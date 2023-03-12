0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:00

Это просто невероятно! «Северсталь» не сдалась грозному ЦСКА даже после 3:9

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Игровой момент в матче плей-офф КХЛ ЦСКА — «Северсталь».
Фото Владимир Беззубов/ photo.khl.ru
Telegram Дзен
Череповецкая команда с сухим счетом обыграла действующего чемпиона в шестом матче серии.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Пыленков — 1 (Пресс, Вовченко), 24:05 — 1:0. Петунин — 2 (бол., Пыленков, Самонов), 38:27 — 2:0. Рожков — 1 (бол., Пресс, Гераськин), 41:51 — 3:0.
Вратари: Самонов — Рейдеборн (59:35).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 26 (8+6+12) — 26 (7+9+10).
Судьи: Оленин, Сидоренко.
12 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5204 зрителя.
Счет в серии: 3-3

Помните, как Андрей Разин в середине сезона сказал, что его команда никогда не будет ставить заборы и выбрасывать шайбу по борту? Не стал устраивать «болото» главный тренер «Северстали», даже когда его команда в серии с действующим чемпионом оказалась на грани вылета. Многие коллеги на его месте в критической ситуации попытались бы сыграть с фаворитом максимально осторожно, стараясь перетерпеть куда более мастеровитого соперника. Однако его команда сегодня вышла действовать активно и в итоге переиграла москвичей в хоккей, а не в окопные гляделки. И уже за эту верность принципам тренера череповчан стоит уважать.

«Северсталь» в шестом матче действительно не выглядела умирающим лебедем, который смирился с поражением в серии. Хозяева были привычно заряжены в прессинге, постоянно нацелены на ворота, не задерживались при переходе из обороны в атаку и банально чаще вынуждали соперника фолить на себе. Вот только их первой шайбы на 25-й минуте не случилось бы без голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна, который не сумел выловить не самый мощный кистевой от Даниила Пыленкова и в очередной раз поднять вратарскую проблему у команды Федорова.

При этом нельзя сказать, что «Северсталь» вымучила или не заслужила этот гол. Как минимум потому, что хозяева могли повести гораздо раньше, окажись Руслан Абросимов в середине первого периода чуть удачливее и не попади из убойной позиции в штангу.

Правда, в итоге красно-синих погубили не только ошибки шведского вратаря, но и собственная дисциплина вкупе с классным большинством парней Разина. Стоило «сталеварам» почувствовать вкус голов, как они заиграли еще веселее и за пару минут до конца второго периода наказали ЦСКА за удаление Никиты Нестерова. Причем и на этот раз гол «Северстали» создал Пыленков, который роскошным пасом через всю площадку вывел Александра Петунина «1 в 0» с Рейдеборном. Промахнуться после такого шедевра нападающий хозяев не имел никакого морального права.

Впрочем, звездил сегодня не только Пыленков, перебравшийся по ходу этого сезона в «Северсталь» из СКА, но и другой бывший петербуржец Александр Самонов, который отразил все 26 бросков по своим воротам и несколько раз по-настоящему спас свою команду. Разве теперь есть вопросы, кто выиграл от одной из самых громких сделок минувшей регулярки? Дадим подсказку — уж точно не Роман Ротенберг, который периодически лезет на стену от игры Владислава Подъяпольского.

Не стала закрываться на все замки и играть по счету «Северсталь» даже в третьем периоде, когда ЦСКА, по логике вещей, должен был начать тотальный навал на ворота Самонова. И, вполне возможно, мы увидели бы другую картину, если бы хозяева в самом начале заключительной двадцатиминутки не получили большинство и не реализовали его благодаря лазерному броску в касание от Никиты Рожкова. Скажете, удача? Нет, награда за смелость и нежелание отсиживаться в обороне, даже несмотря на дефицит исполнителей, — все как в песне Александры Пахмутовой.

Теперь череповчан и москвичей ждет седьмой матч в серии. Достойно проигрывающей команду Разина мы уже видели в прошлом году, когда она обидно уступила «Динамо» Алексея Кудашова. И как же хочется, чтобы через пару дней самый эксцентричный тренер КХЛ наконец-то сделал шаг наверх и впервые в своей карьере преодолел порог первого раунда.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Андрей Разин
4
Обсудить
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Ларионов заявил, что цель «Торпедо» выиграть Кубок Гагарина
Ларионов о выходе «Торпедо» во второй раунд плей-офф КХЛ: «Хочу поблагодарить «Динамо» за честный мужской хоккей»
Ларионов вынес «Динамо»! Яркий хоккей «Торпедо» актуален и в плей-офф
Каменский объяснил причины вылета «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Кудашов: «Хочу поблагодарить «Торпедо» за эту серию. Она держала всех в напряжении»
Плющев объяснил, за счет чего «Торпедо» победило «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Салават Юлаев» провалил сезон. Кто теперь будет тренером и как изменится руководство клуба

Ларионов вынес «Динамо»! Яркий хоккей «Торпедо» актуален и в плей-офф