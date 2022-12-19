Главный талант России переходит из СКА в другой клуб. В чем смысл?

В «Сочи» Матвей Мичков должен по-настоящему заиграть в КХЛ.

Главный молодой талант отечественного хоккея Матвей Мичков едет в «Сочи». Это лучшее, что могло случиться с ним в настоящий момент. После того как он разрывал ВХЛ, набирая в среднем больше очка за игру и регулярно забивая в составе «СКА-Невы», стало понятно, что держать его уровнем ниже и дальше будет преступлением. Расти в мастерстве на этом этапе Мичков может, только играя против сильнейших. Форвард созрел для игры в КХЛ.

Состав южан более чем скромен, а команда по объективным причинам уже не решает серьезных задач, безнадежно отставая от зоны плей-офф на «Западе». Когда-то в похожей ситуации вышли на новый уровень в Новокузнецке Сорокин и Капризов, которые сейчас стали суперзвездами в НХЛ. Панарин, прежде чем засверкать в СКА, получал важный опыт во взрослом хоккее в «Витязе». Подмосковная команда тогда о плей-офф могла только мечтать. Гусев прошел через «Амур» и «Югру» на пути к тому, чтобы стать одним из самых ярких игроков в истории КХЛ.

СКА всегда ставит большие задачи, что затрудняет адаптацию молодых игроков в КХЛ — им надо получать больше практики и не бояться ошибаться. В «Сочи» на Мичкова такого давления оказываться не будет. Это должно ему помочь раскрыть свои таланты.

Его ввод в основной состав СКА и привлечение в первую сборную год назад выглядели скорее искусственной мерой, чем оправданным на сто процентов решением. В игре юниора было достаточно слабых мест, чтобы сразу застолбить за собой позицию в основном составе топ-клуба. Однако иногда надо действовать смело и рисковать, чтобы по максимуму получить дивиденды. Контракт Мичкова действует до апреля 2026 года. Выйти на роль ведущего игрока в СКА у него еще будет много времени.

Травма форварда, полученная на летнем турнире в Сочи в столкновении с опытным защитником Алексеем Емелиным, заставила усомниться в ближайших перспективах форварда. Однако слышать осторожные высказывания со стороны босса армейцев Романа Ротенберга в адрес Мичкова было несколько странно. Ведь именно он сделал все, чтобы одаренный мальчишка оказался в Санкт-Петербурге.

Матвей Мичков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ротенберг сохранил прежнюю импульсивность, но по мере обретения опыта — как тренерского, так и жизненного — стал действовать более продуманно. В его шагах логика теперь видна даже издалека. Например, летом, когда СКА выменял у «Спартака» защитника Никишина, за него отдали кучу интересных молодых игроков. Ротенберг перестал цепляться за каждого перспективного юниора, понимая, что ни один клуб не способен переварить всех талантов.

В случае с Мичковым было принято идеальное решение для всех сторон. Возможно, его следовало осуществить даже раньше. Введение института аренды в КХЛ — вопрос по-прежнему дискуссионный, поскольку решает по большому счету одну задачу и помогает только клубам с огромными возможностями. Примеры Лихачева, Гребенкина, Федотова убеждают, что молодые игроки получают больше шансов для индивидуального роста. Мичков — будущее российского хоккея на годы вперед, поэтому задача сделать из него суперзвезду не менее важна, чем текущие проблемы СКА и «Сочи».