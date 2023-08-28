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Сегодня, 10:45

Ротенберг забил лакросс, Загитова руководила детской командой. Как прошла презентация в Петербурге

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Презентация команды СКА перед началом сезона
Презентация команды СКА перед началом сезона.
Фото ХК СКА
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Армейцы выбрали нового капитана и сыграли в хоккей друг с другом.

То, каким предстанет в новом сезоне СКА, — одна из главных интриг КХЛ. Армейцы в межсезонье заметно усилили состав, пригласив несколько топовых новичков. Сергей Толчинский, Алекс Гальченюк, Арсений Грицюк, Артем Сергеев и остальные призваны переломить неприятную для последних лет тенденцию, когда СКА не доходит до финала Кубка Гагарина. Под стать составу и амбициям прошла и презентация клуба.

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Цель армейцев на предстоящий сезон сразу озвучил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер: «СКА — это один из символов Петербурга. Города, который умеет хранить и преумножать традиции. Одна из традиций Санкт-Петербурга — ставить амбициозные цели. В этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель — выиграть Кубок Гагарина. А как известно, правильно поставленная цель — это половина успеха. Вторая половина успеха — верить. Верить, что сплав опыта и молодости на хоккейной площадке, профессионализм тренерского штаба, горящие глаза и победный настрой помогут достигнуть этой цели. Мы с вами увидим яркую, мощную, результативную игру команды. Только вперед! А «Газпром» всегда рядом».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА

Следом слово взял вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг, отметивший недавнюю победу на домашнем турнире — армейцы выиграли все четыре матча на Мемориале Пучкова. «Будем показывать самый яркий хоккей! Мы уже проделали большую работу, подготовились к сезону. Об этом говорят результаты на турнире Пучкова. Мы выиграли матчи на характере. Это главное, команда готова побеждать. Мы понимаем цель, к которой будем идти в каждой игре», — сказал Ротенберг.

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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев вспомнил легендарного голливудского актера: «Алексей Борисович (Миллер. - Прим. «СЭ») поручил мне заниматься СКА в сезоне-2006/07. Прошло много времени, и я счастлив, как говорил Шварценеггер: «I'll be back».

Следом всем игрокам основного состава были вручены игровые свитеры, а ведущий презентации Дмитрий Губерниев представил нового капитана команды Марата Хайруллина. Прошлый сезон стал для 27-летнего нападающего первым за армейцев, но он быстро показал себя лидером команды. Несмотря на то что в составе есть много более опытных игроков, почетную миссию доверили именно Хайруллину.

Официальная часть переросла в детский праздник, на котором мастер-класс давали олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова. Весьма неплохо выступила и дочь Романа Ротенберга Арина. Во время мастер-класса зажигала собравшийся народ популярная поп-исполнительница Люся Чеботина. Прошел и детский хоккейный матч «Красная машина-Юниор» — «Армия СКА». В какой-то момент на тренерский мостик КМЮ встала Алина Загитова. Какое влияние она оказала на восьмилетних ребят, сказать сложно, но московские «юниоры» выиграли у сверстников из Петербурга 7:1.

Завершила вечер благотворительная товарищеская игра между двумя составами СКА. Присоединились к действующим игрокам Роман Ротенберг, Александр Медведев, легенда НХЛ Сергей Зубов, тренер по развитию Дэниэл Бохнер. А в тренерский штаб одной из команд вошел вице-президент Международного форума БРИКС Сукрит Шаран.

Самым ярким моментом игры стал гол в стиле лакросс, который забил главный тренер СКА. Всего же Роман Ротенберг, игравший в тройке с Толчинским и Хайруллиным, отличился трижды.

Вечер запомнится присутствовавшим легкой и непринужденной атмосферой, а для игроков должен стать хорошей разрядкой перед непростым сезоном. У СКА есть все для того, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Санкт-Петербург. Осталось только использовать свои возможности.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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