ставил нас в одно звено и у нас неплохо получалось. Хотя в детстве зарубались с ним, пытались забить больше друг друга. Сейчас тоже иногда бывает, но уже в шутку. Когда повзрослели, то жизнь стала разводить нас. Нужно принимать эти обстоятельства.