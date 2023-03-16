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16 марта, 22:50

СКА победил команду Ларионова. Но игра питерцев разочаровала

Михаил Зислис
Обозреватель
Игровой эпизод в матче «СКА» — «Торпедо».
Фото пресс-служба КХЛ
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«Торпедо» имело несколько прекрасных шансов повести в серии.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Прохоркин — 1 (Педан, Гребенщиков), 45:17 — 1:0. Фирстов — 3 (Ян, Конюшков), 57:18 — 1:1. Яшкин — 5, 65:09 — 2:1.
Вратари: Николаев — Кульбаков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (8+11+6+3) — 30 (6+9+5+10).
Судьи: Раминг, Фатеев.
16 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12059 зрителей.
Счет в серии: 1-0.

СКА сыграл в нетипичной для себя закрытой манере и не без доли везения одержал тяжелую победу в первом матче против «Торпедо».

В этой серии с самого начала хотелось увидеть как можно больше огня, праздника и невероятных сюжетов. Предпосылки к такому раскладу, учитывая атакующий стиль обеих команд, имелись существенные. Однако реальность далеко не всегда совпадает с ожиданиями. Игра в Санкт-Петербурге оказалась на удивление пресной. Особенно на фоне местами скандальной встречи «Ак Барса» и «Адмирала».

СКА в последнее время неважно проводит стартовые матчи в сериях плей-офф. Но на этот раз команда местами даже разочаровала. После 40 минут счет был 0:0, и надо признать, что армейцам крупно везло. Чего стоит только не реализованный форвардом «Торпедо» Кручининым штрафной бросок — шайба полетела выше перекладины.

Сила нынешнего СКА не в умении терпеть, а в способности навязывать свой хоккей — силовой, атакующий, агрессивный. Куда только все подевалось? Хозяева долгое время играли слишком острожно. Нижегородцы во втором периоде имели несколько прекрасных шансов открыть счет. На счастье СКА, вратарь Николаев действовал очень надежно. В одном моменте его успел подстраховать Никишин, который телом успел заблокировать бросок Белевича.

В третьем периоде игра пошла немного веселее, поскольку петербуржцы прибавили. После того как форвард «Торпедо» Коваленко упустил шикарную возможность забить, первый раз в сезоне отличился Прохоркин. Армейцы дождались ошибки соперника — потерял равновесие на ровном месте защитник Буренов — и быстро вывели центрфорварда на отличную позицию для броска.

Гостям долгое время не удавалось взять игру под контроль. СКА грамотно закрылся и не позволял сопернику использовать его козыри. В самой концовке нападающий Воробьев допустил позиционный промах, оказавшись на месте защитника, и Фирстов использовал выход «один в ноль».

В овертайме форвард мог сделать дубль, как и в прошлом матче с «Динамо» попытавшись забить гол в стиле «лакросс». Николаев справился так же, как и с еще несколькими бросками нижегородцев. Армейцы отбились в меньшинстве, а потом им принес победу Яшкин, который регулярно забивал «Торпедо» в матчах регулярного чемпионата.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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