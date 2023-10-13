Уничтожение в Уфе: «Салават» размазал «Витязь», который тонет все глубже

Смена тренера не помогает подмосковной команде.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Московская область) — 8:1 (3:0, 4:0, 1:1)

Голы: Шаров — 4 (Шмелев, Зоркин), 2:34 — 1:0. Ливо — 1 (бол., Хафизуллин, Шмелев), 8:10 — 2:0. Хмелевский — 7 (бол., Шаров, Ливо), 17:54 — 3:0. Хмелевский — 8 (бол., Шаров, Шмелев), 22:35 — 4:0. Ливо — 2 (бол., Хафизуллин), 32:26 — 5:0. Дроздов — 3 (мен.), 36:59 — 6:0. Ефремов — 4 (Шаров), 39:54 — 7:0. Педан — 2 (Яровой, Рой), 46:09 — 7:1. В. Лещенко — 1 (бол., Зоркин, Пименов), 50:08 — 8:1.

Вратари: Самонов — Дорожко (Шикин, 17:54).

Штраф: 6 — 18.

Броски: 38 (11+10+17) — 22 (7+11+4).

Судьи: Бондарь, Соин.

13 октября. Уфа. «Уфа-Арена».

Игру «Салавата Юлаева» под руководством Виктора Козлова сложно назвать зрелищной. Уфимские болельщики, воспитанные на знаменитом «бразильском хоккее» имени Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина, точно не испытывают восторга от действий команды. Но в последних матчах ситуация меняется. В последних четырех играх «Салават» забросил 17 шайб, одержав эффектные победы над «Трактором» (4:0), «Магниткой» (6:2) и «Автомобилистом» (4:1). И в матче с главным аутсайдером уфимцы установили собственный рекорд результативности в этом сезоне.

После отставки с поста главного тренера Александра Завьялова «Витязь» воспрял духом — под руководством Алексея Тертышного команда одержала две победы подряд. Но дольше руководить Тертышному не дали, назначив Дмитрия Рябыкина. И снова пошли поражения — от «Спартака» (1:5), «Нефтехимика» (0:3). А теперь еще и разгром в Уфе, который начался с блистательного прохода Александра Шарова: лучший бомбардир «Салавата» эффектно разобрался с Владиславом Валенцовым.

Не заставил себя долго ждать и первый гол в КХЛ канадского нападающего Джошуа Ливо. В своем первом матче он сыграл полезно, но очков не набрал, а вот сегодня классным щелчком в большинстве удвоил преимущество уфимцев.

А вскоре Ливо отметился и первой результативной передачей в лиге. Вместе с Шаровым в большинстве они быстрым перепасом вывели на бросок Хмелевского.

Стало очевидно, что «Витязь» поплыл. Замена вратаря Дорожко на Шикина что-то изменить не могла — проблемы команды явно не на последнем рубеже. Некстати пришелся и двойной малый штраф, заработанный Яремчуком на последних секундах первого периода. Уже в начале второй двадцатиминутки Шаров и Хмелевский снова нарисовали гол в большинстве.

«Салават» в этот вечер забивал даже в меньшинстве. Белорусский нападающий Дроздов отобрал шайбу у Кары и сделал все сам.

Уфимцы чувствуют себя все увереннее, а вот «Витязь» все больше рискует повторить судьбу прошлогоднего «Сочи», потерявшего шансы на выход в плей-офф задолго до конца регулярного чемпионата. Прямо сейчас не видно, за счет чего команда может переломить ход неудачно складывавшегося сезона. Если при Завьялове отблески качественной игры были (например, в Казани), то при Рябыкине все пока совсем печально.