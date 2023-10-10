Бессмысленный обмен. СКА отдал бывшего капитана за 31-летнего хорвата

Борна Рендулич перешел из «Сочи» в обмен на Марата Хуснутдинова.

Праворукий форвард на большинство

СКА, количественно и качественно обладающий самым богатым по таланту подбором игроков в КХЛ, не успокаивается и совершил еще обмен, словно именно его не хватало организации для полного счастья. Этот ход сложно воспринимать без слез и смеха одновременно. Хорватскому нападающему Борну Рендуличу уже 31 год. Когда-то он провел четыре игры в НХЛ, отметился средним сезоном в «Витязе», а в последнее время неплохо выступал в чемпионате Германии за «Мангейм». В настоящий момент, вероятно, форвард находится в одной из высших точек своей карьеры. У него многое получалось в «Сочи», где он быстро адаптировался и чувствовал себя как дома. Но утверждать, что именно хорвата не хватает СКА для создания чемпионской команды — явный перебор.

Применительно к армейскому клубу можно использовать только аргумент, что Роману Ротенбергу не хватает праворукого нападающего под большинство. Хотя всего несколько месяцев назад в составе был, например, Никита Гусев, а за лето можно было спокойно решить вопрос, не ставя в неудобное положение руководство другого клуба. Приобретение выстрелившего в сентябре Рендулича выглядит как сиюминутная прихоть, а не следствие глубокой аналитической работы. Общественное мнение можно игнорировать и вести себя как ребенок, затащивший своих родителей в магазин игрушек. Такая комплектация команды к успеху никогда не приводила. Очень странно, что в Санкт-Петербурге снова пляшут на граблях и не делают никаких выводов. Но если кому-то хочется нового игрока, то пусть будет. Ближе армейцев к Кубку Гагарина трансфер Рендулича сделает скорее в параллельном измерении, чем в этой жизни.

Борна Рендулич. Фото ХК «Сочи»

Хуснутдинову обмен может пойти на пользу

Дело даже не в том, что в Санкт-Петербурге к черноморскому клубу относятся как к своему прямому фарму. Только один человек, пришедший из «Сочи», смог попасть в армейскую ротацию — защитник средней руки Камалов. Можно вспомнить и нападающего Глотова, но его изначально скинули из СКА к «леопардам» и не слишком на него рассчитывали. Все остальные ходы были сделаны впустую. В данной связи первое впечатление от состоявшейся сделки однозначное — она бессмысленная для всех сторон. Больше напоминает агонию, когда важен процесс, а не финальный результат.

Единственный очевидный выгодоприобретатель от обмена — сам Марат Хуснутдинов. Он закис в СКА и, вырвавшись из золотой клетки, может заново расцвести на черноморском побережье, как это сейчас прекрасно получается у Матвея Мичкова.

Матвей Мичков. Фото ХК «Сочи»

Количество сделок между петербуржцами и «Сочи» в последние годы зашкаливает, а их участниками с обеих сторон стали почти три десятка игроков. Для всей КХЛ ситуация, когда одна из команд превращается для клуба-тяжеловеса в прокладку, крайне негативна и не дает ни единого плюса. Странно, что Алексей Морозов, которого постоянно об этом спрашивают журналисты, до сих пор вместе со своими помощниками не придумал механизма, позволяющего избежать таких сделок. Повод для критики железный, поскольку история тянется не первый год.

Сейчас в глубине души довольны произошедшим должны быть болельщики «Лады». Альтернативным вариантом усиления армейцев какое-то время назад считался форвард тольяттинцев Трой Джозефс. Радость должна оставаться умеренной, ведь до наступления дедлайна в конце декабря еще очень много времени.

Тем же, кто будет сейчас утверждать, что «Сочи» получил достойную компенсацию за своего лучшего бомбардира, напишу только одно — по своей воле с хорватским нападающим южане расставаться не собирались. Для скромной команды с ограниченными возможностями потеря одного лидера может оказаться серьезной. Он был уже встроен в игровую модель и на нем многое держалось. Южане впервые за долгое время не выглядели посмешищем и превратились в зубастого соперника, который ни перед кем не комплексует. Уход Рендулича освободил позицию под легионера, которую может заполнить потерявший доверие в «Барысе» Джереми Бракко. Однако его, также как и Хуснутдинова, «Сочи» надо еще будет реанимировать без стопроцентной гарантии успеха. В любом случае терять крепкую команду и тем самым ослаблять чемпионат не хотелось бы никому.