Бил врача, хамил Знарку, дрался в клубе. Карьера главного бунтаря эпохи КХЛ

История Михаила Анисина.

Михаила Анисина можно смело назвать одним из самых ярких и запоминающихся игроков в истории КХЛ. К сожалению, такую известность нападающий приобрел не только благодаря своим спортивным достижениям и хорошим вокальным данным. Михаил не раз нарушал режим и был замешан в нескольких скандалах.

Многообещающее начало

Свою карьеру в КХЛ миниатюрный форвард (рост Анисина — 164 см) начал в «Сибири». За два года в Новосибирске Михаил провел 85 матчей, в которых набрал 45 (27+18) очков, хотя на тот момент ему был всего 21 год. Молодой нападающий отличался высокой скоростью и хорошим броском.

Следующий сезон у Анисина откровенно не задался — игрок сменил три команды («Югра», «Северсталь» и «Витязь») и забросил всего шесть шайб за весь регулярный чемпионат. По-настоящему прорывным для форварда стал следующий год. Михаил был едва ли не единственным светлым пятном в чеховском «Витязе», который в то время был местом притяжения для множества тафгаев. Кристофер Бреннан, Джон Мирасти, Джереми Яблонски, Ник Тарнаски — все эти бойцы одновременно выступали в команде, которую возглавлял Андрей Назаров.

Очевидно, что с таким подбором хоккеистов приоритетом «Витязя» были драки и потасовки, а не красивый хоккей и спортивный результат. Несмотря на это, Анисину удавалось показывать яркую и результативную игру, а в январе 2012 года нападающий впервые удостоился вызова на Матч звезд и стал самым ярким участником того хоккейного праздника в Риге, затмив даже Владимира Тарасенко с его знаменитым буллитом. Во время мастер-шоу Михаил исполнил оперную партию «O Sole Mio», чем привел в восторг и зрителей, и игроков, и тренерский штаб.

«Получилось все спонтанно. Пошутили на эту тему с Олегом Знарком. Организаторы шоу думали застать нас врасплох, когда предложили мне спеть. Ничего не оставалось, как выйти и спеть один куплет. Когда папа играл в Италии, мы ходили в театр La Scala, я слушал Лучано Паваротти, запомнил этот куплет O Sole Mio, вот и спел», — рассказывал нападающий.

Несмотря на то что на форме Анисина во время Матча звезд красовался логотип «Витязя», на тот момент форвард уже был игроком московского «Динамо». Нападающий был обменян в столичный клуб за две недели до звездного уик-энда.

Михаил Анисин. Фото "СЭ"

Скандал в «Динамо»

Трансфер Михаила в «Динамо» можно смело назвать одним из лучших в том сезоне. Анисин быстро влился в команду и стал одним из главных творцов победы бело-голубых в плей-офф наряду с Комаровым, Горовиковым и Еременко. Именно Михаил, забросив 14 шайб в 21 матче, стал лучшим снайпером того розыгрыша Кубка Гагарина. Казалось, что после такого удачного выступления нападающий надолго останется в московском клубе, но игрок ушел из «Динамо» уже через полгода после победы в плей-офф — все дело в конфликте Анисина с Андреем Сафроновым и Олегом Знарком.

У форварда был действующий контракт с бело-голубыми, но после такой результативной игры Михаил требовал повысить зарплату в восемь раз. Получив отказ, нападающий решил не приезжать на предсезонные сборы «Динамо», чем очень разозлил Сафронова.

«Действительно, вся команда из отпуска вышла, Анисин — нет. Наш хоккеист, очевидно, возомнил о себе... Он категорически не согласен с тем контрактом, который им же подписан. Все права на Анисина у «Витязя» мы выкупили. И вдруг — такой поворот. Мы очень удивлены. Трудно сказать, как будут развиваться события, но пока Анисин даже не выходит на связь. Мы предлагаем ему сумму в четыре раза больше той, которая прописана в контракте. Он же требует увеличить ее в восемь раз. Мы ни за что не согласимся на его условия, это вопреки философии нашего клуба. Раздутые зарплаты — это не про нас», — говорил Сафронов.

После этого Михаил заявил, что вернется в команду, только если в ней не будет Сафронова. Оставить нападающего в «Динамо» помог Аркадий Ротенберг, вмешавшийся в конфликт между двумя сторонами. В итоге хоккеист успокоился и подписал двухлетний контракт с бело-голубыми. Начало следующего сезона получилось для Анисина не очень удачным — форвард забросил всего две шайбы в 17 матчах, его игровое время постепенно уменьшалось, а в ноябре Михаил получил травму. После восстановления от повреждения игрока спустили в ВХЛ для того, чтобы он набрал прежнюю форму, планировалось, что нападающий проведет один матч за балашихинское «Динамо», а затем вернется в состав основной команды, по такому пути в том сезоне проходили Денис Толпеко, Денис Мосалев, Максим Великов и другие. Но Анисина такой расклад не устраивал, поэтому он решил дать резонансное интервью, в котором в грубой форме рассказал о своем отношении к Сафронову и Знарку.

«Меня конкретно «душат», и это мое мнение, которое объяснять я никому не собираюсь. Какому-то фарцовщику Сафронову, аферисту бывшему, который продавал телевизоры у «Березки»? Что-то еще доказывать, Знарку какому-то...

Не хотят — пошли... куда подальше, вы меня поняли. С этими людьми — с Сафроновым и со Знарком — с ними не о чем разговаривать, это никто и звать их никак. С Аркадием Романовичем мы договорились о бонусах, договорились об условиях, на что Знарок мне сказал: «Ты с Ротенбергом их подписал, вот с Ротенбергом ты их и будешь зарабатывать». Вам все понятно в этой фразе?

В этой жизни возможно все, но в жизни с людьми, которые злопамятные, жадные как собаки и которые очень низкого уровня — с ними разговор невозможен. Я могу разговаривать с Буре, я могу разговаривать с Овечкиным, я могу разговаривать с Ротенбергом — для меня это люди», — заявил Анисин в интервью.

Очевидно, что после такого заявления у Михаила не было ни одного шанса остаться в «Динамо». Позже Анисин извинился за свои слова, но к тому моменту решение было уже принято — бело-голубые расторгли контракт с игроком из-за пропуска тренировок, а сам нападающий должен был выплатить клубу компенсацию в размере 2/3 суммы заработной платы, невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока его контракта.

Через две недели компенсация была выплачена, но не Михаилом, а КХЛ.

«В соответствии с действующим регламентом у КХЛ есть возможность такие действия совершать. Это было сделано для того, чтобы эта конфликтная ситуация между «Динамо» и хоккеистом Михаилом Анисиным была закончена и не осталось никаких взаимных обид, споров, претензий. Лига согласовала условия, на которых права переходят к ней, и теперь КХЛ распоряжается этими правами и будет искать для Анисина новое место работы. Сумма соответствует той, которую заявлял хоккейный клуб «Динамо», — это 15 миллионов рублей. При этом у ХК «Динамо» никаких претензий к игроку больше нет», — говорил президент КХЛ Александр Медведев.

Олег Знарок и Михаил Анисин. Фото "СЭ"

Драка в Уфе

Остаток того сезона форвард провел в «Северстали», а в следующем году перебрался в «Донбасс». В команде из Донецка нападающий в очередной раз попал в скандал — на этот раз Михаил Анисин вместе с партнером по команде Сергеем Варламовым стал участником драки в одном из ночных клубов Уфы. Сообщалось, что между игроками разгорелся конфликт, а другие посетители попросили спортсменов вести себя культурнее.

Анисину не понравились замечания в свой адрес, поэтому он решил пойти с кулаками на парней, сидевших за соседним столиком, а чуть позже к драке подключился и Варламов. Через некоторое время хоккеисты были доставлены в городскую клиническую больницу номер 21. У Евгения было диагностировано сотрясение головного мозга, а Михаилу повезло чуть больше — он отделался ушибами и синяками.

Через некоторое время в медицинское учреждение приехали телевизионщики из НТВ, которые стали снимать хоккеистов, из-за чего Анисин пришел в бешенство — спортсмен вел себя очень агрессивно и начал бросаться на операторов. Один из врачей пытался успокоить Михаила, но в ответ получил удар. Позже нападающий извинился за свое поведение в больнице, но это снова не помогло — «Донбасс» расторг контракт с форвардом.

«Оправданий тому, что произошло в Уфе, у меня нет. Даже несмотря на то, что мы с партнером по команде не были инициаторами столкновения в уфимском заведении. Мы скорее защищались. К сожалению, дальше события приняли совсем плохой оборот. На медицинском освидетельствовании в уфимской больнице, находясь после столкновения в шоковом состоянии, я вел себя абсолютно неподобающим образом.

Даже учитывая все полученные травмы, в том числе возможное сотрясение, я как профессиональный спортсмен не имел права на такое поведение. В данной ситуации хочу принести свои искренние извинения как уфимскому врачу, так и главному тренеру «Донбасса» Андрею Назарову, который, по сути, поручился за меня перед руководством клуба и доверия которого я, увы, не оправдал», — раскаивался Анисин.

Михаил Анисин в "Донбассе". Фото "СЭ"

Закат карьеры

С того момента Михаил поменял уже десять команд, а последним клубом хоккеиста в КХЛ стало... московское «Динамо», в которое он вернулся перед сезоном-2017/18. В том сезоне Анисин принял участие в 11 матчах, в которых набрал 4 (1+3) очка, а большую часть сезона восстанавливался от серьезной травмы, полученной во время предсезонного матча. Контракт с форвардом был расторгнут перед последним матчем регулярного чемпионата по обоюдному согласию сторон.

После года в «Динамо» хоккеист успел поиграть в Румынии, Узбекистане, Словакии и Белоруссии. В текущем сезоне Михаил играл за «Металлург» из Жлобина, но в ноябре контракт был расторгнут.