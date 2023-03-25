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Сегодня, 14:30

«Салават Юлаев» сохранил тренерский штаб в полном составе. Похоже, руководство вынудили это сделать

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Виктор Козлов.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

В «Салавате Юлаеве» объявили, что весь тренерский штаб переподписан и продолжит свою работу. Это очень рискованное решение, прежде всего для менеджеров клуба.

Проблема нынешнего решения в том, что клуб вынудили пойти на такой шаг. То есть правильно было бы тщательно проанализировать, подходит ли Виктор Козлов этому клубу, готов ли он расти и прогрессировать. Так-то не очень было заметно, что тренер за сезон вырос как специалист. И подтверждает этот тезис провальная серия плей-офф против «Адмирала».

Но мы говорим о том, как должны себя вести в нормальном хоккейном клубе, а «Салават Юлаев» — организация особая. Не секрет, что руководители тут должны быть сосредоточены не только на зарабатывании денег, как коммерческая организация, но и на спортивном результате. Большую часть времени приходится отбиваться от людей, которые бы сами хотели руководить, выходить победителями из интриг, плюс надо постоянно выбивать средства на существование.

Хоккеисты «Салавата Юлаева» слушают гимн перед матчем.
ХК «Салават Юлаев»

Вот и тренер остался не потому, что «растет вместе с командой». Нет, не секрет, что Виктору Козлову искали замену. Только есть версия, что глава республики на торжественной встрече неожиданно «продлил контракт» с тренерским штабом. Сказал, что ничего не меняется и он верит в тех, кто работал в прошлом сезоне. Это был недвусмысленный приказ, который уже не оспорить.

И как теперь относиться к тренеру, на которого нет никаких рычагов? А ведь к Виктору Козлову много претензий. Да, если бы он работал в коллективе, чья задача выйти в плей-офф, то не было бы вопросов. Но в Уфе все вокруг требуют побед, да и генеральный директор год назад говорил, что в сезоне 2022-23 будет лишь притирка, а серьезные задачи начнут решать в будущем чемпионате.

Главный тренер &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Виктор Козлов. «Салават Юлаев» провалил сезон. Кто теперь будет тренером и как изменится руководство клуба

Но как прошел пробный период? Конечно, нельзя скинуть со счетов то, что уфимская команда заняла второе место в регулярном чемпионате. Но если разбираться, то в концовке сезона никаких серьезных улучшений не было (что, кстати, показала серия с «Адмиралом»). Срывы пошли у прямых конкурентов. «Сибирь» и «Автомобилист» потом быстро вылетели в первом круге, «Металлург» с позором завершил выступление во втором раунде.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
ХК «Салават Юлаев»

Козлов же, кажется, чего-то постоянно боялся, принимал неверные решения, а самое главное — никак не менял игру. Можно вспомнить много странных ситуаций. И то, как он особо не верил в талантливых Данила Аймурзина и Павла Сучкова. Да, давал играть Даниле Алалыкину и Алексею Пустозерову, но тогда просто был дефицит игроков. Можно вспомнить, что Шакир Мухамадуллин практически не уходил со льда в важных отрезках. Но и там все не так просто. Может быть, хоккеист вернется из-за океана в очередную аренду, нужно было показать игроку, что на него тут рассчитывают. Но добавил ли Шакир? Пока он использует лишь природный талант.

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Странно Козлов поступил с вратарями. Все слышали историю про то, что он за что-то обиделся на Андрея Кареева. Это случилось после разговора, в котором хоккеист всего лишь захотел узнать, по какому графику тренер решил выпускать голкиперов. На этом вера во вратаря завершилась, а Козлов упорно давал играть Илье Ежову, который и не выручил в важный момент.

Вполне вероятно, что мы ошибаемся. И за лето Козлов сделает выводы, учтет ошибки и подготовку начнет уже иначе. Шансы на это есть. А если нет? Если он останется прежним? Только поделать ничего нельзя. Глава приказал. И ему потом не предъявишь за плохой результат.

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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