Теперь придется играть не только на статистику, но и на попадание команды в плей-офф.

Вечер понедельника, дня, который принято считать тяжелым, для «Сочи» сложился на удивление прекрасно. Южане, временно оставшись без приболевшего главного тренера Дмитрия Кокорева, уничтожили мощный «Локомотив» в Ярославле (5:0). В стиле легендарного деда сыграл Максим Третьяк, который отразил все 41 бросок и провел едва ли не лучший матч в карьере. Почти сразу после окончания встречи пришла позитивная новость о возвращении в команду из СКА одного из самых талантливых молодых игроков мира Матвея Мичкова. В прошлом сезоне он набрал 20 очков в 27 матчах в составе «леопардов».

По информации «СЭ», 18-летний нападающий отправится в аренду в «Сочи» до конца чемпионата. Теперь все люди в Филадельфии — от журналистов до менеджмента «Флайерс» — немного успокоятся. Мичков, который с начала чемпионата выходил на лед только в одном из четырех матчей СКА, получит возможность регулярно играть. Для американского клуба, выбравшего его летом на драфте под седьмым номером, известие обнадеживающее.

Однако в нынешнем «Сочи», который способен побеждать «Ак Барс» и «Локомотив», Матвею придется позиционировать себя по-другому, чем в прошлом сезоне, когда команда после сентября уже не решала серьезных турнирных задач. Тянуть одеяло на себя и работать только на свою статистику уже нельзя. Пора браться за голову и понимать, что талант и выданные когда-то авансы за тебя ничего не сделают.

Говорят, Мичков еще не до конца справился с психологическими трудностями, которые навалились на него после трагической гибели его отца в апреле. Повторный отъезд в «Сочи» прямо сейчас выглядит шагом назад. Второй год подряд быть первым парнем в одном из самых слабых по составу клубов КХЛ — не лучший вариант для таланта, в котором многие до сих пор видят будущую суперзвезду мирового масштаба.

Спортсмена, мечтающего вырасти в топ-игрока, в «Сочи» ждет огромный вызов. На льду и за его пределами Матвею надо действовать так, чтобы команда стала чаще побеждать. Без правильной работы над собой не обойтись.

Мичков в СКА проиграл конкуренцию другому одаренному юниору — Ивану Демидову, который на год младше. Никто не скажет, что он попал в опалу к Роману Ротенбергу не по делу. Шансов Мичков, которому еще 18 лет, за три сезона в составе армейцев получил предостаточно, но полностью их использовать не сумел.

В текущей ситуации менеджмент петербургского клуба заслуживает добрых слов. Принятое решение сделано в интересах самого игрока. Собственное будущее теперь исключительно в его руках.