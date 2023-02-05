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КХЛ

Сегодня, 09:45

Удивительный рекорд в КХЛ. Тренера дважды уволили из разных клубов за один сезон

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Дмитрий Рябыкин.
Фото ХК «Металлург»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Достижение Дмитрия Рябыкина уникальное. Вряд ли кто-то в один сезон терял работу, как главный тренер, а затем и как помощник. Никто и не сможет повторить подобное.

Хотя, если вспомнить, нечто подобное было в системе тульского АКМ из ВХЛ. Формально Юрий Наваренко сначала был главным тренером в молодежке, затем был переведен на позицию помощника тренера в клубе ВХЛ, а затем возвращен на место. Соответственно Дмитрий Евстигнеев был помощником, стал главным, а теперь снова помощником. Подходит, но с натяжкой, так как это все происходит в рамках одной системы и ни с кем из специалистов не попрощались по-настоящему. В «Ермаке» главного тренера Сергея Чубыкина увольняли, а затем вернули. Тоже немного не то.

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История Рябыкина понятна. Он взвалил на себя то, что не смог унести. Долгое время Дмитрий был помощником различных тренеров в «Авангарде». К нему никогда не было никаких вопросов у клуба, он бы мог работать на этой позиции еще несколько лет. Рябыкина никогда не увольняли, контракт с ним продлевали без проблем. Если бы за ближайшие десять лет сменилось еще десять тренеров в клубе, то он бы пережил их всех.

Но после работы с Хартли Дмитрий почувствовал, что сможет начать самостоятельную карьеру. То ли неправильно проанализировал ситуацию, то ли слишком поверил в свои силы. И все закончилось плохо. В «Авангарде» Дмитрий не доработал и до формального возвращения на арену в Омск, а в качестве помощника им не сильно дорожили в Магнитогорске.

Дмитрий Рябыкин. Фото ХК «Металлург»
Дмитрий Рябыкин. Фото ХК «Металлург»
Фото ХК «Металлург»

Не хочется смеяться над тренером, улюлюкать ему вслед, ведь это очень большая трагедия для человека. Если сейчас «Авангард» не протянет руку помощи и не вернет Дмитрия в штаб, то даже непонятно, кто даст ему новый шанс. Если только в ВХЛ, но он вряд ли захочет туда поехать. Да и там есть свои аргументы при назначении того или иного тренера — пробиться в этот турнир непросто.

Но ошибки Рябыкина мы подчеркнуть можем. Выяснилось, что главная проблема — коммуникация. Всегда прикрытый со спины главным тренером в «Авангарде», он мог вести себя в раздевалке так, как хотел. И никто его не одергивал. Хоккеисты молчали, даже если что-то не нравилось. Все понимали, что в «Авангарде» он постоянен и ссориться в открытую никто не рисковал. А Дмитрий воспринимал это неправильно.

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Он довольно опытный тренер, у которого огромные знания. Работал же со специалистами разных стилей в «Авангарде». Но обращать внимание ему следовало не на тактику и стратегию, а на то, как они выстраивают отношения внутри коллектива. А с этим у Дмитрия проблемы.

Говорят, что он едва не подрался с Сергеем Толчинским перед своим увольнением из омского клуба. Но главный вообще не должен допускать таких ситуаций. Это же оглушительный провал, когда хоккеист в открытую вызывает на бой. Едва до потасовки не дошло и в Магнитогорске.

Дмитрий Рябыкин. Фото ХК «Металлург»
Дмитрий Рябыкин.
ХК «Металлург»

В «Металлург» Рябыкин вообще зашел неправильно. Вместо того, чтобы наладить отношения с защитниками, он сразу дал понять, что будет придерживаться принципа «я — начальник, вы — дураки». Но за плечами Рябыкина не было такого авторитета, как у Боба Хартли или Андрея Скабелки. И в уральском клубе все это восприняли в штыки. Тем более, в команде есть люди, с которыми бы стоило договориться о совместной работе.

Остается пожелать Дмитрию, чтобы он сделал нужные выводы из двух отставок. И если получится, то тренер еще вернется в КХЛ. Но для того, чтобы исправиться, нужно переделать себя. Возможно ли такое в 46 лет?

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
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