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КХЛ

Сегодня, 16:40

Бил врача, хамил Знарку, дрался в клубе. Карьера главного бунтаря эпохи КХЛ

Алексей Мальков
Корреспондент отдела хоккея
Михаил Анисин.
Фото «СЭ»
Михаил Анисин.
Фото «СЭ»
Олег Знарок и Михаил Анисин.
Фото «СЭ»
Михаил Анисин в &quot;Донбассе&quot;.
Фото «СЭ»
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История Михаила Анисина.

Михаила Анисина можно смело назвать одним из самых ярких и запоминающихся игроков в истории КХЛ. К сожалению, такую известность нападающий приобрел не только благодаря своим спортивным достижениям и хорошим вокальным данным. Михаил не раз нарушал режим и был замешан в нескольких скандалах.

Многообещающее начало

Свою карьеру в КХЛ миниатюрный форвард (рост Анисина — 164 см) начал в «Сибири». За два года в Новосибирске Михаил провел 85 матчей, в которых набрал 45 (27+18) очков, хотя на тот момент ему был всего 21 год. Молодой нападающий отличался высокой скоростью и хорошим броском.

 
Михаил Анисин. «У нас есть хоккеисты, которым сходит с рук все. У них — покровители». Анисин — о темной стороне КХЛ

Следующий сезон у Анисина откровенно не задался — игрок сменил три команды («Югра», «Северсталь» и «Витязь») и забросил всего шесть шайб за весь регулярный чемпионат. По-настоящему прорывным для форварда стал следующий год. Михаил был едва ли не единственным светлым пятном в чеховском «Витязе», который в то время был местом притяжения для множества тафгаев. Кристофер Бреннан, Джон Мирасти, Джереми Яблонски, Ник Тарнаски — все эти бойцы одновременно выступали в команде, которую возглавлял Андрей Назаров.

Очевидно, что с таким подбором хоккеистов приоритетом «Витязя» были драки и потасовки, а не красивый хоккей и спортивный результат. Несмотря на это, Анисину удавалось показывать яркую и результативную игру, а в январе 2012 года нападающий впервые удостоился вызова на Матч звезд и стал самым ярким участником того хоккейного праздника в Риге, затмив даже Владимира Тарасенко с его знаменитым буллитом. Во время мастер-шоу Михаил исполнил оперную партию «O Sole Mio», чем привел в восторг и зрителей, и игроков, и тренерский штаб.

«Получилось все спонтанно. Пошутили на эту тему с Олегом Знарком. Организаторы шоу думали застать нас врасплох, когда предложили мне спеть. Ничего не оставалось, как выйти и спеть один куплет. Когда папа играл в Италии, мы ходили в театр La Scala, я слушал Лучано Паваротти, запомнил этот куплет O Sole Mio, вот и спел», — рассказывал нападающий.

Несмотря на то что на форме Анисина во время Матча звезд красовался логотип «Витязя», на тот момент форвард уже был игроком московского «Динамо». Нападающий был обменян в столичный клуб за две недели до звездного уик-энда.

Михаил Анисин.
Фото "СЭ"

Скандал в «Динамо»

Трансфер Михаила в «Динамо» можно смело назвать одним из лучших в том сезоне. Анисин быстро влился в команду и стал одним из главных творцов победы бело-голубых в плей-офф наряду с Комаровым, Горовиковым и Еременко. Именно Михаил, забросив 14 шайб в 21 матче, стал лучшим снайпером того розыгрыша Кубка Гагарина. Казалось, что после такого удачного выступления нападающий надолго останется в московском клубе, но игрок ушел из «Динамо» уже через полгода после победы в плей-офф — все дело в конфликте Анисина с Андреем Сафроновым и Олегом Знарком.

У форварда был действующий контракт с бело-голубыми, но после такой результативной игры Михаил требовал повысить зарплату в восемь раз. Получив отказ, нападающий решил не приезжать на предсезонные сборы «Динамо», чем очень разозлил Сафронова.

 
Михаил АНИСИН. Анисина слили из "Динамо"? Новые подробности истории опального хоккеиста

«Действительно, вся команда из отпуска вышла, Анисин — нет. Наш хоккеист, очевидно, возомнил о себе... Он категорически не согласен с тем контрактом, который им же подписан. Все права на Анисина у «Витязя» мы выкупили. И вдруг — такой поворот. Мы очень удивлены. Трудно сказать, как будут развиваться события, но пока Анисин даже не выходит на связь. Мы предлагаем ему сумму в четыре раза больше той, которая прописана в контракте. Он же требует увеличить ее в восемь раз. Мы ни за что не согласимся на его условия, это вопреки философии нашего клуба. Раздутые зарплаты — это не про нас», — говорил Сафронов.

После этого Михаил заявил, что вернется в команду, только если в ней не будет Сафронова. Оставить нападающего в «Динамо» помог Аркадий Ротенберг, вмешавшийся в конфликт между двумя сторонами. В итоге хоккеист успокоился и подписал двухлетний контракт с бело-голубыми. Начало следующего сезона получилось для Анисина не очень удачным — форвард забросил всего две шайбы в 17 матчах, его игровое время постепенно уменьшалось, а в ноябре Михаил получил травму. После восстановления от повреждения игрока спустили в ВХЛ для того, чтобы он набрал прежнюю форму, планировалось, что нападающий проведет один матч за балашихинское «Динамо», а затем вернется в состав основной команды, по такому пути в том сезоне проходили Денис Толпеко, Денис Мосалев, Максим Великов и другие. Но Анисина такой расклад не устраивал, поэтому он решил дать резонансное интервью, в котором в грубой форме рассказал о своем отношении к Сафронову и Знарку.

 
Андрей Назаров. Андрея Назарова пригласили в СДК КХЛ, но он отказался. Тренер предложил вместо себя Анисина или Панарина

«Меня конкретно «душат», и это мое мнение, которое объяснять я никому не собираюсь. Какому-то фарцовщику Сафронову, аферисту бывшему, который продавал телевизоры у «Березки»? Что-то еще доказывать, Знарку какому-то...

Не хотят — пошли... куда подальше, вы меня поняли. С этими людьми — с Сафроновым и со Знарком — с ними не о чем разговаривать, это никто и звать их никак. С Аркадием Романовичем мы договорились о бонусах, договорились об условиях, на что Знарок мне сказал: «Ты с Ротенбергом их подписал, вот с Ротенбергом ты их и будешь зарабатывать». Вам все понятно в этой фразе?

В этой жизни возможно все, но в жизни с людьми, которые злопамятные, жадные как собаки и которые очень низкого уровня — с ними разговор невозможен. Я могу разговаривать с Буре, я могу разговаривать с Овечкиным, я могу разговаривать с Ротенбергом — для меня это люди», — заявил Анисин в интервью.

Очевидно, что после такого заявления у Михаила не было ни одного шанса остаться в «Динамо». Позже Анисин извинился за свои слова, но к тому моменту решение было уже принято — бело-голубые расторгли контракт с игроком из-за пропуска тренировок, а сам нападающий должен был выплатить клубу компенсацию в размере 2/3 суммы заработной платы, невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока его контракта.

Через две недели компенсация была выплачена, но не Михаилом, а КХЛ.

«В соответствии с действующим регламентом у КХЛ есть возможность такие действия совершать. Это было сделано для того, чтобы эта конфликтная ситуация между «Динамо» и хоккеистом Михаилом Анисиным была закончена и не осталось никаких взаимных обид, споров, претензий. Лига согласовала условия, на которых права переходят к ней, и теперь КХЛ распоряжается этими правами и будет искать для Анисина новое место работы. Сумма соответствует той, которую заявлял хоккейный клуб «Динамо», — это 15 миллионов рублей. При этом у ХК «Динамо» никаких претензий к игроку больше нет», — говорил президент КХЛ Александр Медведев.

Олег Знарок и Михаил Анисин.
Фото "СЭ"

Драка в Уфе

Остаток того сезона форвард провел в «Северстали», а в следующем году перебрался в «Донбасс». В команде из Донецка нападающий в очередной раз попал в скандал — на этот раз Михаил Анисин вместе с партнером по команде Сергеем Варламовым стал участником драки в одном из ночных клубов Уфы. Сообщалось, что между игроками разгорелся конфликт, а другие посетители попросили спортсменов вести себя культурнее.

Анисину не понравились замечания в свой адрес, поэтому он решил пойти с кулаками на парней, сидевших за соседним столиком, а чуть позже к драке подключился и Варламов. Через некоторое время хоккеисты были доставлены в городскую клиническую больницу номер 21. У Евгения было диагностировано сотрясение головного мозга, а Михаилу повезло чуть больше — он отделался ушибами и синяками.

Через некоторое время в медицинское учреждение приехали телевизионщики из НТВ, которые стали снимать хоккеистов, из-за чего Анисин пришел в бешенство — спортсмен вел себя очень агрессивно и начал бросаться на операторов. Один из врачей пытался успокоить Михаила, но в ответ получил удар. Позже нападающий извинился за свое поведение в больнице, но это снова не помогло — «Донбасс» расторг контракт с форвардом.

 
2011 год. Михаил Анисин, Артемий Панарин и&nbsp;Андрей Назаров. Анисин частично подтвердил скандальный рассказ Назарова о Панарине. Версия бывшего партнера Артемия

«Оправданий тому, что произошло в Уфе, у меня нет. Даже несмотря на то, что мы с партнером по команде не были инициаторами столкновения в уфимском заведении. Мы скорее защищались. К сожалению, дальше события приняли совсем плохой оборот. На медицинском освидетельствовании в уфимской больнице, находясь после столкновения в шоковом состоянии, я вел себя абсолютно неподобающим образом.

Даже учитывая все полученные травмы, в том числе возможное сотрясение, я как профессиональный спортсмен не имел права на такое поведение. В данной ситуации хочу принести свои искренние извинения как уфимскому врачу, так и главному тренеру «Донбасса» Андрею Назарову, который, по сути, поручился за меня перед руководством клуба и доверия которого я, увы, не оправдал», — раскаивался Анисин.

Михаил Анисин в "Донбассе".
Фото "СЭ"

Закат карьеры

С того момента Михаил поменял уже десять команд, а последним клубом хоккеиста в КХЛ стало... московское «Динамо», в которое он вернулся перед сезоном-2017/18. В том сезоне Анисин принял участие в 11 матчах, в которых набрал 4 (1+3) очка, а большую часть сезона восстанавливался от серьезной травмы, полученной во время предсезонного матча. Контракт с форвардом был расторгнут перед последним матчем регулярного чемпионата по обоюдному согласию сторон.

 
Михаил Анисин. Анисин так и не смог вернуться в большой хоккей

После года в «Динамо» хоккеист успел поиграть в Румынии, Узбекистане, Словакии и Белоруссии. В текущем сезоне Михаил играл за «Металлург» из Жлобина, но в ноябре контракт был расторгнут.

Михаил Анисин
Хоккей
КХЛ
Олег Знарок
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